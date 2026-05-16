दो ओवर में खाए लगातार 4 छक्के! IPL के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा
CSK गेंदबाज अंशुल कंबोज के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज.
Published : May 16, 2026 at 12:48 PM IST
IPL Unwanted Records: IPL 2026 में CSK vs LSG मैच अंशुल कंबोज के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ. इस सीजन अपनी शानदार गेंदबाजी से छाप छोड़ने वाले CSK के इस युवा गेंदबाज ने LSG के खिलाफ एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया, जो IPL के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अंशुल IPL के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए, जिनके एक ही मैच के दो अलग-अलग ओवरों में लगातार चार-चार छक्के लगे.
LSG के विस्फोटक बल्लेबाज मिशेल मार्श ने अंशुल की गेंदबाजी पर पूरी ताकत से हमला बोला. मैच के पांचवें ओवर में मार्श ने अंशुल की पहली चार गेंदों पर लगातार चार छक्के जड़े. इसके बाद, निकोलस पूरन ने 17वें ओवर में भी अंशुल की पहली चार गेंदों पर चार छक्के जड़ दिए. इसके साथ अंशुल कंबोज IPL के इतिहास में दो ओवर में लगातार चार-चार छक्के खाने वाले पहले गेंदबाज बन गए.
इसके अलावा एक ही पारी में अपनी 10 गेंदों पर 8 छक्के खाने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए. इससे पहले, यह शर्मनाक रिकॉर्ड यश दयाल के नाम था. यश दयाल के खिलाफ IPL 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज ने 8 छक्के जड़े थे.
One started his mayhem with a six-hitting fest 💥— IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2026
The other secured victory with it 😎
2 instances of four 6⃣'s in a row tonight, courtesy @LucknowIPL's 𝗕𝗿𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝗗𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 🤝#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvCSK pic.twitter.com/28M9jGhykj
कंबोज ने 60 से ज्यादा रन लुटाए
अंशुल ने इस मैच में कुल 2.4 ओवर गेंदबाजी की और 63 रन लुटा दिए. उन्होंने कुल 16 गेंदें फेंकी, जिनमें से 11 गेंदों पर चौके या छक्के लगे. आखिरी 10 गेंदों में अंशुल ने 8 छक्के और 1 चौका दिया, जबकि एक गेंद पर कोई रन नहीं बना. इस तरह, उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में 52 रन लुटा दिए.
CSK के दूसरे सबसे महंगे गेंदबाज
इस खराब प्रदर्शन के साथ अंशुल कंबोज चेन्नई सुपर किंग्स के दूसरे सबसे महंगे गेंदबाज भी बन गए. इससे पहले, खलील अहमद ने 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 3 ओवर में 65 रन दिए थे. जबकि लुंगी एनगिडी 2021 में 4 ओवर में 62 रन खर्च किए थे. जिससे वो CSK के तीसरे सबसे महंगे गेंदबाज हैं.
🚨Mitchell Marsh absolutely destroyed Anshul Kamboj 🚨— Deshi Beast (@DeshiBeast35) May 15, 2026
28 runs in a single over — Anshul Kamboj will never forget this nightmare spell. 🥵 pic.twitter.com/LEDoa2wdaP
ये भी उल्लेखनीय है कि अंशुल कंबोज IPL 2026 में CSK के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने अब तक 12 मैचों में 19 विकेट लिए हैं और पर्पल कैप की दौड़ में तीसरे स्थान पर हैं.
LSG ने CSK को हराया
मैच की बात करें तो CSK ने कार्तिक शर्मा के 71 रनों की बदौलत इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 187/5 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में लखनऊ ने मार्श के 90 रनों की बदौलत 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर ही लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.
आज Nicholaa Pooran ने Anshul Kamboj— Jitendra Verma (@jeetusp) May 15, 2026
के एक ही ओवर में लगातार 4 छक्के जड़ दिए pic.twitter.com/QMNh8pyi2f