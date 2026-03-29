IPL में जब 2 गेंदों में गिरे 3 विकेट! जानें कैसे?
IPL Unique Records: जब एक गेंदबाज ने IPL 2014 में सिर्फ 2 गेंद में हैट्रिक लेकर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
Published : March 29, 2026 at 6:40 PM IST
Three Wickets in Two Balls: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में सिर्फ कुछ ही गेंदबाजों ने हैट्रिक लेने का कमाल किया है. किसी भी टूर्नामेंट में लगातार तीन गेंदों में तीन विकेट लेना आसान नहीं होता है. अब तक IPL के 18 सीजन में सिर्फ 23 हैट्रिक ली गई हैं. इनमें से एक हैट्रिक बहुत खास है. क्यों ये सिर्फ दो लीगल गेंदों में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है. आइए जानते हैं कि वह गेंदबाज कौन है और उन्होंने ये कारना कब और कैसे अंजाम दिया.
2 गेंदों में 3 विकेट
यह दुर्लभ रिकॉर्ड IPL 2014 में बना. जो आज भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई तोड़ नहीं पाया है. सीनियर भारतीय स्पिनर प्रवीण तांबे ने यह कमाल 2014 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए किया. जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दो लीगल गेंदों में तीन विकेट चटका दिए. IPL के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला रिकॉर्ड है.
लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रवीण तांबे ने दो लीगल गेंदों में तीन विकेट कैसे लिए. असल में, प्रवीण तांबे ने कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के 16वें ओवर में यह रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने ओवर की पहली गेंद वाइड फेंकी. जिस पर बल्लेबाज मनीष पांडे क्रिज बाहर निकलकर खेलने के प्रयास में स्टंप हो गए. हालांकि गेंद वाइड होने की वजह से लीगल नहीं मानी गई, लेकिन विकेट मिल गया.
उसके बाद अगली गेंद पर, तांबे ने यूसुफ पठान को कैच आउट कराया और दूसरी लीगल गेंद पर उन्होंने रयान टेन डेशकाथे को LBW आउट करके, सिर्फ दो गेंदों में तीन विकेट झटक दिए और तांबे ने अपनी हैट्रिक पूरी कर ली.
प्रवीण तांबे IPL 2020 से बैन
प्रवीण तांबे का IPL करियर 41 साल की उम्र में शुरू हुआ था. उन्होंने 2013 से 2016 तक IPL में राजस्थान के लिए खेला. इस दौरान उन्होंने 33 मैच खेले और 7.75 की इकॉनमी रेट से 28 विकेट लिए. बाद में 2019 में KKR ने उन्हें खरीद लिया. हालांकि, BCCI ने उन्हें बिना पहले से अनुमति लिए दूसरे देशों में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हिस्सा लेने के कारण IPL 2020 में खेलने से बैन कर दिया.