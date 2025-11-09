ETV Bharat / sports

राजस्थान रॉयल्स ने चली बड़ी चाल, आईपीएल से पहले CSK के लिए रचा चक्रव्यूह

राजस्थान एक के बदले दो खिलाड़ी लेने की योजना के तहत आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले ही चेन्नई के लिए जाल बिछा रही है. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इस ट्रेड को लेकर गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं. इस ट्रेड डील पर लगातार एक्टिवली बातचीत चल रहीं हैं.

राजस्थान और चेन्नई के बीच ट्रेड के लिए जारी बातचीत अब आईपीएल 2026 के ट्रेड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ये खबर आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी. दरअसल राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ट्रेड को लेकर बात चल रही है. सीएसके संजू सैमसन को टीम में चाहती है तो वहीं राजस्थान संजू की जगह सीएसके के दो खिलाड़ियों की मांग कर रही है.

हैदराबाद : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दीं हैं. आईपीएल 2026 के लिए मिनी-ऑक्शन दिसंबर में होगा. उससे पहले सभी फ्रेंचाइजी अपने बेस्ट खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करना चाहेंगी. इसके साथ-साथ ही ट्रेड के जरिए भी फ्रेंचाइजी अपनी टीमें मजबूत करना चाहेंगी. रिटेंशन की अंतिम तारीख 15 नवंबर है.

राजस्थान और चेन्नई की डील में कौन बना रुकावट

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो, रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन दोनों ही 18 करोड़ रुपये के खिलाड़ी हैं. ऐसे में ये ट्रेड आसानी से हो जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान अभी इस ट्रेड डील के लिए तैयार नहीं है. राजस्थान जडेजा के साथ-साथ सीएसके से एक और खिलाड़ी को ट्रेड में शामिल करने पर जोर दे रही है. जो इस डील में आखिरकार रुकावट बन सकता है. राजस्थान रॉयल्स ट्रेड डील में चेन्नई सुपर किंग्स से ड्वेन ब्रेविस की मांग है, जो दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं, उन्होंने पिछले सीजन के बीच में सीएसके टीम को ज्वाइन किया था. वो अपने बल्ले से किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उधेड़ सकते हैं.

आपको बता दें कि, राजस्थान का रॉयल्स का मैनेजमेंट ने कुछ और फ्रेंचाइजी से भी संपर्क किया है. सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसे टीमों के साथ भी ट्रेड के लिए बातचीत चल रही है. राजस्थान रॉयल्स के यूके बेस्ड लीड मालिक मनोज बडाले इस समय मुंबई में हैं और इस बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं. हालंकि चेन्नई सुपर किंग्स अपने रुख पर कायम है. उनका इस ट्रांजैक्शन में किसी और खिलाड़ी को शामिल करने का कोई इरादा नहीं है, ब्रेविस को तो बिल्कुल भी वो ट्रेड में डालना नहीं चाहते हैं.