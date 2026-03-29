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IPL में सबसे बड़ी जीत से लेकर सबसे ज्यादा छक्के मारने वाली टीम पर एक नजर

IPL Records: दुनिया की सबसे मशहूर क्रिकेट लीग, IPL का नया सीजन शनिवार (28 मार्च) से शुरू हो गया. बेंगलुरु में खेले गए पहले मैच में ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) पर बड़ी जीत दर दर्ज की. 202 रनों के लक्ष्य को आरसीबी ने 15.4 ओवर में हासिल करके सबसे तेज 200 प्लस रन चेस करने वाली टीम बन गई. इससे पहले ये रिकॉर्ड राजस्थान के नाम था, जिन्होंने 2025 में गुजरात के खिलाफ 15.5 ओवर में 200 प्लस का स्कोर चेज किया था.

जिसके साथ एक बार फिर आईपीएल के पुराने रिकॉर्ड्स एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं. पिछले 18 सीजन में, कुछ टीमों ने एकतरफा जीत हासिल करके अपने विरोधियों को चौंका दिया है, तो वहीं कुछ टीमों ने छक्कों की बौछार करके दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है. रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में कौन-कौन सी टीमें शामिल हैं? आइए जानते हैं उन दिलचस्प रिकॉर्ड्स के बारे में...

मुंबई इंडियंस टॉप पर

IPL के इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम है. 6 मई, 2017 को दिल्ली में खेले गए एक मैच में, मुंबई ने दिल्ली डेयरडेविल्स को पूरे 146 रनों से हराया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 213 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया, लेकिन दिल्ली की टीम 13.4 ओवर में केवल 66 रनों पर ही ढेर हो गई. इस तरह, मुंबई ने 146 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. ​​IPL के इतिहास में (रनों के लिहाज से) यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है.

RCB दूसरे नंबर पर

बड़ी जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का नाम दूसरे नंबर पर है. 14 मई, 2016 को बेंगलुरु में खेले गए एक मैच में, RCB ने गुजरात लायंस को 144 रनों से हराया था. उस मैच में, RCB ने 249 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन गुजरात की टीम 18.4 ओवर में 104 रनों पर ही ऑल आउट हो गई. इसके अलावा, RCB ने इससे पहले 2015 में पंजाब के खिलाफ 138 रनों से और 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 130 रनों से बड़ी जीत हासिल की थी.

KKR की ऐतिहासिक जीत

इस लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरे स्थान पर है. IPL के पहले सीजन (2008) के पहले मैच में, KKR ने RCB को 140 रनों से हराकर सबको चौंका दिया था. ब्रेंडन मैकुलम की जबरदस्त पारी की बदौलत KKR ने 223 रनों का लक्ष्य रखा, जबकि RCB सिर्फ 83 रनों पर ही ऑल आउट हो गई. पहले सीजन में दर्ज की गई यह बड़ी जीत आज भी IPL के इतिहास में एक अनोखे रिकॉर्ड के तौर पर कायम है.