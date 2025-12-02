ETV Bharat / sports

IPL 2026 मिनी ऑक्शन: 77 वैकेंसी की लिए 1355 एप्लिकेशन! मैक्सवेल बाहर, कैमरून ग्रीन पर होगी सबकी नजर

IPL 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में होगा.

IPL 2026 मिनी ऑक्शन
IPL 2026 मिनी ऑक्शन (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों ने अपने नाम रजिस्टर्ड कराए हैं. जबकि 10 टीमों में केवल 77 खिलाड़ियों के ही स्लॉट खाली है.

अगले सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है. जहां पर सबकी निगाहें ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर होंगी, क्योंकि आंद्रे रसेल IPL से रिटायर हो चुके है और ग्लेन मैक्सवेल ने मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर ही नहीं किया है.

दो करोड़ की बेस प्राइज
क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑक्शन के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों में से 45 खिलाड़ियों ने अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखी है. जिसमें से कैमरून ग्रीन, स्टीव स्मिथ, जॉनी बेयरस्टो, रचिन रवींद्र, शाई होप, और अल्जारी जोसेफ समेत 43 विदेशी खिलाड़ी हैं, जबकि रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर के रूप में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं.

कैमरून ग्रीन
कैमरून ग्रीन (IANS PHOTO)

इस मिनी ऑक्शन में मयंक अग्रवाल, केएस भरत, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, आकाश दीप, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, सरफराज खान, शिवम मावी, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया, कुलदीप सेन, पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, संदीप वॉरियर और उमेश यादव जैसे भारतीय घरेलू क्रिकेटरों ने भी अपने नाम रजिस्टर कराए है.

ग्लेन मैक्सवेल IPL से बाहर
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं, क्योंकि ईएसपीएन की रिपोर्ट के अनुसारा उन्होंने टीम से रिलीज किए जाने के बाद मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं कराया है. मैक्सवेल को पिछले साल मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स (PBKS) ने 4.2 करोड़ में खरीदा था, लेकिन वह अपनी क्षमता के मुताबिक उस सीजन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. उन्होंने सात मैचों में, केवल 48 रन बनाए और चार विकेट लिए और फिर चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.

ग्लेन मैक्सवेल
ग्लेन मैक्सवेल (AP PHOTO)

77 खिलाड़ियों के ही स्लॉट खाली
आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों के ही स्लॉट खाली हैं. इस हिसाब से देखा जाए तो 1355 खिलाड़ियों में से केवल 77 खिलाड़ी ही बिक पाएंगे. जिसमें से 43 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के ही हैं.

KKR के पास सबसे ज्यादा पैसा
बता दें कि IPL रिटेंशन के बाद, फ्रेंचाइजी के पास नीलामी में खर्च करने के लिए कुल 237.55 करोड़ रुपये का पर्स है. जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास सबसे ज्यादा 64.30 करोड़ रुपये बचे हैं, क्योंकि उन्होंने वेंकटेश अय्यर (23.7 करोड़) और आंद्रे रसेल (18 करोड़) को रिलीज कर दिया है. उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का दूसरा सबसे ज्यादा बजट 43.40 करोड़ रुपये है.

स्टीव स्मिथ
स्टीव स्मिथ (ٰIANS PHOTO)

2 करोड़ के बेस प्राइस वाले खिलाड़ी
रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कूपर कोनोली, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, डैन लॉरेंस, लियाम लिविंगस्टोन, टाइमल मिल्स, जेमी स्मिथ, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिशेल, विल ओ'रूर्के, रचिन रवींद्र, गेराल्ड कोएत्ज़ी, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्टजे, रिली रूसौ, तबरेज़ शम्सी, डेविड वीज़, वानिंदु हसरंगा, मतेशा पथिराना, महेश थीकशाना, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील होसेन, अल्ज़ारी जोसेफ

