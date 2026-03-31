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IPL ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत, होटल से शव बरामद, पुलिस की जांच जारी

IPL ब्रॉडकास्ट इंजीनियर ने 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स मैच में काम किया था.

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IPL की ट्रॉफी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
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IPL Broadcast Engineer Dead: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मुंबई के मशहूर 'ट्राइडेंट' होटल से एक ब्रिटिश नागरिक का शव बरामद किया गया है. मृतक की पहचान 76 वर्षीय जॉन विलियम लैंगफोर्ड के रूप में हुई है. वह IPL में ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे.

क्या है मामला?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लैंगफोर्ड 24 मार्च से होटल में रुके हुए थे. उन्होंने 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मैच में काम किया था. मैच के बाद, वह आराम करने के लिए अपने होटल के कमरे में लौट आए. हालांकि, अगली सुबह होटल रिसेप्शन से बार-बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. शक होने पर, होटल के कर्मचारियों ने मास्टर की (चाबी) का इस्तेमाल करके कमरे में प्रवेश किया और लैंगफोर्ड को फर्श पर बेहोश पड़ा पाया.

पुलिस की जांच जारी
इसके बाद होटल के डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया, लेकिन उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को बॉम्बे अस्पताल भेज दिया गया. मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध परिस्थिति या किसी साजिश के सुराग नहीं मिले हैं. शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है. मौत का सही कारण रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. फिलहाल इसे एक स्वाभाविक मौत माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

कौन हैं इयान विलियम्स लैंगफोर्ड?
इयान विलियम्स लैंगफोर्ड, एक 76 वर्षीय ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट इंजीनियर, IPL 2026 के लिए विशेष तकनीकी कार्यों में सहायता करने के लिए भारत आए थे. 24 मार्च को भारत पहुंचने के बाद वह BCCI की ब्रॉडकास्ट टीम के सदस्य बन गए थे और लाइव कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनका आखिरी असाइनमेंट 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच था.

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