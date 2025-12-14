ETV Bharat / sports

IPL Auction: इस 1 खिलाड़ी पर 3 टीमें लुटाएंगी जमकर पैसा, क्या KKR मारेगा बाजी?

आईपीएल ऑक्शन 2026 ( IANS )

हैदराबाद: आईपीएल 2026 का मिनी-ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है. इस ऑक्शन की शुरुआत मंगलवार को भारत के समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा. इस ऑक्शन में एक खिलाड़ी ऐसा है, जिस पर कई टीमों की नजरें रहने वाली है. इस खिलाड़ी को लेकर दावा किया जा रहा है कि, ये खिलाड़ी आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी बन सकता है. ऑस्ट्रेलियाई स्टार पर होगी पैसों की जमकर बरसात

ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन हैं, जो आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे बटोर सकते हैं. ग्रीन पर आईपीएल की 3 बड़ी फ्रेंचाइजियां बोली लगा सकती हैं. इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस शामिल हैं. इसके साथ ही उनकी पुरानी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने ग्रीन को रिलीज कर दिया था, वो भी उन पर दांव लगा सकती हैं. पूर्व क्रिकेट ने कैमरून ग्रीन पर लगाया दांव

कैमरून ग्रीन को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा, 'वो एक टॉप-क्वालिटी ऑलराउंडर हैं और KKR के पास ऑक्शन में काफी पैसा है, इसलिए वो निश्चित रूप से उन्हें टारगेट करेंगे. आंद्रे रसेल के रिटायर होने के बाद, ग्रीन उनकी जगह लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हैं. ऐसा खिलाड़ी जो बैट और बॉल दोनों से योगदान दे सकता है. मुझे लगता है कि CSK भी उनमें दिलचस्पी दिखाएंगी'.