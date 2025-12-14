ETV Bharat / sports

IPL Auction: इस 1 खिलाड़ी पर 3 टीमें लुटाएंगी जमकर पैसा, क्या KKR मारेगा बाजी?

IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में एक खिलाड़ी पर जमकर पैसों की बरसात हो सकता है, आइए उसके बारे में जानते हैं.

IPL Auction 2026
आईपीएल ऑक्शन 2026 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 1:21 PM IST

हैदराबाद: आईपीएल 2026 का मिनी-ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है. इस ऑक्शन की शुरुआत मंगलवार को भारत के समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा. इस ऑक्शन में एक खिलाड़ी ऐसा है, जिस पर कई टीमों की नजरें रहने वाली है. इस खिलाड़ी को लेकर दावा किया जा रहा है कि, ये खिलाड़ी आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी बन सकता है.

ऑस्ट्रेलियाई स्टार पर होगी पैसों की जमकर बरसात
ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन हैं, जो आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे बटोर सकते हैं. ग्रीन पर आईपीएल की 3 बड़ी फ्रेंचाइजियां बोली लगा सकती हैं. इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस शामिल हैं. इसके साथ ही उनकी पुरानी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने ग्रीन को रिलीज कर दिया था, वो भी उन पर दांव लगा सकती हैं.

पूर्व क्रिकेट ने कैमरून ग्रीन पर लगाया दांव
कैमरून ग्रीन को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा, 'वो एक टॉप-क्वालिटी ऑलराउंडर हैं और KKR के पास ऑक्शन में काफी पैसा है, इसलिए वो निश्चित रूप से उन्हें टारगेट करेंगे. आंद्रे रसेल के रिटायर होने के बाद, ग्रीन उनकी जगह लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हैं. ऐसा खिलाड़ी जो बैट और बॉल दोनों से योगदान दे सकता है. मुझे लगता है कि CSK भी उनमें दिलचस्पी दिखाएंगी'.

ग्रीन को लेकर KKR और CSK के बीच होगी जंग
आपको बता दें कि, केकेआर अब आंद्रे रसेल की जगह पर एक ऑलराउंडर की तलाश कर रही है, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकता है. इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स भी उन पर पैसा लुटा सकती है. सीएसके से उनके स्टार ऑलराउंडर इंग्लैंड के सैम करन चले गए हैं, ऐसे में सीएसके के पास भी एक ऑलराउंडर की जगह खाली है.

मुंबई इंडियंस भी दिखाएगी ग्रीन में इंटरेसट
केकेआर और सीएसके के अलावा उनकी आईपीएल की सबसे पहले टीम और पांच बार की विजेता मुंबई इंडियंस भी ग्रीन को खुद के साथ शामिल करना चाहेगी. टीम में एक स्टार ऑलराउंडर का जुड़ना उनके लिए शानदार विकल्प हो सकता है. इसके साथ ही उनकी पिछली टीम आरसीबी भी उन्हें रिलीज करने के बाद कम पैसों में दोबारा फिर से अपने साथ जोड़ना चाहेगी.

कैमरून ग्रीन का आईपीएल करियर
कैमरून ग्रीन ने आईपीएल के 2 सीरीज में 29 मैच खेले हैं. इस दौरान 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 107 रन बनाए हैं, जबकि 16 विकेट भी चटकाए हैं. उन्होंने 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए 452 रन बनाए और 6 विकेट भी लिए. वो 2024 में मुंबई से आरसीबी में ट्रेड होकर आए. आईपीएल 2024 में उन्होंने आरसीब के लिए 13 मैचों में 255 रन बनाए और 10 विकेट हासिल किए.

किस टीम के पास पर्स में कितने पैसे बाकी

  • कोलकाता नाइट राइडर्स - 64.3
  • चेन्नई सुपर किंग्स - 43.4
  • सनराइजर्स हैदराबाद - 25.5
  • लखनऊ सुपर जायंट्स - 22.95
  • दिल्ली कैपिटल्स - 21.8
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 16.4
  • राजस्थान रॉयल्स - 16.05
  • गुजरात टाइटंस -12.9
  • पंजाब किंग्स -11.5
  • मुंबई इंडियंस - 2.75
