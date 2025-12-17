'जमकर खेलो बेटा..' सार्थक रंजन को KKR ने IPL के लिए खरीदा, पप्पू यादव ने लिखा स्वीट मैसेज
आईपीएल ऑक्शन 2026 में पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख में खरीदा.
Published : December 17, 2025 at 9:47 AM IST
पटना: 'बधाई बेटू..जमकर खेलो, अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ, अपनी चाहत पूरी करो' सार्थक रंजन का IPL में सेलेक्शन होने से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के लिए खुशी का ठिकाना नहीं है. पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे के लिए स्वीट मैसेज लिखकर बधाई दी.
कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा: मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 30 लाख रुपये में अपने टीम के लिए चयनित किया.
बेस प्राइज 30 लाख थी: सार्थक रंजन को IPL 2026 के ऑक्शन के लिए चयनित किया गया था. इनका बेस प्राइज 30 लाख रुपये थी. केकेआर ने 30 लाख में इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया. अब बिहार के पूर्णिया का लाल आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी के साथ धमाल मचाएगा.
कैमरून ग्रीन के साथ खेलेंगे सार्थक: ऑक्शन में KKR ने इसबार सबसे ज्यादा बोली लगाई. मंगलवार को ऑक्शन में इस सीजन के सबरे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन रहे. उन्हें KKR ने 25.50 करोड़ रुपये में खरीदा. इसके अलावे श्रीलंकाई तेज गेंदबाद मथीशा पथिराना को भी 18 करोड़ रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ लिया. बिहार के रहने वाले आकाश दीप को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा है. आकाश दीप तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं.
अक्रामक बल्लेबाज: सार्थक रंजन अक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं. घरेलु क्रिकेट रणजी ट्रॉफी के लिए दिल्ली टीम की ओर से खेल चुके हैं. कम ओवरों में ज्यादा रन बनाने के लिए इनका चयन किया गया है.
58 गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड: सार्थक ने दिल्ली प्रीमियर लीग में 9 मुकाबलों में 448 रन बनाए थे. 2025 में नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से 58 गेंदों में शतक बनाया था. इससे चयनकर्ता की नजर सार्थक पर गई. सार्थक रंजन ने 2016 में पहली बार दिल्ली टीम के लिए अपना डेब्यू किया था.
बिहार के कुल 4 खिलाड़ी चयनित: बिहार के कुल 4 खिलाड़ियों का चयन इसबाह हुआ है. इसमें सुपौल के मों. इजहार भी शामिल हैं. इजहार को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है. इसके अलावे गोपालगंज के साकिब हुसैन को हैदराबाद सनराइजर्स ने 30 लाख में खरीदा है.
