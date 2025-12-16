IPL Auction: इंग्लैंड के खतरनाक ऑलराउंडर पर ये फ्रेंचाइजी लगाएगी दांव, पानी की तरह पैसा लुटाने को तैयार
IPL Auction 2026: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि लखनऊ किस पर दांव लगाएगी.
Published : December 16, 2025 at 12:18 PM IST
हैदराबाद: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में आज 369 खिलाड़ियों की बोली लगने वाली है. इस नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स एक फिनिशर की तलाश में उतरने वाली है. ऐसे में उनकी नजर इंग्लैंड के एक खतरनाक स्पिन ऑलराउंडर पर रहने वाली है, जो बल्ले के साथ धमाल मचा सकता है. तो गेंद से भी विरोधियों के होश ठिकाने लगा सकता है.
इन खिलाड़ी पर होंगी लखनऊ की नजरें
ये खिलाड़ी कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड के बैटिंग ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन, जो आईपीएल में पंजाब किंग्स और आरसीबी के लिए धमाल मचा चुके हैं. लखनऊ की टीम उन पर बाजी लगा सकती है. ऐसे पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का मानना है. उन्होंने कहा, लखनऊ सुपर जायंट्स लियाम लिविंगस्टोन को खरीदकर अपनी लोअर-ऑर्डर की ताकत दोगुनी कर सकती है.
आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगी. इस दौरान लखनऊ की टीम अपने बाकी बचे हुए छह स्लॉट भरने के लिए उतरेगी. उनके पर्स में 22.95 करोड़ रुपये है, जिसमें एलएसजी 4 विदेशी खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ना चाहेगी.
लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने नीलामी से पहले साउथ अफ्रीका के फिनिशर डेविड मिलर को रिलीज कर दिया था. अब उनको एक फिनिशर की जरूरत है, जो उनके लिए मैच खत्म कर सके और बल्ले से रन भी बना सके. अगर वो लिविंगस्टोन पर दांव लगाते हैं तो उन्हें बॉलिंग का विकल्प भी मिल जाएगा.
मोहम्मद कैफ ने बोली बड़ी बात
इस पर आईएनएस के साथ बात करते हुए कैफ ने कहा, 'एक नाम जो दिमाग में आता है वह है लियाम लिविंगस्टोन. वह फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और नंबर पांच या छह पर खेलते हैं. मिलर को रिलीज करने के बाद उनका सीधा रिप्लेसमेंट विकल्प लिविंगस्टोन हैं. वह गेंदबाजी भी करते हैं और हालांकि उनका मौजूदा फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास बहुत अनुभव है और उनका स्ट्राइक रेट काफी ऊंचा है'.
कैफ ने आगे कहा, 'लखनऊ डेविड मिलर के बजाय, लखनऊ लिविंगस्टोन के पीछे भागना चाहेगी क्योंकि आपके पास पूरन, मार्करम और मार्श के रूप में तीन विदेशी बल्लेबाज हैं और आपको एक फिनिशर की जरूरत है, जो लखनऊ के लिए नंबर पांच या छह पर खेल सके'.
लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) : अब्दुल समद, एडेन मार्करम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (ट्रेड), अर्शिन कुलकर्णी, आवेश खान, आयुष बडोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, मोहम्मद शमी (ट्रेड), मिशेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत, शाहबाज अहमद.