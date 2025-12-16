ETV Bharat / sports

पप्पू यादव के बेटे समेत बिहार के 5 खिलाड़ी IPL ऑक्शन में होंगे शामिल

साकिब हुसैन फिर से दिखाएंगे जलवा: बिहार के गोपालगंज के दरगाह मोहल्ला निवासी साकिब हुसैन को भी IPL ऑक्शन में शामिल किया गया है. इस सूचना से परिवार और मुहल्ले के लोगों के बीच खुशी का माहौल है. साकिब हुसैन IPL 2024 के लिए भी चुने गए थे. शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने साकिब को 20 लाख रुपये में खरीदा था.

"सार्थक अच्छा क्रिकेट खेलते हैं. मैं उनके पैशन में पूरा साथ देता हूं. मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा एक दिन भारतीय टीम का हिस्सा बने." -पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

2016 में किया था घरेलू डेब्यू: सार्थक रंजन ने वर्ष 2016 में दिल्ली की टीम से घरेलू क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. सार्थक रंजन के पिता सांसद पप्पू यादव सदन का सत्र चलने के कारण दिल्ली में है. उन्होंने फोन पर बातचीत में बताया कि ''आज के इवेंट को लेकर उत्साहित हैं.''

तेज रन बनाने की क्षमता: सीमित ओवरों में तेज रन बनाने की क्षमता ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है. सार्थक ने दिल्ली प्रीमियर लीग में अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया है. टूर्नामेंट में 9 मुकाबलों में करीब 448 रन बनाए. दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में वह नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से खेले, जहां उन्होंने 58 गेंदों में शतक जड़कर सभी को चौंका दिया.

सार्थक का बेस प्राइज 30 लाख: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बेटे युवा बल्लेबाज सार्थक रंजन को पहली बार आईपीएल ऑक्शन में शामिल किया गया है. इनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय किया गया है. आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में घरेलू क्रिकेट दिल्ली की ओर से रणजी खेल चुके हैं.

पटना: पप्पू यादव के बेटे सार्थक समेत बिहार के 5 खिलाड़ियों को IPL ऑक्शन में आमंत्रित किया गया है. सभी खिलाड़ी अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित IPL 2026 के लिए ऑक्शन में भाग लेंगे. मंगलवार को शाम 7 बजे खिलाड़ियों की बोली लगायी जाएगी.

बेस प्राइज 30 लाख: इसबार साकिब हुसैन का बेस प्राइज 30 लाख रुपये है. इंटर तक पढ़ाई करने वाले साकिब अब तक 6 फर्स्ट क्लास और 12 टी20 मैच खेल चुके हैं. फर्स्ट क्लास में 16 विकेट अपने नाम दर्ज कर चुके हैं. पिछले साल अक्टूबर में रणजी ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 10 विकेट लेकर बिहार को जीत दिलाई. टी20 में साकिब ने 10 विकेट लिए. हाल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 5 मैचों में 5 विकेट अपने नाम किए थे.

अपने परिवार के साथ साकिब हुसैन (ETV Bharat)

सुपौल के मो. इजहार भी होंगे शामिल: बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले 21 वर्षीय मो. इजहार भी ऑक्शन में शामिल होंगे. मो. इजहार अंडर-23 के खिलाड़ी हैं और अपने तेज गेंदबाजी के रूप में जाने जाते हैं. इजहार का चयन पहली पर चेन्नई सुपर किंग्स ने नेट बॉलर के रूप में किया था.

मो. इजहार का बेस प्राइज 30 लाख: मो. इजहार के नाम कई उपलब्धि है. पहली बार छत्तीसगढ़ के खिलाफ डेब्यू किया था. उसके बाद मध्य प्रदेश के खिलाफ 4 विकेट अपने नाम किए थे. जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र के खिलाफ 2-2 चटका चुके हैं. इसबार आईपीएल ऑक्शन में मो. इजहार का बेस प्राइज 30 लाख रुपये है.

औरंगाबाद निवासी बिपिन सौरभ: औरंगाबाद जिले के बिपिन सौरभ का आईपीएल ऑक्शन के लिए चयन किया गया है. जिले के सत्येंद्र नगर के रहने वाले 26 साल के बिपिन सौरभ विकेट कीपर और शानदार बल्लेबाज हैं. कई शानदार उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं.

हैदराबाद और यूपी के खिलाफ खेल चुके हैं: बिहार के लिए 26 फर्स्ट क्लास, 22 लिस्ट-ए और 30 टी-20 मैच खेल चुके हैं. सौरभ ने SMAT-2025 में शानदार प्रदर्शन किया था. हैदराबाद के खिलाफ 19 गेंद में 1 चौके, 3 छक्के के साथ 31 रन बनाए थे. उत्तर प्रदेश के खिलाफ भी 26 गेंद में 26 रन बनाए थे. बिपिन सौरभ का भी बेस प्राइज 30 लाख रुपये रखा गया है.

मोतिहारी के साबिर खान: बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले साबिर खान का भी चयन IPL ऑक्शन के लिए हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के मशहूर खिलाड़ी ब्रेट ली को अपना आदर्श मानने वाले साबिर खान अंडर-19 एशिया कम में भारतीय टीम में शामिल रहे हैं. कूच बिहार अंडर 19 में बिहार की ओर से नागालैंज और पुडुचेरी के खिलाफ दोनों मुकाबले में 7 विकेट अपने नाम किए थे. 2018 में बांग्लादेश में अंडर-19 एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था.

वैभव सूर्यवंशी पहले से चयनित: बिहार से कुल 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. वहीं उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को पहले ही राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन कर लिया है. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह लगातार प्रदर्शन किया है.

"यह बिहार क्रिकेट के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है. बिहार क्रिकेट में और भी कई खिलाड़ी हैं जो अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार आईपीएल में बिहार के खिलाड़ियों की अच्छी भागीदारी देखने को मिलेगी." -हर्षवर्धन, अध्यक्ष, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन

