किसान का बेटा खेलेगा IPL, आर्मी की तैयारी करते-करते बना क्रिकेटर, SRH ने 30 लाख में खरीदा

बिहार के गोपालगंज के साकिब हुसैन एक बार फिर IPL में धमाल मचाएंगे. इसबार सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख में खरीदा है.

Saqib Hussain Selected In IPL
क्रिकेटर साकिब हुसैन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 17, 2025 at 11:04 AM IST

गोपालगंज: बिहार के किसान का बेटा एक बार फिर IPL में धमाल मचाएगा. मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित IPL 2026 ऑक्शन में साकिब हुसैन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है.

गांव में खुशी का माहौल: साकिब हुसैन का IPL के लिए यचनित होने पर बिहार के गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के दरगाह मोहल्ला में खुशी का माहौल है. इनके पिता अली अहमद हुसैन अरब में सेल्ट्रिंग मजदूरी का काम करते थे. फिलहाल गांव में ही खेती करते हैं. बेटे की सफलता पर काफी खुश हैं.

Saqib Hussain Selected In IPL
अपने परिवार के साथ क्रिकेटर साकिब हुसैन (ETV Bharat)

आर्मी की तैयारी करते-करते बन गया क्रिकेटर: बड़े भाई आकिब हुसैन कहते हैं कि साकिब काफी स्ट्रगल किया है. जब लोग सोए रहते थे, उस समय सुबह के 3 बजे वह मिंज स्टेडियम में आर्मी की तैयारी के लिए दौड़ने जाता था, जहां क्रिकेट के खिलाड़ियों को देखकर उसके मन तमन्ना जगी थी. इंटर तक पढ़ाई करने के बाद साकिब ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा.

शहर के ही स्टेडियम से शुरुआत: मिंज स्टेडियम में ही देवधारी गिरी टूर्नामेंट में खेलने के दौरान साकिब को बॉलिंग के लिए चयन किया गया था. टूर्नामेंट के आयोजक स्व. टूना गिरी, जावेद सिद्दीकी कुमार, साकेत और कोच रॉबिन जी को बॉलिंग अच्छा लगा. 2021 में पटना में बिहार क्रिकेट लीग में शामिल हुआ था. इसके बाद अंडर 19 खेलने चंडीगढ़ में हाइएस्ट विकेट लिए थे. नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में शामिल हुए.

बेंगलुरु में बॉलिंग देख हुआ था सेलेक्शन: बेंगलुरु में साकिब को मुस्ताक अली ट्राफी खेलने का मौका भी मिल चुका है, जिसमें लाइव प्रसारण हुआ था. लाइव प्रसारण के दौरान ही आईपीएल टीम ने बेहतर प्रदर्शन को देखकर ट्रायल के लिए नेट बॉलिंग लिए बुलाया गया था. साकिब की सफलता के पीछे कई शुभचिंतक का हाथ है. उनकी सफलता पर आज गर्व हो रहा है.

Saqib Hussain Selected In IPL
गोपालगंज स्थित साकिब के परिवार (ETV Bharat)

"टूना गिरि का काफी सहयोग मिलता था. पिता जी किसान हैं. अब उम्मीद है कि माली हालत में सुधार होगी. साकिब खूब मेहनत किए हैं. उनकी सफलता पर है कोई गर्व कर रहा है." - आकिब हुसैन, साकिब के बड़े भाई

'केकेआर के लिए लक्की थे साकिब': साकिब पहले भी आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं. पिछले साल केकेआर ने 20 लाख रुपये में अपनी टीम के लिए खरीदा था. साकिब के दोस्त सेराज अहमद कहते हैं कि साकिब केकेआर के लिए लक्की था. उस वक्त केकेआर जीत की तरफ थी. लास्ट टाइम में साकिब के न होने काफी प्रभाव पड़ा था. अंत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत हुई थी.

Saqib Hussain Selected In IPL
गोपालगंज स्थित साकिब का घर (ETV Bharat)

"साकिब शुरू से ही काफी मेहनती खिलाड़ी रहा है. फास्ट बॉलर हैं. इससे अच्छा कोई दूसरा बॉलर नहीं है. साकिब को एक अच्छा मंच मिलना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन करेगा." -सेराज अहमद, साकिब के दोस्त

साकिब का रिकॉर्ड: साकिब अब तक 6 फर्स्ट क्लास और 12 टी20 मैच खेले हैं. फर्स्ट क्लास में 16 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. पिछले साल अक्टूबर में रणजी ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 10 विकेट लेकर बिहार को जीत दिलाई थी. टी20 में 10 विकेट लिए हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 5 मैचों में 5 विकेट लिए थे.

