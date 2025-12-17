ETV Bharat / sports

किसान का बेटा खेलेगा IPL, आर्मी की तैयारी करते-करते बना क्रिकेटर, SRH ने 30 लाख में खरीदा

क्रिकेटर साकिब हुसैन ( ETV Bharat )

गोपालगंज: बिहार के किसान का बेटा एक बार फिर IPL में धमाल मचाएगा. मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में आयोजित IPL 2026 ऑक्शन में साकिब हुसैन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है. गांव में खुशी का माहौल: साकिब हुसैन का IPL के लिए यचनित होने पर बिहार के गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के दरगाह मोहल्ला में खुशी का माहौल है. इनके पिता अली अहमद हुसैन अरब में सेल्ट्रिंग मजदूरी का काम करते थे. फिलहाल गांव में ही खेती करते हैं. बेटे की सफलता पर काफी खुश हैं. अपने परिवार के साथ क्रिकेटर साकिब हुसैन (ETV Bharat) आर्मी की तैयारी करते-करते बन गया क्रिकेटर: बड़े भाई आकिब हुसैन कहते हैं कि साकिब काफी स्ट्रगल किया है. जब लोग सोए रहते थे, उस समय सुबह के 3 बजे वह मिंज स्टेडियम में आर्मी की तैयारी के लिए दौड़ने जाता था, जहां क्रिकेट के खिलाड़ियों को देखकर उसके मन तमन्ना जगी थी. इंटर तक पढ़ाई करने के बाद साकिब ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा. शहर के ही स्टेडियम से शुरुआत: मिंज स्टेडियम में ही देवधारी गिरी टूर्नामेंट में खेलने के दौरान साकिब को बॉलिंग के लिए चयन किया गया था. टूर्नामेंट के आयोजक स्व. टूना गिरी, जावेद सिद्दीकी कुमार, साकेत और कोच रॉबिन जी को बॉलिंग अच्छा लगा. 2021 में पटना में बिहार क्रिकेट लीग में शामिल हुआ था. इसके बाद अंडर 19 खेलने चंडीगढ़ में हाइएस्ट विकेट लिए थे. नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में शामिल हुए.