ETV Bharat / sports

ये क्या भाई! जो कभी नहीं खेला IPL, ऑक्शन लिस्ट में नहीं था जिसका नाम, उसकी 1 दिन पहले हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री

हैदराबाद: आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन मंगलवार (16 दिसंबर) को होने जा रहा है. इस ऑक्शन के लिए 77 स्टॉल के लिए 350 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं. अब अबू धाबी में 10 फ्रेंचाइजी अपनी-अपनी टीमें पूरी करती हुई नजर आएंगे, ऐसे में कई खिलाड़ियों की किस्मत खुल सकती है. उससे पहले कुछ ऐसा हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है.

दरअसल, एक खिलाड़ी का नाम आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन की लिस्ट में नहीं था, अब रातों-रात उस खिलाड़ी का नाम ऑक्शन की लिस्ट में शामिल हो गया है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि बंगाल का स्टार बल्लेबाज है, जो भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे चुका है, बस उसे टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिल पाया. अब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह ऑक्शन में हिस्सा लेने वाला है.

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, बंगाल के क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन का नाम आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में एड किया गया है. उनका नाम एक फ्रेंचाइजी ने आगे बढ़ाया है. उनको खरीदने में इस फ्रेंचाइजी ने इंटरेस्ट दिखाया है. अब ईश्वरन को नीलामी लिस्ट में शामिल किया गया है.