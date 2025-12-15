ये क्या भाई! जो कभी नहीं खेला IPL, ऑक्शन लिस्ट में नहीं था जिसका नाम, उसकी 1 दिन पहले हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री
IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग का ऑक्शन कल होने वाला है, उससे पहले ही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है.
Published : December 15, 2025 at 10:30 AM IST
हैदराबाद: आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन मंगलवार (16 दिसंबर) को होने जा रहा है. इस ऑक्शन के लिए 77 स्टॉल के लिए 350 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं. अब अबू धाबी में 10 फ्रेंचाइजी अपनी-अपनी टीमें पूरी करती हुई नजर आएंगे, ऐसे में कई खिलाड़ियों की किस्मत खुल सकती है. उससे पहले कुछ ऐसा हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है.
दरअसल, एक खिलाड़ी का नाम आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन की लिस्ट में नहीं था, अब रातों-रात उस खिलाड़ी का नाम ऑक्शन की लिस्ट में शामिल हो गया है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि बंगाल का स्टार बल्लेबाज है, जो भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे चुका है, बस उसे टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिल पाया. अब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह ऑक्शन में हिस्सा लेने वाला है.
क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, बंगाल के क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन का नाम आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में एड किया गया है. उनका नाम एक फ्रेंचाइजी ने आगे बढ़ाया है. उनको खरीदने में इस फ्रेंचाइजी ने इंटरेस्ट दिखाया है. अब ईश्वरन को नीलामी लिस्ट में शामिल किया गया है.
यह फैसला फ्रेंचाइजी ने उनके भारत के घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्रदर्शन को देखते हुए लिया है. अभिमन्यु ईश्वरन ने बंगाल के लिए 7 मैचों में 266 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 44.33 की औसत से टूर्नामेंट में एक शतक और एक अर्धशतक भी लगाया है.
अभिमन्यू ईश्वरन ने अब तक आईपीएल नहीं खेले हैं. अब अगर उनको खरीदा जाता है तो वो आईपीएल खेल सकते हैं. ईश्वरन को रेड बॉल क्रिकेट का शानदार खिलाड़ी माना जाता है. वो भारत के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा भी रह चुके हैं. कभी आईपीएल न खेलने वाले ईश्वरन को आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन लिस्ट में शामिल करवाया है, ऐसे में उनका खरीदा जाना और आईपीएल खेलना लगभग पक्का माना जा रहा है.