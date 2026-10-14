युवराज सिंह की IPL में धमाकेदार वापसी, अभिषेक शर्मा के खिलाफ बनाएंगे खास रणनीति
युवराज सिंह IPL 2027 में एक खास भूमिका में नजर आने वाले हैं.
Published : October 14, 2026 at 2:13 PM IST
Yuvraj Singh IPL Comeback: टीम इंडिया के पूर्व आलराउंड युवराज सिंह एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नजर आने वाले हैं. लेकिन इस बार वो बैट से नहीं बल्कि अपने दिमाग से विरोधी टीमों धवस्त करने वाले हैं. दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को ये ऐलान किया कि उसने युवराज सिंह को IPL 2027 के आगामी सीजन के लिए फ्रेंचाइजी का असिस्टेंट और बैटिंग कोच नियुक्त कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने ये बड़ा फैसला सौरव गांगुली को हेड कोच बनाने के कुछ दिन बाद लिया है.
युवराज सिंह vs अभिषेक शर्मा
दिल्ली कैपिटल्स के इस कदम से अब विरोधी टीम के कई स्टार बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ने वाला है. जिसमें सबसे बड़ा नाम अभिषेक शर्मा का है, क्योंकि वो युवराज सिंह को अपना गुरू मानते हैं और उनसे ही बल्लेबाजी के गुण सीखकार आज टी20 के नंबर 2 बल्लेबाज बने हुए हैं. लेकिन अब उन्हें अपने गुरू के सामने और उनकी रणनितियों का सामना करते हुए रन बनाना होगा, जो कि आसान नहीं होगा. इसलिए फैंस को भी अब इन दोनों को आमने-सामने खेलते हुए देखने का इंतजार है. अभिषेक के अलावा भी युवराज सिंह कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, पंजाब किंग्स ओपनर प्रियांस आर्या और प्रभसिमरन सिंह के नाम शामिल हैं.
दिल्ली कैपिटल्स में वापसी
44 वर्षीय युवराज सिंह की ये एक तरह से दिल्ली कैपिटल्स में वापसी समझी जा रही है. क्योंकि 2015 में, फ्रेंचाइजी (तब दिल्ली डेयरडेविल्स) ने उन्हें रिकॉर्ड 16 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था, जिससे वह उस समय IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे. खास बात ये है कि ये युवराज की पहली औपचारिक कोचिंग भूमिका है.
"𝘐𝘵 𝘩𝘢𝘴𝘯'𝘵 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘵, 𝘥𝘰𝘦𝘴𝘯'𝘵 𝘮𝘦𝘢𝘯 𝘪𝘵 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦." 💪 https://t.co/7aEUdBspNF— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
युवराज की प्रतिक्रिया
अपनी नई भूमिका के बारे में फ्रेंचाइजी की ओर से जारी बयान में उन्होंने कहा, 'मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्साहित हूं. फ्रेंचाइजी के साथ मेरा पुराना जुड़ाव है और मैं मालिकों को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए यह मेरे लिए एक खास मौका है. मुझे इस बार कोच के रूप में दादा (सौरव गांगुली) के साथ काम करने का भी इंतजार है. क्रिकेट कोचिंग के प्रति मेरा गहरा लगाव है और मैं इस बेहद प्रतिभाशाली टीम के साथ काम शुरू करने के लिए उत्सुक हूं. मुझे विश्वास है कि यह सफर रोमांचक रहेगा और मैं टीम की सफलता में योगदान देने की पूरी कोशिश करूंगा.'
युवराज सिंह का IPL करियर
युवराज सिंह ने भारत के लिए 304 वनडे, 40 टेस्ट और 58 T20I मैच खेलने हैं, और कई बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे. वो 2007 ICC T20 वर्ल्ड कप और 2011 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत के हीरो में से एक हैं. उनका IPL करियर भी काफी शानदार रहा है. उन्होंने कुल 6 टीमों - मुंबई, पंजाब, हैदराबाद, दिल्ली, आरसीबी, पुणे - के लिए मैच खेले. जिसमें उन्होंने कुल 132 मैचों में 2,750 रन बनाए और 36 विकेट लिए.
पहली ट्रॉफी का इंतजार
दिल्ली कैपिटल्स को अब भी अपने पहले IPL खिताब का इंतजार है. ये टीम 2020 में केवल एक बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन खिताब जीतने में नाकाम रही. पिछले दो सीजन में भी टीम प्लेऑफ में पहुंचने में सफल नहीं हो सकी.
A champion. A leader. 𝐀 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫. 🐅🔥 The legend who inspired generations is ready to shape Dilli's legacy. Welcome home, Yuvi paa! 💙❤️ https://t.co/i7A77rv2tJ— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
दिल्ली कैपिटल्स कोचिंग स्टाफ
- हेड कोच: सौरव गांगुली
- असिस्टेंट और बैटिंग कोच: युवराज सिंह
- फील्डिंग कोच: जॉन मूनी
- असिस्टेंट फील्डिंग कोच: यलका ज्ञानेश्वर राव
- स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच: साजन ठाकुर
- असिस्टेंट स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच: साई प्रणय अलकांती