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युवराज सिंह की IPL में धमाकेदार वापसी, अभिषेक शर्मा के खिलाफ बनाएंगे खास रणनीति

युवराज सिंह की IPL में धमाकेदार वापसी ( IANS )

Yuvraj Singh IPL Comeback: टीम इंडिया के पूर्व आलराउंड युवराज सिंह एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नजर आने वाले हैं. लेकिन इस बार वो बैट से नहीं बल्कि अपने दिमाग से विरोधी टीमों धवस्त करने वाले हैं. दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को ये ऐलान किया कि उसने युवराज सिंह को IPL 2027 के आगामी सीजन के लिए फ्रेंचाइजी का असिस्टेंट और बैटिंग कोच नियुक्त कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने ये बड़ा फैसला सौरव गांगुली को हेड कोच बनाने के कुछ दिन बाद लिया है.

युवराज सिंह vs अभिषेक शर्मा

दिल्ली कैपिटल्स के इस कदम से अब विरोधी टीम के कई स्टार बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ने वाला है. जिसमें सबसे बड़ा नाम अभिषेक शर्मा का है, क्योंकि वो युवराज सिंह को अपना गुरू मानते हैं और उनसे ही बल्लेबाजी के गुण सीखकार आज टी20 के नंबर 2 बल्लेबाज बने हुए हैं. लेकिन अब उन्हें अपने गुरू के सामने और उनकी रणनितियों का सामना करते हुए रन बनाना होगा, जो कि आसान नहीं होगा. इसलिए फैंस को भी अब इन दोनों को आमने-सामने खेलते हुए देखने का इंतजार है. अभिषेक के अलावा भी युवराज सिंह कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, पंजाब किंग्स ओपनर प्रियांस आर्या और प्रभसिमरन सिंह के नाम शामिल हैं.