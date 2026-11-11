IPL 2027 Trade: पंजाब किंग्स ने हार्दिक को टीम में शामिल करने की बताई असल वजह
Punjab Kings on Hardik Pandya: पंजाब किंग्स के CEO ने हार्दिक पांड्या को मैच-विनर खिलाड़ी करार दिया.
Published : November 11, 2026 at 4:15 PM IST
Punjab Kings on Hardik Pandya: मुंबई इंडियंस (MI) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL 2027 की सबसे बड़ी ट्रेड हो चुकी है. बुधवार को BCCI ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी. इस डील के तहत मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं. जबकि पंजाब के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम में चले गए हैं. यह ट्रेड डील लगभग एक हफ्ते से सुर्खियों में थी.
फैंस को भी ये समझ मे नहीं आ रहा था कि पंजाब हार्दिक को लेने के लिए अर्शदीप जैसे शानदार गेंदबाज को कैस छोड़ सकती है. जबकि पंजाब की टीम में अर्शदीप ही मुख्य गेंदबाज थे. फैंस के इस सवाल के जवाब पर पंजाब किंग्स के CEO सतीश मेनन ने बड़ी बात बोली है. उनका कहना है कि यह फैसला पंजाब किंग्स को IPL खिताब की तरफ ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है.
बता दें, पंजाब किंग्स अभी तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत सकी है. उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 और 2025 के सीजन में रहा है, जब वे दोनों बार रनर्स-अप रहे थे.
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PBKS के CEO ने क्या कहा?
पंजाब किंग्स (PBKS) के CEO सतीश मेनन ने कहा, 'हम पंजाब किंग्स परिवार में हार्दिक का स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं. वह एक मैच-विनर खिलाड़ी हैं, जो अपने साथ ढेर सारा अनुभव, आत्मविश्वास और जीतने की मानसिकता लेकर आते हैं. बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की उनकी क्षमता उन्हें हमारी टीम के लिए एक बहुत ही कीमती खिलाड़ी बनाती है. जैसे-जैसे हम IPL के 20वें सीजन की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान एक ऐसी टीम बनाने पर है जो सबसे ऊंचे स्तर पर मुकाबला कर सके और ट्रॉफी जीतकर पंजाब ला सके. हार्दिक का टीम में आना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.'
ये भी सच है कि इस ट्रेड की वजह से पंजाब को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी. PBKS को अपने सबसे अहम गेंदबाज अर्शदीप सिंह को छोड़ना पड़ा. जिन्होंने 2019 में इसी फ्रेंचाइजी के लिए अपना IPL डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक, उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए 96 मैचों में 111 विकेट लिए. इस दौरान वे गेंदबाजी में टीम के मुख्य हथियार बन गए और अब पुरुषों के T20I क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.
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यह हमारे लिए एक भावुक पल भी है
मेनन ने अर्शदीप के टीम से जाने पर कहा, 'अर्शदीप कई सालों से पंजाब किंग्स का एक अहम हिस्सा रहे हैं, और यह हमारे लिए एक भावुक पल भी है. हमने उन्हें देश के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक बनते देखा है, और हमें उनके इस सफर पर बहुत गर्व है. उन्होंने मैदान के अंदर और बाहर, दोनों ही जगहों पर फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है. पंजाब किंग्स परिवार में उनका हमेशा एक खास स्थान रहेगा. हम उनके हर योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनके भविष्य में भी सफल होने की कामना करते हैं.'
हार्दिक पांड्या का IPL में प्रदर्शन
हार्दिक पांड्या का IPL करियर शानदार रहा है. वो अब तक पांच बार ट्रॉफी जीत चुके हैं. उन्होंने 2015 में मुंबई के लिए IPL में डेब्यू किया. उसके बाद से वो 162 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 2,955 रन बनाए हैं और 82 विकेट लिए हैं. इस दौरान उन्होंने 2015, 2017, 2019 और 2020 में MI के खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद वे गुजरात टाइटंस (GT) चले गए, जहां उनकी कप्तानी में टीम ने IPL 2022 का खिताब जीता. 2024 में, एक ट्रेड डील के जरिए पांड्या वापस MI में आ गए और टीम की कप्तानी संभाली, लेकिन इससे उन्हें चैंपियनशिप जीतने के मामले में मनचाहे नतीजे नहीं मिले.
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हार्दिक-अर्शदीप ट्रेड
पंजाब किंग्स ने हार्दिक पांड्या को उनकी मौजूदा फीस 16.35 करोड़ से ज्यादा 18 करोड़ में अपनी टीम शामिल किया है जबकि अर्शदीप सिंह को मुंबई ने उनकी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की फीस के साथ अपनी टीम में शामिल किया है.
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