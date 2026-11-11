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IPL 2027 Trade: पंजाब किंग्स ने हार्दिक को टीम में शामिल करने की बताई असल वजह

पंजाब किंग्स ने हार्दिक को टीम में शामिल करने की बताई असल वजह ( IANS )

Punjab Kings on Hardik Pandya: मुंबई इंडियंस (MI) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL 2027 की सबसे बड़ी ट्रेड हो चुकी है. बुधवार को BCCI ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी. इस डील के तहत मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं. जबकि पंजाब के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम में चले गए हैं. यह ट्रेड डील लगभग एक हफ्ते से सुर्खियों में थी.

फैंस को भी ये समझ मे नहीं आ रहा था कि पंजाब हार्दिक को लेने के लिए अर्शदीप जैसे शानदार गेंदबाज को कैस छोड़ सकती है. जबकि पंजाब की टीम में अर्शदीप ही मुख्य गेंदबाज थे. फैंस के इस सवाल के जवाब पर पंजाब किंग्स के CEO सतीश मेनन ने बड़ी बात बोली है. उनका कहना है कि यह फैसला पंजाब किंग्स को IPL खिताब की तरफ ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है.