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IPL 2027: मिनी ऑक्शन से पहले CSK और SRH के बीच बड़ी ट्रेड डील, चार खिलाड़ियों का हुआ तबादला

लिविंगस्टोन और एडवर्ड्स IPL के बयान के अनुसार, इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन 13 करोड़ से आधी से भी कम कीमत यानी 6 करोड़ रुपये में CSK से जुड़ रहे हैं. SRH ने 13 करोड़ रुपये में खरीदा था. IPL 2026 में लिविंगस्टोन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. उन्होंने दो मैचों में केवल 15 रन बनाए, जिसके बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर होना पड़ा. जबकि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स 3 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा फीस के साथ CSK में जाएंगे. SRH ने इन्हें तब खरीदा था जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे, लेकिन पैर की चोट के कारण वह IPL 2026 में बिल्कुल नहीं खेल पाए.

खलील अहमद और नाथन एलिस

वहीं दूसरी तरफ भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद 4.8 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा फीस पर SRH में वापस आ रहे हैं. वो 2018 से 2021 तक हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं. IPL 2025 में खलील CSK के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक थे, जिन्होंने 14 मैचों में 15 विकेट लिए थे. 2026 के सीजन में, दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी, जिस वजह से वह केवल पांच मैच ही खेल सके. जबकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस अपनी मौजूदा 2 करोड़ रुपये की फीस पर SRH से जुड़ रहे हैं. वे पुरानी हैमस्ट्रिंग चोट के गंभीर हो जाने के कारण IPL 2026 में नहीं खेल पाए थे.

हैदराबाद की पहली ट्रेड डील

बता दें कि ये हैदराबाद की दूसरी ट्रेड डील है. इससे पहले उन्होंने दिल्ली से ट्रेड किया था. जब उन्होंने DC ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी. नटराजन को वापस अपनी टीम में शामिल किया और उसके बदले में लेग-स्पिनर जीशान अंसारी को दिल्ली भेज दिया.