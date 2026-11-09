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IPL 2027 से पहले 8 खिलाड़ियों का हुआ ट्रेड, हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड पर मुहर लगना बाकी

IPL 2027 की ट्रॉफी ( IANS )

IPL 2027 Trade: इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) के लिए तमाम फ्रेंचाइजी अपनी टीम को तैयार करने में जुट गए हैं. कुछ फ्रेंचाइजी अपनी टीम के कोचिंग स्टाफ को बदलने के बाद खिलाड़ियों के ट्रेड में शामिल हो रही हैं. चूंकि मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गुवा में होना और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के रिटेंशन की समय-सीमा 17 नवंबर तक रखी है. यानी कि इस तारीख से पहले पहले हर टीम को अपना ट्रेड और रिटेन व रिलीज की गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर देनी है.

बता दें कि अब तक चार टीमें 8 खिलाड़ियों को ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल कर चुकी हैं. जिसमें हैदराबाद ने तीन, दिल्ली-चेन्नई ने दो-दो और लखनऊ ने एक खिलाड़ी को ट्रेड के जरिए हासिल किया है. इसके अलावा कई रिपोर्ड में ये दावा किया गया है कि मुंबई और पंजाब भी एक बड़ी ट्रेड करने जा रहे हैं, जिसके तहत मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पंजाब में शामिल होंगे और पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई की टीम से जुड़ेंगे.