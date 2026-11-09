IPL 2027 से पहले 8 खिलाड़ियों का हुआ ट्रेड, हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड पर मुहर लगना बाकी
IPL 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले अब तक चार टीमों ने 8 खिलाड़ियों का ट्रेड किया है.
Published : November 9, 2026 at 10:14 AM IST
IPL 2027 Trade: इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) के लिए तमाम फ्रेंचाइजी अपनी टीम को तैयार करने में जुट गए हैं. कुछ फ्रेंचाइजी अपनी टीम के कोचिंग स्टाफ को बदलने के बाद खिलाड़ियों के ट्रेड में शामिल हो रही हैं. चूंकि मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गुवा में होना और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के रिटेंशन की समय-सीमा 17 नवंबर तक रखी है. यानी कि इस तारीख से पहले पहले हर टीम को अपना ट्रेड और रिटेन व रिलीज की गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर देनी है.
बता दें कि अब तक चार टीमें 8 खिलाड़ियों को ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल कर चुकी हैं. जिसमें हैदराबाद ने तीन, दिल्ली-चेन्नई ने दो-दो और लखनऊ ने एक खिलाड़ी को ट्रेड के जरिए हासिल किया है. इसके अलावा कई रिपोर्ड में ये दावा किया गया है कि मुंबई और पंजाब भी एक बड़ी ट्रेड करने जा रहे हैं, जिसके तहत मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पंजाब में शामिल होंगे और पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई की टीम से जुड़ेंगे.
रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि दोनों फ्रेंचाइजी की बीच कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है. सिर्फ आधिकारिक घोषणा से पहले इस डील को BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल से औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है. जिसके बाद अंतिम रकम के साथ इस ट्रेड डील की घोषणा की जाएगी.
IPL 2027 से पहले 8 खिलाड़ियों का हो चुका है ट्रेड
🚨 News 🚨 @ChennaiIPL and @SunRisers have completed a four-player trade ahead of #TATAIPL 2027. Liam Livingstone (INR 6 Crore, revised fee) and Jack Edwards (INR 3 Crore) move to #CSK, while Khaleel Ahmed (INR 4.8 Crore) and Nathan Ellis (INR 2 Crore) join #SRH. Details ▶️ https://t.co/wC0HDKvRzJ— IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2026
हैदराबाद और चेन्नई के बीच ट्रेड
हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बड़ा ट्रेड डील किया है. जिस के तहत इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स CSK में शामिल होंगे जबकि तेज गेंदबाज खलील अहम और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस SRH से जुड़ेंगे. लिविंगस्टोन 6 करोड़ में CSK से जुड़ रहे हैं. जबकि हैदराबाद ने उन्हें 13 करोड़ रुपये में खरीदा था. जबकि जैक एडवर्ड्स 3 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा फीस के साथ CSK में जाएंगे. वहीं खलील अहमद 4.8 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा फीस पर हैदराबाद जाएंगे जबकि नाथन एलिस अपनी मौजूदा 2 करोड़ रुपये की फीस पर SRH से जुड़ रहे हैं.
🚨 News 🚨 T. Natarajan returns to @SunRisers, Zeeshan Ansari moves to @DelhiCapitals following a player trade between the two franchises. More details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/1fXQ3GqWPp— IndianPremierLeague (@IPL) October 14, 2026
दिल्ली और हैदराबाद के बीच ट्रेड
इस ट्रेड से पहले हैदराबाद ने दिल्ली से एक डील की थी. जिसमें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी. नटराजन दिल्ली से हैदराबाद चले गए और हैदराबाद के लेग-स्पिनर जीशान अंसारी दिल्ली में चले गए. नटराजन पांच करोड़ रुपये की फीस पर हैदराबाद गए हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें IPL 2025 की नीलामी में 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. जबकि अंसारी 40 लाख रुपये की मौजूदा फीस पर ही दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होंगे.
🚨 Announcement 🚨 Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL. Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore. More Details ▶️ https://t.co/1jIKnYTSF5 #TATAIPL | @RishabhPant17 | @imkuldeep18— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
लखनऊ और दिल्ली के बीच ट्रेड
IPL 2027 की सबसे पहली ट्रेड डील 23 जून को लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच हुई थी. जिसके तहत LSG के कप्तान ऋषभ पंत DC में चले गए, जबकि कुलदीप यादव LSG में शामिल हो गए. पंत, जिन्हें IPL 2025 से पहले मेगा नीलामी में LSG ने रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, 15 करोड़ रुपये में दिल्ली में चले गए. वहीं, कुलदीप अपनी मौजूदा 13.5 करोड़ रुपये की फीस पर LSG में शामिल हो गए.
बता दें कि आने वाले दिनों में फ्रेंचाइजी के बीच और भी ट्रेड डील देखने को मिल सकती है.
IPL का सबसे महंगा ट्रेड
IPL इतिहास का सबसे महंगा ट्रेड राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ है. जब चेन्नई ने संजू सैमसन को राजस्थान से 18 करोड़ रुपये में ट्रेड किया था. इसके अलावा इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के नाम शामिल हैं. ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपये की फीस पर RCB में ट्रेड किया था. जबकि पंत हाल ही में लखनऊ से दिल्ली में 15 करोड़ रुपये की ट्रेड वैल्यू पर लौटे हैं. इसके बदले कुलदीप यादव लखनऊ में 13.50 करोड़ रुपये में ट्रेड हुए.