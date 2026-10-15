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IPL 2027: युवराज-गांगुली के आने के बाद दिल्ली कैपिटल्स का पहला ट्रेड, तेज गेंदबाज के बदले स्पिनर को किया हासिल

IPL 2027 Trade: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का अगला सीजन शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बड़ी ट्रेड डील की है. जिसके तहत बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी. नटराजन अब SRH में वापसी करेंगे, जबकि लेग-स्पिनर जीशान अंसारी DC में शामिल होंगे.

नटराजन पांच करोड़ रुपये की संशोधित फीस पर 2016 की आईपीएल चैंपियन टीम से जुड़ेंगे. उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी में 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. जबकि अंसारी 40 लाख रुपये की मौजूदा फीस पर ही दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होंगे.

जीशान का IPL प्रदर्शन

26 साल के जीशान अंसारी ने IPL 2025 में SRH के लिए डेब्यू किया और 10 मैच खेलने का भी मौका मिला. लेकिन IPL 2026 में उन्हें पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेंच पर ही बैठना पड़ा था. जीशान ने IPL करियर की शानदार शुरुआत की थी और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में तीन विकेट लिए थे. उन्होंने IPL में अब तक 10 मैचों में छह विकेट लिए हैं और उम्मीद है कि वे DC के स्पिन-गेंदबाजी विकल्पों को और मजबूत करेंगे, जिनमें पहले से ही अक्षर पटेल शामिल हैं.

मिशेल स्टार्क और टी नटराजन (IANS)

नटराजन का IPL प्रदर्शन

35 साल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन 2020 से 2024 तक पांच सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया है. इसी टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने आईपीएल के सबसे प्रभावी बाएं हाथ के भारतीय तेज गेंदबाजों में अपनी पहचान बनाई थी. नटराजन का आईपीएल में सबसे सफल सीजन 2024 में रहा जब उन्होंने 19 विकेट लिए. वह उस सत्र में सनराइजर्स के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे और टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. नटराजन ने भारत के लिए एक टेस्ट और दो वनडे मैच भी खेले हैं. उन्होंने आईपीएल में 73 मैच में 72 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन पर चार विकेट है.

दिल्ली को पहली ट्रॉफी का इंतजार

दिल्ली कैपिटल्स को अब भी अपने पहले IPL खिताब का इंतजार है. ये टीम 2020 में केवल एक बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन खिताब जीतने में नाकाम रही. पिछले दो सीजन में भी टीम प्लेऑफ में पहुंचने में सफल नहीं हो सकी.