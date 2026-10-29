IPL 2027: मुंबई इंडियंस में बड़ा बदलाव, महिला जयवर्धने के बाद तीन और कोचों ने टीम का छोड़ा साथ
हेड कोच के बाद बॉलिंग और फील्डिंग कोच ने भी मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ दिया है.
Published : October 29, 2026 at 5:28 PM IST
मुंबई: पांच बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव करने जा रही है. गुरुवार फ्रेंचाइजी ने ऐलान किया की बॉलिंग कोच लसिथ मलिंगा और पारस म्हांब्रे, तथा फील्डिंग कोच कार्ल हॉपकिन्सन टीम के कोचिंग स्टाफ से अलग हो रहे हैं. बता दें कि इससे पहले टीम के हेड कोच महेला जयवर्धने ने अपना पद छोड़ दिया था. जिसके बाद वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया.
मुंबई इंडियंस ने एक बयान में कहा, 'मुंबई इंडियंस टीम और पूरे MI परिवार में योगदान देने के लिए लसिथ, पारस और कार्ल का दिल से आभार व्यक्त करती है. उनका समर्पण, उनके द्वारा बनाए गए रिश्ते और उनकी मदद से बनी यादें हमेशा हमारी यात्रा का हिस्सा रहेंगी. हम उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.'
Mumbai Indians today announced that Lasith Malinga, Paras Mhambrey and Carl Hopkinson will be moving on from their respective roles in the men’s team coaching setup, thanking each of them for their commitment, contribution and service to the franchise. Their commitment, the relationships they have built and the memories they have helped create will always be part of our journey. We wish each of them the very best in their future endeavours. https://t.co/iQhgBABx2W— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
मुंबई इंडियंस अब IPL 2027 के लिए नए कोचिंग स्टाफ की तलाश में है, जो अब अगले सीजन कीरोन पोलार्ड के साथ काम करेंगे. बता दें कि फ्रेंचाइजी ने यह बड़ा फैसला 2026 के निराशाजनक सीजन के बाद लिया है. इस सीजन टीम को केवल 4 मैचों में जीत मिली और वो अंक तालिका में 9वें स्थान पर रही.
दो और टीमों ने बदला अपना कोचिंग स्टाफ
ये भी उल्लेखनीय है कि IPL 2027 से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव करने वाली मुंबई इंडियंस कोई पहली टीम नहीं है. इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने भी अपने पूरे कोचिंग स्टाफ को बदल दिया है. दिल्ली ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अपना हेड कोच नियुक्त किया है. जिसमें युवराज सिंह बैटिंग कोच, अमित मिश्रा स्पिन बॉलिंग कोच और चमिंडा वास तेज बॉलिंग कोच कि भूमिका निभाएंगे.
The support squad assemble!💪🌟 #WhistlePodu https://t.co/NrtdY4Wm38— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 27, 2026
वहीं CSK ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है. इसके अलावा इस फ्रेंचाइजी ने श्रीधरन, एलबी मॉर्कल और ग्रेथ बैटी असिस्टेंट कोच, मोहित मिश्रा बॉलिंग कोच और जेम्स फोस्टर फील्डिंग कोच की भूमिका मे नजर आएंगे.