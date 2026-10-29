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IPL 2027: मुंबई इंडियंस में बड़ा बदलाव, महिला जयवर्धने के बाद तीन और कोचों ने टीम का छोड़ा साथ

मुंबई इंडियंस में बड़ा बदलाव ( IANS )

मुंबई इंडियंस ने एक बयान में कहा, 'मुंबई इंडियंस टीम और पूरे MI परिवार में योगदान देने के लिए लसिथ, पारस और कार्ल का दिल से आभार व्यक्त करती है. उनका समर्पण, उनके द्वारा बनाए गए रिश्ते और उनकी मदद से बनी यादें हमेशा हमारी यात्रा का हिस्सा रहेंगी. हम उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.'