IPL 2027: स्टार्क, हेड और धोनी समेत कई दिग्गज खिलाड़ी हुए रिलीज, जानें किस टीम ने किस खिलाड़ी का छोड़ा साथ?
IPL 2027 से पहले रिलीज किए गए खिलाड़ी अब मिनी ऑक्शन में जाएंगे, जहां उन पर फिर से बोली लगेगी.
Published : November 18, 2026 at 10:28 AM IST
IPL 2027 से पहले सभी 10 टीमों ने मंगलवार को रिलीज किए गए अपने खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी. इस लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे. खास तौर से हैदराबाद का ट्रेविस हेड को छोड़ना और दिल्ली कैपिटल्स का मिचेल स्टार्क को रिलीज करना सबसे बड़ी खबर है. इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने की वजह ये बताई जा रही है कि ये दोनों खिलाड़ी वर्कलोड की वजह से अगला आईपीएल ना खेलने का इशारा दिया था.
इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी का है. जिनको चेन्नई ने रिलीज कर दिया है, लेकिन उन्हें टीम का मेंटर बनाकर अपने साथ जरूर रखा है. रिलीज किए गए बड़े खिलाड़ियों में केकेआर के मथीशा पथिराना (18 करोड़), मुंबई के ट्रेंड बोल्ट (12.5 करोड़), राजस्थान के शिमरन हेटमायर (11 करोड़), लखनऊ के आवेश खान (9.75 करोड़), मुंबई के दिपक चाहर (9.25 करोड़), चेन्नई के प्रशांत वीर (14.2 करोड़) और आरसीबी के जैकब बेथल (2.6 करोड़) के नाम शामिल हैं.
The Yellove emotions were at an all-time high as the list took shape! 💛 CSK are ready to usher in a new era with a fresh look to their squad. 👀 #TATAIPL #IPLRetention #MSDhoni #CSK https://t.co/izXlScJKzu— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
चेन्नई ने मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, जैक फॉल्क्स, अमन खान, प्रशांत वीर, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डायन फॉरेस्टर और मैकनील नोरोन्हा को रिलीज कर दिया है. भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने IPL से संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन वे मेंटर की भूमिका में फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहेंगे. ऑक्शन के लिए CSK के पास 28.05 करोड़ रुपये की रकम बची है.
A settled squad gets a boost with the return of its local boy! 💙 As Rishabh Pant makes his way back to #DC, a few big names also feature among their releases. 👀😮 #TATAIPL #IPLRetention #RoarMacha [DC, Axar Patel, KL Rahul, David Miller, Tristan Stubbs] https://t.co/g1hyOwrZyD— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
दिल्ली कैपिटल्स (DC)
दिल्ली ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को रिलीज कर दिया है; वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण उनके उपलब्ध रहने की संभावना कम है. इस लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज नीतीश राणा और विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल भी शामिल हैं. फ्रेंचाइजी ने पाथुम निसंका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुष्मंथा चमीरा, रेहान अहमद और अजय मंडल को भी रिलीज किया है. दिल्ली के पास ऑक्शन के लिए 39.5 करोड़ रुपये की रकम मौजूद है.
Tough calls, but a clear vision! 💜 Kolkata Knight Riders have made some big calls on the retention front, keeping their core intact! 🔥 #TATAIPL #IPLRetention #KorboLorboJeetbo #AmiKKR [KKR, Rinku Singh, Cameron Green] https://t.co/Jc9oPR2unX— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
केकेआर ने ऑक्शन से पहले अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर दिया है. इनके अलावा रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, आकाश दीप, उमरान मलिक, नवदीप सैनी, तेजस्वी दहिया, ब्लेसिंग मुजराबानी, दक्ष कामरा और लवनीत सिसोदिया को भी टीम से बाहर कर दिया गया है. KKR के पास 41.65 करोड़ रुपये बचे हैं, जो सभी 10 फ्रेंचाइजी में दूसरी सबसे बड़ी रकम है.
The defending champions have made their retentions! ❤️👍 🚨 England's Jacob Bethell has been released from the squad. 🙌 #TATAIPL #IPLRetention #RCB #PlayBold [RCB, Virat Kohli, Play Bold, 12th Man Army] https://t.co/hCTHF7Fsw8— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने पांच खिलाड़ियों को रिलीज किया है. इनमें इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैकब बेथेल के साथ-साथ रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा और सात्विक देसवाल शामिल हैं. बेंगलुरु की इस फ्रेंचाइजी के पास अब नीलामी के लिए 14.15 करोड़ रुपये बचे हैं.
गुजरात टाइटंस (GT)
गुजरात ने भारत के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और बल्लेबाज शाहरुख खान को रिलीज किया है. इनके अलावा ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया और कॉनर एस्टरहुइज़ेन को भी टीम से बाहर किया गया है. 10 टीमों में से गुजरात के पास सबसे कम बजट है, और उनके पास नीलामी के लिए 8.75 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं.
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड और श्रीलंका के ऑलराउंडर कामिंदु मेंडिस को रिलीज किया है. इनके अलावा, भारत के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट, दिलशान मदुशंका, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्ज़ी और डेविड पायने को भी फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है. SRH के पास अब 40.15 करोड़ रुपये बचे हैं.
राजस्थान रॉयल्स (RR)
राजस्थान ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर और भारत के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे को रिलीज किया है. साथ ही, विदेशी खिलाड़ियों में एडम मिल्ने और क्वेना मफाका को भी टीम से बाहर किया गया है. इनके अलावा कुलदीप सेन, युधवीर सिंह, विग्नेश पुथुर और रवि सिंह को भी रिलीज किया गया है. राजस्थान के पास नीलामी के लिए 27.05 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं.
Plenty of firepower in the squad! 🔥 Hardik Pandya's arrival adds another dimension to an already formidable Punjab Kings squad as they announce their retentions. 👏❤️ #TATAIPL #IPLRetention #PBKS #SaddaPunjab https://t.co/Ow4elKLCIC— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
पंजाब किंग्स (PBKS)
पंजाब ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिशेल ओवेन को रिलीज किया है. फ्रेंचाइजी ने इनके साथ-साथ नेहल वढेरा, पायला अविनाश, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद को भी रिलीज किया है। पंजाब के पास अब 18.6 करोड़ रुपये बचे हैं.
A blockbuster trade. A strong core. Plenty of star power! 💙 Here's how the Mumbai Indians' retention list looks following the trade between Arshdeep Singh & Hardik Pandya! 🔥 #TATAIPL #IPLRetention #MIPaltan #OneFamily [MI, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Jasprit Bumrah, Tilak Varma, MI Paltan]— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
मुंबई इंडियंस (MI)
मुंबई ने न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर को रिलीज किया है. इनके साथ ही अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर को भी टीम से बाहर किया गया है. इनके अलावा अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इज़हार, दानिश मलेवार, मयंक मार्कंडे और मयंक रावत को भी रिलीज कर दिया गया है, टीम के पूर्व कप्तान हार्दिक पंड्या को पहले ही पंजाब किंग्स से अर्शदीप सिंह के साथ ट्रेड किया जा चुका है. मिनी-नीलामी से पहले मुंबई के पास 32.6 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे.
Blockbuster trades! ✅ A settled core! ✅ With the Rishabh Pant x Kuldeep Yadav trade making the headlines, here's a look at Lucknow Super Giants' retention list. ❤️ #TATAIPL #IPLRetention #LSG [LSG, Aiden Markram, Kuldeep Yadav, Nicholas Pooran, Mitch Marsh] https://t.co/VbirJSSZXk— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG)
लखनऊ ने भारत के तेज गेंदबाज अवेश खान, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे और श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को रिलीज कर दिया है. मैथ्यू ब्रीट्जके, जॉर्ज लिंडे, नमन तिवारी और अर्शिन कुलकर्णी फ्रेंचाइजी द्वारा रिलीज किए गए अन्य खिलाड़ी हैं. सभी 10 टीमों में लखनऊ के पास सबसे बड़ा पर्स है, जिसके पास 47.45 करोड़ रुपये बचे हैं.
IPL 2027 मिनी ऑक्शन
बता दें कि अब रिलीज किए गए खिलाड़ी मिनी ऑक्शन में जाएंगे, जहां उन पर फिर से बोली लगेगी. ये मिनी ऑक्शन इस बार 16 दिसंबर को गोवा में आयेजित की जाएगी.