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IPL 2027: स्टार्क, हेड और धोनी समेत कई दिग्गज खिलाड़ी हुए रिलीज, जानें किस टीम ने किस खिलाड़ी का छोड़ा साथ?

IPL 2027: कई दिग्गज खिलाड़ी हुए रिलीज ( Etv Bharat )

IPL 2027 से पहले सभी 10 टीमों ने मंगलवार को रिलीज किए गए अपने खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी. इस लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे. खास तौर से हैदराबाद का ट्रेविस हेड को छोड़ना और दिल्ली कैपिटल्स का मिचेल स्टार्क को रिलीज करना सबसे बड़ी खबर है. इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने की वजह ये बताई जा रही है कि ये दोनों खिलाड़ी वर्कलोड की वजह से अगला आईपीएल ना खेलने का इशारा दिया था.

इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी का है. जिनको चेन्नई ने रिलीज कर दिया है, लेकिन उन्हें टीम का मेंटर बनाकर अपने साथ जरूर रखा है. रिलीज किए गए बड़े खिलाड़ियों में केकेआर के मथीशा पथिराना (18 करोड़), मुंबई के ट्रेंड बोल्ट (12.5 करोड़), राजस्थान के शिमरन हेटमायर (11 करोड़), लखनऊ के आवेश खान (9.75 करोड़), मुंबई के दिपक चाहर (9.25 करोड़), चेन्नई के प्रशांत वीर (14.2 करोड़) और आरसीबी के जैकब बेथल (2.6 करोड़) के नाम शामिल हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)

चेन्नई ने मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, जैक फॉल्क्स, अमन खान, प्रशांत वीर, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डायन फॉरेस्टर और मैकनील नोरोन्हा को रिलीज कर दिया है. भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने IPL से संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन वे मेंटर की भूमिका में फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहेंगे. ऑक्शन के लिए CSK के पास 28.05 करोड़ रुपये की रकम बची है. दिल्ली कैपिटल्स (DC)

दिल्ली ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को रिलीज कर दिया है; वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण उनके उपलब्ध रहने की संभावना कम है. इस लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज नीतीश राणा और विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल भी शामिल हैं. फ्रेंचाइजी ने पाथुम निसंका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुष्मंथा चमीरा, रेहान अहमद और अजय मंडल को भी रिलीज किया है. दिल्ली के पास ऑक्शन के लिए 39.5 करोड़ रुपये की रकम मौजूद है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)

केकेआर ने ऑक्शन से पहले अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर दिया है. इनके अलावा रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, आकाश दीप, उमरान मलिक, नवदीप सैनी, तेजस्वी दहिया, ब्लेसिंग मुजराबानी, दक्ष कामरा और लवनीत सिसोदिया को भी टीम से बाहर कर दिया गया है. KKR के पास 41.65 करोड़ रुपये बचे हैं, जो सभी 10 फ्रेंचाइजी में दूसरी सबसे बड़ी रकम है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने पांच खिलाड़ियों को रिलीज किया है. इनमें इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैकब बेथेल के साथ-साथ रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा ​​और सात्विक देसवाल शामिल हैं. बेंगलुरु की इस फ्रेंचाइजी के पास अब नीलामी के लिए 14.15 करोड़ रुपये बचे हैं. गुजरात टाइटंस (GT)

गुजरात ने भारत के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और बल्लेबाज शाहरुख खान को रिलीज किया है. इनके अलावा ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया और कॉनर एस्टरहुइज़ेन को भी टीम से बाहर किया गया है. 10 टीमों में से गुजरात के पास सबसे कम बजट है, और उनके पास नीलामी के लिए 8.75 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं.