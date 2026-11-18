IPL 2027: किस टीम में कितने खिलाड़ी किए रिटेन? जानें हर टीम के खाली स्लॉट और बची हुई रकम की पूरी डिटेल्स
IPL 2027 रिटेंशन लिस्ट फाइनल होने के बाद सभी 10 टीमों में कुल 66 खिलाड़ियों की जगहें खाली हैं.
Published : November 18, 2026 at 11:36 AM IST
IPL 2027 Retention Lists: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सभी 10 टीमों ने मंगलवार को अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. जिसके साथ ये साफ हो गया है कि अब किस टीम के पास कितने खिलाड़ी है और कितने स्लॉट्स खाली हुए हैं. जिनको 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी-ऑक्शन से भरा जाएगा. रिटेंशन लिस्ट फाइनल होने के बाद 10 टीमों में कुल 66 खिलाड़ियों की जगह खाली हुई हैं, जिसमें 25 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट शामिल हैं.
बत दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के पास ऑक्शन में जाने के लिए सबसे ज्यादा 47.45 करोड़ रुपये का पर्स बचा है. इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास 41.65 करोड़ रुपये और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास 40.15 करोड़ रुपये बचे हैं. हालांकि टीम में सबसे ज्यादा खाली स्लॉट्स मुंबई और दिल्ली के पास हैं. दोनों के पास 9-9 स्लॉट खाली हैं. जबकि केकेआर के पास 8 स्लॉट खाली हैं.
The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
किस टीम के पास कितने स्लॉट खाली?
- चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. उनके पास 28.05 करोड़ रुपये बचे हैं और उन्हें 6 खिलाड़ियों को और चुनना है, जिनमें 2 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट शामिल हैं.
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. उनके पास पांच स्लॉट भरने के लिए 14.15 करोड़ रुपये बचे हैं, जिनमें से एक स्लॉट विदेशी खिलाड़ी के लिए आरक्षित है.
- मुंबई इंडियंस ने 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. उनके पास 9 स्लॉट भरने के लिए 32.60 करोड़ रुपये बचे हैं, जिनमें दो विदेशी खिलाड़ियों के स्थान शामिल हैं.
- दिल्ली कैपिटल्स ने 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. उनके पास 39.50 करोड़ रुपये बचे हैं और उन्हें 9 स्लॉट भरने हैं, जिनमें चार विदेशी खिलाड़ियों के स्थान शामिल हैं.
- गुजरात टाइटंस ने 22 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, सभी फ्रेंचाइजी में गुजरात के पास सबसे कम पर्स बचा है. उनके पास तीन स्लॉट खाली हैं, जिनमें दो विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह है, और इसके लिए उनके पास 8.75 करोड़ रुपये बचे हैं.
- कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. उनके पास 8 स्लॉट खाली हैं, जिनमें तीन विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह है, और इनके लिए उनके पास 41.65 करोड़ रुपये बचे हैं.
- लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. उनके पास सबसे ज्यादा 47.45 करोड़ रुपये का पर्स बचा है और उन्हें सात स्लॉट भरने हैं, जिनमें से तीन विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं.
- पंजाब किंग्स ने 19 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, पंजाब के पास 6 स्लॉट खाली हैं, जिनमें दो विदेशी खिलाड़ियों के स्थान शामिल हैं. उनके पास 18.60 करोड़ रुपये बचे हैं.
- राजस्थान रॉयल्स ने 20 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, राजस्थान के पास छह स्लॉट के लिए 27.05 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, जिसमें तीन विदेशी पद भी शामिल हैं.
- सनराइजर्स हैदराबाद टीम की सूची में 19 खिलाड़ी हैं, उनके पास 7 स्लॉट के लिए 40.15 करोड़ रुपये शेष हैं, जिसमें तीन विदेशी खिलाड़ियों की जगह खाली है.