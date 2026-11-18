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IPL 2027: किस टीम में कितने खिलाड़ी किए रिटेन? जानें हर टीम के खाली स्लॉट और बची हुई रकम की पूरी डिटेल्स

IPL 2027 रिटेंशन लिस्ट फाइनल ( IANS )

IPL 2027 Retention Lists: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सभी 10 टीमों ने मंगलवार को अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. जिसके साथ ये साफ हो गया है कि अब किस टीम के पास कितने खिलाड़ी है और कितने स्लॉट्स खाली हुए हैं. जिनको 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी-ऑक्शन से भरा जाएगा. रिटेंशन लिस्ट फाइनल होने के बाद 10 टीमों में कुल 66 खिलाड़ियों की जगह खाली हुई हैं, जिसमें 25 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट शामिल हैं.

बत दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के पास ऑक्शन में जाने के लिए सबसे ज्यादा 47.45 करोड़ रुपये का पर्स बचा है. इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास 41.65 करोड़ रुपये और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास 40.15 करोड़ रुपये बचे हैं. हालांकि टीम में सबसे ज्यादा खाली स्लॉट्स मुंबई और दिल्ली के पास हैं. दोनों के पास 9-9 स्लॉट खाली हैं. जबकि केकेआर के पास 8 स्लॉट खाली हैं.