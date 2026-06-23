IPL 2027 से पहले ऋषभ पंत को 12 करोड़ का हुआ नुकसान, लखनऊ ने इस टीम से किया ट्रेड
IPL 2027 से पहले ऋषभ पंत और कुलदीप यादव को लेकर दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ट्रेड पूरा हो गया.
Published : June 23, 2026 at 4:05 PM IST
IPL 2027 Trade: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए फ्रेंचाइजी अभी से तैयारी में जुट गई है. इसी क्रम में, मंगलवार (23 जून) को दो टीमों - लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) - के बीच एक बड़ी ट्रेड डील पक्की हो चुकी है. जिसके तहत LSG के कप्तान ऋषभ पंत DC में लौटेंगे, जबकि कुलदीप LSG में शामिल होंगे.
IPL की गवर्निंग बॉडी ने मंगलवार को पुष्टि की कि दोनों फ्रेंचाइजी ने इंडियन प्रीमियर लीग के 2027 सीजन से पहले इस हाई-प्रोफाइल ट्रेड को औपचारिक रूप से पूरा कर लिया है. पंत, जिन्हें IPL 2025 से पहले मेगा नीलामी में LSG ने रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, 15 करोड़ रुपये में DC में लौटेंगे. वहीं, कुलदीप अपनी मौजूदा 13.5 करोड़ रुपये की फीस पर LSG में जाएंगे.
IPL ने एक बयान में कहा, 'ट्रेड के बाद, वह 15 करोड़ रुपये की संशोधित फीस पर DC में फिर से शामिल होंगे. कुलदीप दिल्ली कैपिटल्स के साथ पांच सीजन के बेहद सफल कार्यकाल के बाद LSG में शामिल हो रहे हैं.' इसमें आगे कहा गया, 'भारत के प्रमुख व्हाइट-बॉल गेंदबाजों में से एक, कुलदीप अपनी मौजूदा 13.50 करोड़ रुपये की फीस पर LSG में शामिल होंगे.'
🚨 Announcement 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL.
Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore.
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यह बाएं हाथ का बल्लेबाज उस फ्रेंचाइजी में लौट रहा है जिसके लिए उसने 2016 से 2024 के बीच नौ सीजन खेले और कुल 111 मैच खेले. गौरतलब है कि DC के लिए किसी खिलाड़ी द्वारा खेले गए मैचों की यह सबसे अधिक संख्या है. उन्होंने 2021 से 2024 तक चार सीजन में 43 मैचों में टीम की कप्तानी भी की. दूसरी ओर, कुलदीप, जिन्होंने DC में पांच सीजन बिताए, ने 65 मैचों में 72 विकेट लिए और खुद को टूर्नामेंट के सबसे प्रभावी विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया.
IPL 2026 में पंत का प्रदर्शन
IPL 2026 में ऋषभ पंत का प्रदर्शन खराब रहा. वह 14 मैचों में केवल 312 रन ही बना पाए, जिसमें उनका औसत 28.36 और स्ट्राइक रेट 138.05 रहा. LSG के लिए खेलते हुए पूरे सीजन में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने केवल एक अर्धशतक लगाया. उनके खराब प्रदर्शन के कारण उनके कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 27 करोड़ रुपये से घटकर 15 करोड़ रुपये हो गई है. जिससे उनको 12 करोड़ का नुकसान हुआ.
IPL 2026 में कुलदीप का प्रदर्शन
वहीं पिछले सीजन में कुलदीप ने 12 मैचों में 10.29 की इकॉनमी और 22.2 की स्ट्राइक रेट से 10 विकेट लिए हैं. भले ही इस रिस्ट-स्पिनर ने ज्यादा विकेट नहीं लिए, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ सटीक रही. कुलदीप कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), DC और LSG के लिए खेल चुके हैं.
LSG के साथ पंत का समय उतार-चढ़ाव भरा रहा
लखनऊ सुपरजाइंट्स की टीम IPL 2025 में सातवें स्थान पर रहने के बाद IPL 2026 में अंक तालिका में सबसे नीचे रही. IPL 2026 सीजन खत्म होने से पहले ही पंत ने LSG की कप्तानी छोड़ दी और फ्रेंचाइजी ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया. LSG में पंत का कार्यकाल दो सीजन का रहा, कप्तान के तौर पर उन्होंने 10 जीत हासिल कीं और 18 हार का सामना किया.