IPL 2027: कौन खिलाड़ी होगा रिटेन और कौन रिलीज? आज होगा फैसला, जानें IPL रिटेंशन नियम कैसे करता है काम?
IPL 2027 के लिए हर फ्रेंचाइजी द्वारा खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की आज आखिरी तारीख है.
Published : November 17, 2026 at 11:01 AM IST
IPL 2027 Retention Rules: इंडियन प्रीमियर लीग 2027 के लिए फ्रेंचाइजी अपनी अपनी तैयारियां कुछ हफ्ते पहले ही शुरू कर दी थी. जिसमें टीम के कोचिंग स्टाफ को बदलने से लेकर खिलाड़ियों के ट्रेड करने तक शामिल था. अब इस तैयारी में एक और कड़ी जुड़ने वाली है, जिसमें खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज करने का फैसला किया जाएगा. इस अहम कड़ी की आज (17 नवंबर) आखिरी तारीख है. इस लिए आज का दिन खत्म होने से पहले-पहले सभी 10 टीमें अपने रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट BCCI को सौंप देंगी.
ये काम होने के बाद सभी 10 टीमें रिलीज किए गए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मिनी ऑक्शन की तरफ जाएंगी. ये ऑक्शन अगले महीने 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित किया जाएगा. अब सवाल ये है कि IPL में रिटेंशन का नियम क्या है और ये किस तरह से काम करता है?
IPL रिटेंशन नियम क्या है?
IPL में रिटेंशन नियम के तहत हर फ्रेंचाइजी के पास अपनी पूरी टीम को रिटेन करने की छूट होती है. वे चाहे जितने खिलाड़ियों को अपने साथ रख सकती हैं और चाहे जितने खिलाड़ियों को रिलीज भी कर सकती है. लेकिन हर टीम में 18 से 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड अपने पास रखना ही जरूरी है. जिसमें ज्यादा से ज्यादा आठ विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं. जिस भी टीम के पास 18 से 25 खिलाड़ियों की तादाद पूरी नहीं होती है वो ऑक्शन में जाता है और अपने पसंद के खिलाड़ी को खरीदकर टीम में शामिल करता है.
बता दें कि मिनी ऑक्शन में कोई भी टीम 'राइट टू मैच' (RTM) कार्ड नहीं यूज कर सकती है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी अपने द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों को वापस टीम में लाना चाहती है, तो उसे ओपन निलामी में हिस्सा लेना होगा.