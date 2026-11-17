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IPL 2027: कौन खिलाड़ी होगा रिटेन और कौन रिलीज? आज होगा फैसला, जानें IPL रिटेंशन नियम कैसे करता है काम?

IPL 2027: खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की आज आखिरी तारीख ( IANS )

IPL 2027 Retention Rules: इंडियन प्रीमियर लीग 2027 के लिए फ्रेंचाइजी अपनी अपनी तैयारियां कुछ हफ्ते पहले ही शुरू कर दी थी. जिसमें टीम के कोचिंग स्टाफ को बदलने से लेकर खिलाड़ियों के ट्रेड करने तक शामिल था. अब इस तैयारी में एक और कड़ी जुड़ने वाली है, जिसमें खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज करने का फैसला किया जाएगा. इस अहम कड़ी की आज (17 नवंबर) आखिरी तारीख है. इस लिए आज का दिन खत्म होने से पहले-पहले सभी 10 टीमें अपने रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट BCCI को सौंप देंगी.

ये काम होने के बाद सभी 10 टीमें रिलीज किए गए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मिनी ऑक्शन की तरफ जाएंगी. ये ऑक्शन अगले महीने 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित किया जाएगा. अब सवाल ये है कि IPL में रिटेंशन का नियम क्या है और ये किस तरह से काम करता है?