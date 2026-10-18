IPL 2027 की तैयारी शुरू, ऑक्शन से पहले तीन टीमों ने बदले हेड कोच
BCCI ने IPL 2027 के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन के बारे में सभी फ्रेंचाइजी को जानकारी दे दी है.
Published : October 18, 2026 at 1:27 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 1:37 PM IST
IPL 2027 Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इस क्रम में बड़ा अपडेट दिया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि बोर्ड के एक सूत्र ने उनको बताया है कि IPL 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होगी. जिसके बारे में लीग की सभी फ्रेंचाइजी को सूचित भी कर दिया गया है. नीलामी से संबंधित ब्रीफिंग 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी.
बता दें कि IPL के पिछले तीन सीजन के निलामी विदेश में आयोजित होने के बाद एक बार फिर ऑक्शन समारोह भारत में लौट रहा है. पिछले तीन नीलामी दुबई, जेद्दा (मेगा नीलामी) और अबू धाबी में आयोजित की गई थी. अब 2027 सीजन की नीलामी गोवा में होगी.
तीन टीमों ने बदले हेड कोच
इसके अलावा लीग की सभी टीमों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. अब तक तीन टीमें - मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स - अपने हेड कोच बदल चुकी हैं. जबकि दो दो टीमों के बीच दो ट्रेड डील भी पूरी हो चुकी है.
CSK ने बदला हेड कोच
IPL 2026 के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने सबसे पुराने हेड कोच से नात तोड़कर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान से नाता जोड़ लिया है. इसके अलावा इस फ्रेंचाइजी ने मोहित शर्मा को अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, जबकि बैटिंग कोच की तलाश अभी जारी है.
DC ने गांगुली को बनाया हेड कोच
वहीं दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने पिछले सीजन खराब प्रदर्शन की वजह से अपने हेड कोच हेमांग बदानी को हटा दिया है. फ्रेंचाइजी ने उनकी जगह टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली को नया हेड कोच बनाया. इसके अलावा टीम के मालिक ने पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह को बैटिंग कोच और श्रीलंका के पुर्व स्टार तेज गेंदबाज चमिंडा वास को बोलिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी है.
🚨 BIG UPDATE ON IPL 2027 AUCTION 🚨 - IPL 2026 auction will be held in Goa on December 16. (Cricbuzz). https://t.co/9TFKGtOHof— Tanuj (@ImTanujSingh) October 17, 2026
मुंबई ने भी हेड कोच को हटाया
अपने कार्यकाल में तीन बार IPL का खिताब जीतने वाले महिला जयवर्धने को मुंबई इंडियंस (MI) ने हेड कोच के पद से हटा दिया है, हालांकि उन्होंने अभी तक अपने नए हेड कोच का ऐलान नहीं किया है. टीम में कप्तान हार्दिक पांड्या को भी बदलने पर विचार चल रहा है. क्योंकि उनकी कप्तानी में ड्रेसिंग रूम के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है.
दो ट्रेड डील भी हो चुका है
IPL 2027 मिनी ऑक्शन से पहले अब तक दो टीमों के बीच चार खिलाड़ियों का ट्रेड भी हो चुका है. यह डील दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपरजायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुई है. पहली ट्रेड डील के तहत लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत फिर से दिल्ली रवाना होंगे और उनके बदले कुलदीप यादव लखनऊ का रुख करेंगे. दूसरे ट्रेड डील के तहत हैदराबाद के लेग स्पिनर जीशान अंसारी दिल्ली की टीम में शामिल होंगे जबकि उनके बदले तेज गेंदबाज टी नटराजन हैदराबाद टीम में वापस लौटेंगे.