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IPL 2027 की तैयारी शुरू, ऑक्शन से पहले तीन टीमों ने बदले हेड कोच

IPL 2026 की की चैंपियन RCB ( IANS )

IPL 2027 Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इस क्रम में बड़ा अपडेट दिया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि बोर्ड के एक सूत्र ने उनको बताया है कि IPL 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होगी. जिसके बारे में लीग की सभी फ्रेंचाइजी को सूचित भी कर दिया गया है. नीलामी से संबंधित ब्रीफिंग 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी.

बता दें कि IPL के पिछले तीन सीजन के निलामी विदेश में आयोजित होने के बाद एक बार फिर ऑक्शन समारोह भारत में लौट रहा है. पिछले तीन नीलामी दुबई, जेद्दा (मेगा नीलामी) और अबू धाबी में आयोजित की गई थी. अब 2027 सीजन की नीलामी गोवा में होगी.