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IPL 2027: मुंबई इंडियंस ने नए कप्तान का किया ऐलान, हार्दिक के जाने के बाद पूर्व कप्तान को बनाया फिर कप्तान

मुंबई इंडियंस ( IANS )

Mumbai Indians New Captain: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने अपने कप्तान के नाम का ऐलान कर दिया है. हार्दिक पांड्या को पंजाब से ट्रेड करने के बाद मुंबई को नए कप्तान की तलाश थी. जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था की रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई की कमान सभालेंगे.

रोहित फिर बने कप्तान

फ्रेंचाइजी भी अपने एक्स हैंडल पर क्रिप्टिक पोस्ट करके कई दिनों से नए कप्तान के नाम का इशारा दे रही थी. आखिराकार वो दिन आज आ ही गया, जब मुंबई इंडियंस ने आधिकारिक रुप से अपने एक्स हैंडल पर रोहित शर्म को टीम का कप्तान बनाने का ऐलान कर दिया. रोहित शर्मा के नेतृत्व में MI ने पांच IPL खिताब जीते हैं, और फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि ये दिग्गज खिलाड़ी उनके ट्रॉफी कलेक्शन में एक और खिताब जोड़ेंगे.

बता दें कि रोहित शर्मा टीम में हार्दिक पांड्या की जगह लेंगे. जिसकी वजह से रोहित को मुंबई की कप्तानी से हटाया गया था. लेकिन तीन साल के बाद रोहित फिर से टीम के कप्तान बन गए हैं. जबकि हार्दिक 18 करोड़ में ट्रेड होकर पंजाब किंग्स में चले गए हैं और उनके बदले पंजाब के अर्शदीप सिंह मुंबई में शामिल हो गए हैं.