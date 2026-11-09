दिवाली के दिन मुंबई ने हार्दिक को अपनी फैमिली से निकाला बाहर, पोस्ट करके किया बड़ा खुलासा
Hardik Pandya Mumbai Indians: दिवाली के दिन मुंबई इंडियंस ने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या से नाता तोड़ लिया है.
Published : November 9, 2026 at 5:06 PM IST
Hardik Pandya Trade: मुंबई इंडियंस और उनके कप्तान हार्दिक पांड्या के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसी खबरें हैं कि फ्रेंचाइजी ने हार्दिक को ट्रेड करने का फैसला कर लिया है. बस इस का आधिकारिक बयान जारी करना बाकी है, लेकिन दिवाली के दिन 8 नवंबर को मुंबई इंडियन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ये साफ कर दिया कि हार्दिक पांड्या अब उनके कप्तान नहीं है. टीम ने अब अपना नया कप्तान बनाने का फैसला कर लिया है. वो कप्तान या तो रोहत शर्मा हो सकते हैं या फिर तिलक वर्मा.
दरअसल दिवाले के मौके पर मुंबाई इंडियंस ने एक्स पर अपनी टीम के कुछ स्टार खिलाड़ियों के फोटो के साथ देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, लेकिन उस फोटो से उनके कप्तान हार्दिक गायब थे. जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि मुंबई ने हार्दिक से अलग होने का फैसला कर लिया है. फोटो में रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह औ नमन धीर साफ तौर से नजर आ रहे हैं. यहीं पांचों खिलाड़ी मुंबई के मुख्य खिलाड़ी भी हैं.
Our #OneFamily wishes you a Diwali full of light, love, and happiness! 🪔💙 What's your Outfit Of The Day? ✨ https://t.co/pUo0M57leu— Mumbai Indians (@mipaltan) November 8, 2026
हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ट्रेड कंफर्म
खबर है कि मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हार्दिक और अर्शदीप सिंह को लेकर ट्रेड का कागजी काम पूरा हो चुका है. बस भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आधिकारिक बयान जारी करना बाकी है. इस डील के तहत हार्दिक अगल साल IPL 2027 में पंजाब किंग्स की तरफ से श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे जबकि अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में जसप्रीत बुमरहा के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे.
हार्दिक कि कप्तानी में मुंबई का प्रदर्शन
मुंबई इंडियंस ने हार्दिर को 2024 से पहले गुजरात जायंट्स से ट्रेड किया था. उसके बाद उन्होंने मुंबई टीम की बाग डोर रोहित से लेकर हार्दिक को सौंप दी. फ्रेंचाइची को उम्मीद थी कि हार्दिक के रुप में उनको एक ऐसा कप्तान मिल गया है जो लंबे समय तक टीम की कमान संभालेगा, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं रहीं. मुंबई IPL 2025 में प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन IPL 2024 में टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही और IPL 2026 में नौवें स्थान पर रही. हार्दिक की कप्तानी में खेले गए 39 मैचों में से MI ने 15 जीते और 24 हारे.