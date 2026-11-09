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दिवाली के दिन मुंबई ने हार्दिक को अपनी फैमिली से निकाला बाहर, पोस्ट करके किया बड़ा खुलासा

मुंबई ने हार्दिक को अपनी फैमिली से निकाला बाहर ( IANS )

Hardik Pandya Trade: मुंबई इंडियंस और उनके कप्तान हार्दिक पांड्या के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसी खबरें हैं कि फ्रेंचाइजी ने हार्दिक को ट्रेड करने का फैसला कर लिया है. बस इस का आधिकारिक बयान जारी करना बाकी है, लेकिन दिवाली के दिन 8 नवंबर को मुंबई इंडियन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ये साफ कर दिया कि हार्दिक पांड्या अब उनके कप्तान नहीं है. टीम ने अब अपना नया कप्तान बनाने का फैसला कर लिया है. वो कप्तान या तो रोहत शर्मा हो सकते हैं या फिर तिलक वर्मा.

दरअसल दिवाले के मौके पर मुंबाई इंडियंस ने एक्स पर अपनी टीम के कुछ स्टार खिलाड़ियों के फोटो के साथ देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, लेकिन उस फोटो से उनके कप्तान हार्दिक गायब थे. जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि मुंबई ने हार्दिक से अलग होने का फैसला कर लिया है. फोटो में रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह औ नमन धीर साफ तौर से नजर आ रहे हैं. यहीं पांचों खिलाड़ी मुंबई के मुख्य खिलाड़ी भी हैं.