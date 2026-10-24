IPL 2027: मुंबई इंडियंस ने 5 IPL ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी को बनाया हेड कोच
Mumbai Indians Head Coach: मुंबई इंडियंस ने आगामी IPL सीजन के लिए अपने नए हेड कोच के नाम का ऐलान कर दिया है.
Published : October 24, 2026 at 11:14 AM IST
Mumbai Indians Head Coach: मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है. फ्रेंचाइजी ने वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को होड कोच बना दिया है जो पहले टीम के बैटिंग कोच थे. मुंबई ने ये बड़ा फैसला महिला जयवर्धने के हेड कोच का पद छोड़ने के बाद लिया है.
फ्रेंचाइजी ने शनिवार, 24 अक्टूबर को इस बदलाव की जानकारी दी. मुंबई इंडियंस की सह-मालिक नीता अंबानी ने इस नियुक्ति का स्वागत किया. उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए पोलार्ड के लंबे योगदान और टीम का प्रतिनिधित्व करने से जुड़ी उम्मीदों की उनकी गहरी समझ की भी तारीफ क. वहीं पोलार्ड ने अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए फ्रेंचाइजी के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया.
“Pollard joined Mumbai Indians as a young 22-year-old and, over the past sixteen years, has become an integral part of our family. As a player, he gave us many unforgettable moments, and as a coach, he has continued to share his experience, passion and deep understanding of the game. We are delighted to see him take on this new responsibility as Head Coach. Polly knows what it means to wear the MI jersey and what it takes to play for the Paltan. I am confident that he will bring the same commitment, belief and determination to this role. I wish him every success as he leads the team into its next chapter.” - Mrs. Nita M. Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
पोलार्ड ने क्या कहा?
पोलार्ड ने कहा, 'मुंबई इंडियंस के हेड कोच की भूमिका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है. MI मेरे जीवन और करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है. इस टीम, यहां के खिलाड़ियों और 'पलटन' (फैंस) के साथ मेरा जो रिश्ता है, वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है. एक खिलाड़ी और फिर एक कोच के रूप में इस सफर का हिस्सा रहने के कारण, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि मुंबई इंडियंस का क्या मतलब है और 'ब्लू एंड गोल्ड' (नीली और सुनहरी) जर्सी पहनने के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है. मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं नीता अंबानी जी, आकाश अंबानी और पूरे MI परिवार का आभारी हूं. मैं खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर काम करने, टीम की विरासत को आगे बढ़ाने, हमारे टैलेंट को निखारने और 'पलटन' को जश्न मनाने के और भी कई मौके देने के लिए उत्सुक हूं.'
पोलार्ड का IPL करियर
पोलार्ड 22 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे. एक खिलाड़ी के तौर पर, फ्रेंचाइजी के सबसे सफल दौर में उनकी अहम भूमिका रही थी. उन्होंने इस टीम के लिए 5 ट्रॉफियां जीती है. पोलार्ड ने 13 साल के अपने करियर में MI के लिए 189 मैच खेले और 3,412 रन बनाए. उन्होंने 69 विकेट भी लिए और वे IPL जीतने वाली पांच टीमों का हिस्सा रहे हैं.
पोलार्ड का T20 करियर
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में पोलार्ड अभी दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 14,999 टी20 रन बनाए हैं, जबकि जोस बटलर 15,062 रनों के साथ उनसे आगे हैं. भले ही पोलार्ड ने IPL से संन्यास ले लिया है, लेकिन वे अभी भी कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL), मेजर लीग क्रिकेट (MLC) और 'द हंड्रेड' जैसी अन्य T20 लीग में खेलते हैं.
पोलार्ड के सामने कठिन चुनौती
अब पोलार्ड के सामने MI की किस्मत बदलने की एक बड़ी चुनौती है. पिछले साल यह टीम नौवें स्थान पर रही थी, और 14 मैचों में से केवल चार ही जीत पाई थी. दिसंबर में गोवा में मिनी ऑक्शन (नीलामी) होने वाला है, ऐसे में पोलार्ड को टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर ऑक्शन टेबल पर टीम की रणनीति तय करनी होगी.
दो और टीमों ने बदले हेड कोच
इससे पहले दो और टीमों ने अपने हेड कोच बदल चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अपना हेड कोच बनाया है जबकि चेन्नई सुपर किंग ने भी जहीर खान को अपना नया होड कोच नियुक्त किया है.