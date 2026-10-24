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IPL 2027: मुंबई इंडियंस ने 5 IPL ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी को बनाया हेड कोच

मुंबई इंडियंस ( IANS )

फ्रेंचाइजी ने शनिवार, 24 अक्टूबर को इस बदलाव की जानकारी दी. मुंबई इंडियंस की सह-मालिक नीता अंबानी ने इस नियुक्ति का स्वागत किया. उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए पोलार्ड के लंबे योगदान और टीम का प्रतिनिधित्व करने से जुड़ी उम्मीदों की उनकी गहरी समझ की भी तारीफ क. वहीं पोलार्ड ने अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए फ्रेंचाइजी के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया.