IPL 2027: सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच बड़ा ट्रेड, हर्षल पटेल का 4 करोड़ में हुआ ट्रेड
Harshal Patel traded: सनराइजर्स हैदराबाद ने 2025 मेगा ऑक्शन में हर्षल पटेल को 8 करोड़ रुपये में खरीदा था.
Published : November 17, 2026 at 1:26 PM IST
IPL 2027 Traded: इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए रिटेंशन लिस्ट जारी करने से कुछ घंटे पहले हैदराबाद और गुजरात ने बड़ा ट्रेड किया है. इस डील के तहत दो बार के पर्पल कैप विजेता हर्षल पटेल अब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से गुजरात टाइटंस (GT) में चले गए हैं.
हर्षल पटेल 4 करोड़ रुपये की अपनी फीस पर गुजरात की टीम में शामिल हुए हैं, जो कि उनकी पिछली आईपीएल फीस से चार करोड़ कम है. हैदराबाद ने उन्हें 2025 के मेगा ऑक्शन में 8 करोड़ रुपये में खरीदा था.
हर्षल पटेल के पास IPL मैचों का काफी अनुभव है. 2012 में IPL में डेब्यू करने के बाद से, वे चार अलग-अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं. उनके नाम 124 मैचों में 151 विकेट हैं. लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले हर्षल पटेल, 2021 और 2024 के IPL सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. उस दौरान वे क्रमशः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेल रहे थे.