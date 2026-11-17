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IPL 2027: सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच बड़ा ट्रेड, हर्षल पटेल का 4 करोड़ में हुआ ट्रेड

हर्षल पटेल, अभिषेक शर्मा और पैट कमिंस ( IANS )

IPL 2027 Traded: इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए रिटेंशन लिस्ट जारी करने से कुछ घंटे पहले हैदराबाद और गुजरात ने बड़ा ट्रेड किया है. इस डील के तहत दो बार के पर्पल कैप विजेता हर्षल पटेल अब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से गुजरात टाइटंस (GT) में चले गए हैं.

हर्षल पटेल 4 करोड़ रुपये की अपनी फीस पर गुजरात की टीम में शामिल हुए हैं, जो कि उनकी पिछली आईपीएल फीस से चार करोड़ कम है. हैदराबाद ने उन्हें 2025 के मेगा ऑक्शन में 8 करोड़ रुपये में खरीदा था.

हर्षल पटेल (IANS)