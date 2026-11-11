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IPL 2027: हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड पर लगी मुहर, इतने करोड़ में डील हुई डन

हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड पर लगी मुहर ( IANS )

MI vs PBKS Trade: इंडिया प्रीमियर लीग 2027 की सबसे चर्चित ट्रेड डील आखिरकार कंफर्म हो गई है. मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या अब पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम में शामिल हो गए हैं जबकि पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए हैं. दोनों खिलाड़ियों को 18-18 करोड़ में ट्रेड किया गया है, जो IPL इतिहास की सबसे महंगी ट्रेड डील के बराबर है. इससे पहले 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमनस को 18 करोड़ में ट्रेड किया था. जो IPL की सबसे महंग ट्रेड डील थी.

पांड्या की मुंबई में IPL फीस 16.35 करोड़ रुपये थी. इस हिसाब से उनको इस ट्रेड से दो करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ. जबकि अर्शदीप की मौजूदा फीस 18 करोड़ रुपये ही थी और वो उतनी ही फीस में मुंबई में शामिल हुए. बता दें कि हार्दिक को PBKS के अलावा, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), राजस्थान रॉयल्स (RR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) भी अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे.

पांड्या का मुंबई के साथ सफर खत्म

पांड्या के इस ट्रेड के साथ ही MI के साथ उनके दूसरे कार्यकाल का अंत हो गया है. इस फ्रेंचाइजी के साथ उन्होंने चार IPL खिताब जीते थे. उन्होंने 2015, 2017, 2019 और 2020 में टीम के खिताब जीतने वाले अभियानों में बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया था. MI के साथ सात सीजन बिताने के बाद, IPL 2022 से पहले पांड्या गुजरात टाइटंस (GT) में चले गए. कप्तान के तौर पर उन्होंने तुरंत अपना असर दिखाया और अपने पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बना दिया. 2023 में भी GT फाइनल तक पहुंची थी.