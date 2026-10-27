ETV Bharat / sports

CSK में बड़ी उथल-पुथल, IPL 2027 से पहले पांच कोचों को हटाया

CSK में ने हाल ही में बैटिंग कोच माइक हसी को भी रिलीज कर दिया है.

CSK ने IPL 2027 से पहले पांच कोचों को हटाया
CSK ने IPL 2027 से पहले पांच कोचों को हटाया (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2026 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CSK IPL 2027: इंडियन प्रीमिलर लीग (IPL) 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में बदलावों का दौर जारी है. हाल ही में फ्रेंचाइजी ने अपने अनुभवी बल्लेबाजी कोच माइक हसी से भी नाता तोड़ लिया. इसके साथ धोनी की इस टीम ने अब तक अपने पांच कोचों को हटा दिया है. जिसमें हेड कोच समेत बॉलिंग और फील्डिंग कोच भी शामिल हैं.

हसी 2008 से CSK के साथ थे
बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइक हसी 2008 से CSK के साथ जुड़े थे और छह सीजन तक टीम के लिए खेले. लेकिन अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहने के बाद, वो 2018 में CSK के बैटिंग कोच बन गए. टीम की जीत में हसी ने अहम भूमिका निभाई. 2018, 2021 और 2023 में टीम के खिताब जीतने के दौरान वे कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे.

CSK ने क्या कहा?
CSK ने फ्रेंचाइजी की सफलता में योगदान देने के लिए हसी का शुक्रिया अदा किया. सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में फ्रेंचाइजी ने कहा, '2008 में पहले सीजन से ही, आप चेन्नई सुपर किंग्स परिवार का एक अहम हिस्सा रहे हैं. येलो जर्सी में आपका सफर सिर्फ आपके बनाए रनों या आपके द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ियों से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि उन सालों में आपने इस फ्रेंचाइजी के प्रति जो समर्पण, विनम्रता और अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए भी याद रखा जाएगा. हमारे इतिहास में आपकी जगह हमेशा खास रहेगी, 'हसमिस्टर'. एक बार जो सुपर किंग बन गया, वह हमेशा के लिए सुपर किंग ही रहता है.'

पांच कोच हटाए गए
फ्रेंचाइजी ने कोचिंग स्टाफ के पांच सदस्य हटा दिया है. हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग और बैटिंग कोच माइक हसी के बाद गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस को भी आधिकारिक रूप से हटा दिया है. इसके अलावा टीम के सहायक कोच राजीव कुमार, क्षेत्ररक्षण कोच जेम्स फोस्टर, फिजियोथेरेपिस्ट टॉमी सिमसेक और ट्रेनर ग्रेग किन भी टीम से अलग हो गए हैं.

CSK के नए कोच
इस बड़े बदलाव के बाद CSK ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को नया हेड कोच नियुक्त किया है. IPL 2027 चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा. जबकि मोहित शर्मा को तेज गेंदबाज की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर गैरेथ बैटी को सहायक कोच नियुक्त किया गया है. बैटी ने इंग्लैंड के लिए 9 टेस्ट, 10 वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. 49 वर्षीय बैटी, जहीर को अच्छी तरह जानते हैं. दोनों इंग्लैंड की काउंटी टीम वॉर्सेस्टरशर के साथ काम कर चुके हैं.

CSK का 3 साल से खराब प्रदर्शन
पांच बार की चैंपियन CSK के लिए लगातार तीन निराशाजनक सीजन के बाद कोचिंग स्टाफ में यह बड़ा बदलाव किया है. 2023 में चैंपियन बनने के बाद, टीम 2024 में पांचवें, 2025 में दसवें और 2026 में आठवें स्थान पर रही, और लगातार तीन बार प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही.

ये भी पढ़ें

MS Dhoni ने RCB के लिए बोली ऐसी बात कि बजने लगी तालियां

CSK को मिल गया नया हेड कोच, IPL 2027 में लेंगे स्टीफन फ्लेमिंग की जगह

इंग्लैंड क्रिकेट टीम में CSK का फ्लेवर, चेन्नई सुपर किंग्स के तीन कोच थ्री लायंस में हुए शामिल

IPL 2027 से पहले दिग्गज खिलाड़ी ने छोड़ा CSK का साथ, खत्म हुआ 18 साल का यादगार सफर

TAGGED:

IPL 2027
CSK IPL 2027
CSK के नए कोच
CSK कोचिंग स्टाफ
CSK का नया हेड कोच

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.