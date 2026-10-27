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CSK में बड़ी उथल-पुथल, IPL 2027 से पहले पांच कोचों को हटाया

CSK ने IPL 2027 से पहले पांच कोचों को हटाया ( IANS )

CSK IPL 2027: इंडियन प्रीमिलर लीग (IPL) 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में बदलावों का दौर जारी है. हाल ही में फ्रेंचाइजी ने अपने अनुभवी बल्लेबाजी कोच माइक हसी से भी नाता तोड़ लिया. इसके साथ धोनी की इस टीम ने अब तक अपने पांच कोचों को हटा दिया है. जिसमें हेड कोच समेत बॉलिंग और फील्डिंग कोच भी शामिल हैं.

हसी 2008 से CSK के साथ थे

बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइक हसी 2008 से CSK के साथ जुड़े थे और छह सीजन तक टीम के लिए खेले. लेकिन अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहने के बाद, वो 2018 में CSK के बैटिंग कोच बन गए. टीम की जीत में हसी ने अहम भूमिका निभाई. 2018, 2021 और 2023 में टीम के खिताब जीतने के दौरान वे कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे.