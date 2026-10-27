CSK में बड़ी उथल-पुथल, IPL 2027 से पहले पांच कोचों को हटाया
CSK में ने हाल ही में बैटिंग कोच माइक हसी को भी रिलीज कर दिया है.
Published : October 27, 2026 at 11:14 AM IST
CSK IPL 2027: इंडियन प्रीमिलर लीग (IPL) 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में बदलावों का दौर जारी है. हाल ही में फ्रेंचाइजी ने अपने अनुभवी बल्लेबाजी कोच माइक हसी से भी नाता तोड़ लिया. इसके साथ धोनी की इस टीम ने अब तक अपने पांच कोचों को हटा दिया है. जिसमें हेड कोच समेत बॉलिंग और फील्डिंग कोच भी शामिल हैं.
हसी 2008 से CSK के साथ थे
बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइक हसी 2008 से CSK के साथ जुड़े थे और छह सीजन तक टीम के लिए खेले. लेकिन अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहने के बाद, वो 2018 में CSK के बैटिंग कोच बन गए. टीम की जीत में हसी ने अहम भूमिका निभाई. 2018, 2021 और 2023 में टीम के खिताब जीतने के दौरान वे कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे.
From the very first season in 2008, you have been an integral part of the Chennai Super Kings family. Your journey in Yellow has been defined not just by the runs you scored and the players you mentored, but by the dedication, humility, and unwavering commitment you brought to this franchise over the years. Your place in our history will forever remain special, Hussmeister. Once a Super King, always a Super King. 💛— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
CSK ने क्या कहा?
CSK ने फ्रेंचाइजी की सफलता में योगदान देने के लिए हसी का शुक्रिया अदा किया. सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में फ्रेंचाइजी ने कहा, '2008 में पहले सीजन से ही, आप चेन्नई सुपर किंग्स परिवार का एक अहम हिस्सा रहे हैं. येलो जर्सी में आपका सफर सिर्फ आपके बनाए रनों या आपके द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ियों से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि उन सालों में आपने इस फ्रेंचाइजी के प्रति जो समर्पण, विनम्रता और अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए भी याद रखा जाएगा. हमारे इतिहास में आपकी जगह हमेशा खास रहेगी, 'हसमिस्टर'. एक बार जो सुपर किंग बन गया, वह हमेशा के लिए सुपर किंग ही रहता है.'
Official Announcement: An integral part of the Chennai Super Kings coaching setup since 2018, Eric Simons has played an important role in shaping our bowling unit and contributing to the team's success over the years. We extend our sincere gratitude for your dedicated service and contributions. Thank you, Eric Simons. Wishing you the very best in your future endeavours.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
पांच कोच हटाए गए
फ्रेंचाइजी ने कोचिंग स्टाफ के पांच सदस्य हटा दिया है. हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग और बैटिंग कोच माइक हसी के बाद गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस को भी आधिकारिक रूप से हटा दिया है. इसके अलावा टीम के सहायक कोच राजीव कुमार, क्षेत्ररक्षण कोच जेम्स फोस्टर, फिजियोथेरेपिस्ट टॉमी सिमसेक और ट्रेनर ग्रेग किन भी टीम से अलग हो गए हैं.
Official Announcement: A constant presence behind the scenes since our very first season in 2008, Tommy Simsek has played an invaluable role in the journey of Chennai Super Kings. Your dedication to keeping our players fit and match-ready, including our famous “Dad’s Army” back in the day, has been an important part of our success over the years. Thank you for your years of service, Tommy Simsek. Wishing you success in the journey ahead.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
CSK के नए कोच
इस बड़े बदलाव के बाद CSK ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को नया हेड कोच नियुक्त किया है. IPL 2027 चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा. जबकि मोहित शर्मा को तेज गेंदबाज की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर गैरेथ बैटी को सहायक कोच नियुक्त किया गया है. बैटी ने इंग्लैंड के लिए 9 टेस्ट, 10 वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. 49 वर्षीय बैटी, जहीर को अच्छी तरह जानते हैं. दोनों इंग्लैंड की काउंटी टीम वॉर्सेस्टरशर के साथ काम कर चुके हैं.
CSK का 3 साल से खराब प्रदर्शन
पांच बार की चैंपियन CSK के लिए लगातार तीन निराशाजनक सीजन के बाद कोचिंग स्टाफ में यह बड़ा बदलाव किया है. 2023 में चैंपियन बनने के बाद, टीम 2024 में पांचवें, 2025 में दसवें और 2026 में आठवें स्थान पर रही, और लगातार तीन बार प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही.