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IPL 2027 से पहले दिग्गज खिलाड़ी ने छोड़ा CSK का साथ, खत्म हुआ 18 साल का यादगार सफर

चेन्नई सुपर किंग्स ने हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ 18 साल पुराना साथ खत्म करने का ऐलान कर दिया.

चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग कप्तान एमएस धोनी के साथ
चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग कप्तान एमएस धोनी के साथ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 1:27 PM IST

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चेन्नई: IPL 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को एक बड़ा झटका लगा है. फ्रैंचाइजी ने न्यूजीलैंड के पुर्व क्रिकेटर स्टीफन फ्लेमिंग के साथ 18 साल पुराना साथ खत्म कर दिया है, जो उनके हेड कोच के तौर पर काम कर रहे थे.

CSK ने सोमवार, 13 जुलाई को सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की, जिससे लीग के इतिहास में सबसे लंबे और सबसे सफल कोचिंग कार्यकाल में से एक का समापन हो गया. यह बड़ा फैसला फ्लेमिंग और फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट के बीच बातचीत के बाद लिया गया.

बता दें कि स्टीफन फ्लेमिंग 2008 में IPL के पहले सीजन के दौरान एक खिलाड़ी के तौर पर CSK से जुड़े और फिर अगले साल उन्होंने हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल ली. तबसे वो टीम के हेड कोच के पद पर बने रहे.

स्टीफन फ्लेमिंग
स्टीफन फ्लेमिंग (IANS)

इस दौरान उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट के सबसे सफल दौर में से एक का नेतृत्व किया. उनकी देखरेख में, CSK ने पांच इंडियन प्रीमियर लीग खिताब और दो चैंपियंस लीग T20 ट्रॉफियां जीतीं, साथ ही रिकॉर्ड 12 बार IPL प्लेऑफ में जगह बनाई और 10 बार फाइनल में खेले.

कोचिंग करियर का सबसे खास अनुभव
फ्लेमिंग ने CSK के साथ बिताए समय को अपने कोचिंग करियर का सबसे अहम हिस्सा बताया और लगभग दो दशकों तक साथ मिलकर मिली कामयाबी के लिए फ्रेंचाइजी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, 'खेल की दुनिया में 18 साल का समय बहुत लंबा होता है, और मैं यहां से सिर्फ शुक्रगुजारी के साथ जा रहा हूं. चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताया समय मेरे कोचिंग करियर का सबसे खास अनुभव रहा है. हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है. हमने साथ मिलकर यादगार जीत हासिल की, मुश्किल पलों का सामना किया और ऐसी यादें बनाईं जो हमेशा मेरे साथ रहेगी. CSK हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी, और मैं आने वाले सालों में भी टीम का हौसला बढ़ाता रहूंगा.'

स्टीफन फ्लेमिंग
स्टीफन फ्लेमिंग (IANS)

फ्लेमिंग हमारी कोचिंग यूनिट की जान रहे हैं
CSK की मालकिन रूपा गुरुनाथ ने कहा, 'स्टीफन फ्लेमिंग इस फ्रेंचाइजी के लगभग पूरे सफर में हमारी कोचिंग यूनिट की जान रहे हैं. लगभग दो दशकों तक, उन्होंने हमारी पहचान, विजन और बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश को आकार देने में मदद की है. सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी की ओर से, हम उनकी अटूट प्रतिबद्धता, जुनून और नेतृत्व के लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं. भले ही मैदान पर हमारा साथ खत्म हो रहा है, लेकिन वह हमेशा टीम की विरासत का एक अहम हिस्सा बने रहेंगे.'

स्टीफन फ्लेमिंग
स्टीफन फ्लेमिंग (IANS)

फ्लेमिंग का प्रभाव बाउंड्री से कहीं आगे था
CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने कहा कि फ्लेमिंग का प्रभाव मैदान पर मिलने वाले नतीजों से कहीं आगे तक था. उन्होंने फ्रेंचाइजी की पहचान बन चुके कल्चर को स्थापित करने का श्रेय उन्हें दिया. काशी ने कहा, 'इस सफर की शुरुआत से ही, फ्लेमिंग ने न केवल हमारे खेलने के तरीके को, बल्कि एक फ्रेंचाइजी के तौर पर हम क्या बनना चाहते थे, इसे भी तय करने में मदद की. उन्होंने निरंतरता, विनम्रता और टीम को प्राथमिकता देने पर आधारित कल्चर बनाया. लोगों को समझने और टीम के हर सदस्य से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने की उनकी क्षमता उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक रही है. उनका प्रभाव बाउंड्री से कहीं आगे तक है, और हमें गर्व है कि हमने यह शानदार सफर एक साथ तय किया.'

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