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IPL 2027: युवराज-गांगुली के बाद एक और स्टार खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल्स में मिली बड़ी जिम्मेदारी

दिल्ली कैपिटल्स ( IANS )

IPL 2027 Delhi Capitals: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. कोचिंग स्टाफ से लेकर खिलाड़ियों के ट्रेड तक फ्रेंचाइजी कई बड़े फैसले कर चुकी है. हाल ही में DC ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को हेड कोच बनाया और पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को बैटिंग कोच नियुक्त किया. अब फ्रेंचाइजी ने श्रीलंकाई के स्टार तेज गेंदबाज चमिंडा वास को IPL 2027 के लिए तेज गेंदबाजी का कोच बनाया है. श्रीलंका के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक चमिंडा वास दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व बॉलिंग कोच मुनाफ पटेल की जगह लेंगे. मुनाफ पिछले दो सीजन से टीम के गेंदबाजी कोच थे.

दिल्ली कैपिटल्स ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिका, 'वर्ल्ड कप विजेता और श्रीलंका के अब तक के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज का टाइगर टेरिटरी (दिल्ली कैपिटल्स) में आपका स्वागत है, कोच.'