IPL 2027: युवराज-गांगुली के बाद एक और स्टार खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल्स में मिली बड़ी जिम्मेदारी
IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पूरे कोचिंग स्टाफ को बदलने का फैसला किया है.
Published : October 17, 2026 at 2:53 PM IST
IPL 2027 Delhi Capitals: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. कोचिंग स्टाफ से लेकर खिलाड़ियों के ट्रेड तक फ्रेंचाइजी कई बड़े फैसले कर चुकी है. हाल ही में DC ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को हेड कोच बनाया और पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को बैटिंग कोच नियुक्त किया. अब फ्रेंचाइजी ने श्रीलंकाई के स्टार तेज गेंदबाज चमिंडा वास को IPL 2027 के लिए तेज गेंदबाजी का कोच बनाया है. श्रीलंका के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक चमिंडा वास दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व बॉलिंग कोच मुनाफ पटेल की जगह लेंगे. मुनाफ पिछले दो सीजन से टीम के गेंदबाजी कोच थे.
दिल्ली कैपिटल्स ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिका, 'वर्ल्ड कप विजेता और श्रीलंका के अब तक के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज का टाइगर टेरिटरी (दिल्ली कैपिटल्स) में आपका स्वागत है, कोच.'
What will pacers get? Freedom, planning and CV’s complete backing 💪🔥 https://t.co/vu8l4p95r4— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 17, 2026
चमिंडा वास का कोचिंग अनुभव
श्रीलंका के इस महान गेंदबाज के पास काफी कोचिंग का अनुभव है. वो तीन बार अलग-अलग कार्यकाल में श्रीलंका की पुरुष टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में कार्य कर चुके हैं. उनके कोचिंग करियर की शुरुआत न्यूजीलैंड के साथ हुई थी. इसके बाद उन्हें 2013 से 2015 तक श्रीलंका का कोच नियुक्त किया गया. वास को 2016 में टी20 वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया था. इसके बाद वह फिर से इसी भूमिका में श्रीलंका की टीम से जुड़ गए थे.
चमिंडा वास का IPL करियर
चमिंडा वास इससे पहले IPL का भी हिस्सा रह चुके हैं. वो आईपीएल के पहले तीन सीजन में 2008 से 2010 तक डेक्कन चार्जर्स (सनराइजर्स हैदराबाद) की तरफ से खेले थे. जहां उन्होंने 13 मैच में 18 विकेट लिए. बता दें कि चमिंडा वास के पास काफी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच का भी अनुभव है. वो अपने करियर में 111 टेस्ट मैचों में 355 विकेट और 322 वनडे मैचों में 400 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं.
One legendary C.V. 📝🔥 Welcoming our Fast Bowling Coach Chaminda Vaas to Dilli 💙❤️ https://t.co/m5Qrg1EXJ4— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 17, 2026
अमित मिश्रा होंगे स्पिन बॉलिंग कोच
कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के पूर्व लेग-स्पिनर अमित मिश्रा DC के स्पिन-बॉलिंग कोच के रूप में जुड़ेंगे. पिछले साल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद, यह मिश्रा का पहला कोचिंग असाइनमेंट होगा. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि अगस्त में बेंगलुरु के 'जस्ट क्रिकेट ग्राउंड' में DC के ट्रायल और ऑफ-सीजन कैंप के दौरान सौरव गांगुली, युवराज सिंह और अमित मिश्रा मौजूद थे.
दिल्ली कैपिटल्स का नया कोचिंग स्टाफ
IPL 2027 के लिए DC अब एक बिल्कुल नया कोचिंग सेटअप तैयार कर रही है. हाल ही में फ्रेंचाइजी ने सौरव गांगुली को टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी. उसके बाद उन्होंने भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को अपना बैटिंग कोच नियुक्त करने की घोषणा की. IPL 2026 में DC में वेणुगोपाल राव क्रिकेट निदेशक, हेमांग बदानी हेड कोच और मुनाफ पटेल गेंदबाजी कोच की जिम्मेंदारी निभा रहे थे.
DC को पहली ट्रॉफी की तलाश
अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स IPL 2026 में छठे स्थान पर रही थी और टीम अभी भी अपने पहले IPL खिताब की तलाश में है. ये टीम केवल एक बार 2020 में फाइनल में पहुंची थी. पिछले दो सीजन में ये टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही थी.
ये भी पढ़ें