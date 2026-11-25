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IPL 2027 ऑक्शन: 66 स्लॉट के लिए 1220 खिलाड़ियों ने कराया रजिस्टर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तादाद सबसे ज्यादा

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को IPL 2027 के मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराए गए खिलाड़ियों की देश वाइज लिस्ट जारी की है. बोर्ड के अनुसार IPL 2027 ऑक्शन के लिए कुल 1,220 खिलाड़ियों ने अपने नाम रजिस्टर कराए हैं. जिसमें 939 भारतीय और 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं.

खास बात ये है कि इस रजिस्टर में 'अनकैप्ड' (जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है) खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा (994) है. जबकि बाकी खिलाड़ियों में 184 'कैप्ड' (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके) खिलाड़ी और एसोसिएट देशों के 42 क्रिकेटर शामिल हैं.

सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी

मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराए गए विदेशी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से हैं, जिनके 53 खिलाड़ी शामिल हैं. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के 40, वेस्टइंडीज के 36, न्यूजीलैंड के 25, अफगानिस्तान के 23 और श्रीलंका के 21 खिलाड़ी हैं. इनके अलावा इंग्लैंड के 16, बांग्लादेश के 12, आयरलैंड के 7 और जिम्बाब्वे के 6 खिलाड़ी शामिल हैं.

जबकि एसोसिएट देशों की तरफ से अमेरिका के 13 खिलाड़ी हैं, जो किसी भी एसोसिएट देश से सबसे ज्यादा हैं. UAE और नेपाल के 10-10 खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के 3, जबकि कनाडा, जापान और स्कॉटलैंड के 2-2 खिलाड़ी शामिल हैं.

बता दें कि अभी रजिस्टर कराए गए खिलाड़ियों में से भी छंटनी होगी, क्योंकि 1220 खिलाड़ियों की लिस्ट अब सभी फ्रेंचाइजी को सौंप दी गई है. जो टूर्नामेंट आयोजकों को ये बताएंगे कि वो किस खिलाड़ी को फाइनल ऑक्शन पूल में शामिल करना चाहती हैं. जिसके बाद फाइनल ऑक्शन लिस्ट और खिलाड़ियों के नाम 4 दिसंबर को जारी किए जाएंगे.

IPL 2027 मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित होगा. जिसमें सभी फ्रेंचाइजी 66 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाएंगी.