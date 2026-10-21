IPL 2027: दिल्ली कैपिटल्स में युवराज-गांगुली और चमिंडा के बाद एक और पूर्व क्रिकेटर की हुई एंट्री
भारत के पूर्व लेग-स्पिनर अमित मिश्रा को दिल्ली कैपिटल्स का नया स्पिन-बॉलिंग कोच बनाया गया.
Published : October 21, 2026 at 5:28 PM IST
Amit Mishra joins Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने IPL 2027 से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव का सिलसिला जारी रखा है. युवराज सिंह, सौरव गांगुली औ चमिंडा वास के बाद फ्रेंचाइजी ने अब अमित मिश्रा को कोचिंग स्टाफ में शामिल किया है.
अमित मिश्रा को दिल्ली कैपिटल्स का स्पिन-बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है. इस के साथ, मिश्रा उसी फ्रेंचाइजी में एक नई भूमिका के साथ वापस लौटे हैं, जहां से उन्होंने अपने IPL सफर की शुरुआत की थी. 43 वर्षीय मिश्रा अब पहली बार IPL में कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.
The OG Tiger has returned! 🥹 Amit Mishra, our highest ever wicket-taker, is now our spin-bowling coach 💙❤️ https://t.co/pKZS7lNnx5— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 21, 2026
फ्रेंचाइजी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. टीम के एक्स हैंडल द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में अमित मिश्रा ने कहा 'हम दिल्ली के फैंस को वह खुशी देने की कोशिश करेंगे, जिसका वे इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं.' बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स 2026 में छठे स्थान पर रही थी. इस टीम ने अभी तक IPL का खिताब नहीं जीता है.
अमित मिश्रा का IPL करियर
अमित मिश्रा के IPL करियर की शुरुआत 2008 में बहुत यादगार रही थी, जब उन्होंने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट लिए थे. इस शानदार प्रदर्शन के दौरान उन्होंने टूर्नामेंट में अपनी 3 हैट्रिक में से पहली हैट्रिक भी ली थी. इसके बाद उन्होंने 2011 और 2013 में भी हैट्रिक ली.
घरेलू क्रिकेट में हरियाणा के लिए खेलने वाले मिश्रा के नाम IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है. मिश्रा ने 2008 से 2024 के बीच (2022 को छोड़कर) हर IPL सीजन में हिस्सा लिया. इस दौरान वे दिल्ली कैपिटल्स (जिसे पहले डेयरडेविल्स के नाम से जाना जाता था), डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों का हिस्सा रहे.
उन्होंने अपना आखिरी IPL मैच 2024 में LSG के लिए खेला. अपने IPL करियर में उन्होंने 162 मैचों में 174 विकेट लिए और उनकी इकॉनमी रेट 7.37 रही. इसके अलावा मिश्रा ने 2003 से 2017 के बीच भारत के लिए सभी फॉर्मेट में क्रिकेट खेला - जिसमें 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 T20I मैच शामिल हैं.
दिल्ली कैपिटल्स का कोचिंग स्टाफ
IPL 2027 के लिए DC के कोचिंग सेटअप में सौरव गांगुली को हेड कोच, युवराज सिंह को बैटिंग कोच, चिमंडा वास को तेज बॉलिंग कोच और अमित मिश्रा को स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया है.