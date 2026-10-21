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IPL 2027: दिल्ली कैपिटल्स में युवराज-गांगुली और चमिंडा के बाद एक और पूर्व क्रिकेटर की हुई एंट्री

दिल्ली कैपिटल्स ( IANS )

Amit Mishra joins Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने IPL 2027 से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव का सिलसिला जारी रखा है. युवराज सिंह, सौरव गांगुली औ चमिंडा वास के बाद फ्रेंचाइजी ने अब अमित मिश्रा को कोचिंग स्टाफ में शामिल किया है.

अमित मिश्रा को दिल्ली कैपिटल्स का स्पिन-बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है. इस के साथ, मिश्रा उसी फ्रेंचाइजी में एक नई भूमिका के साथ वापस लौटे हैं, जहां से उन्होंने अपने IPL सफर की शुरुआत की थी. 43 वर्षीय मिश्रा अब पहली बार IPL में कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.