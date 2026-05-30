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IPL 2026 में खराब प्रदर्शन, 4 कप्तानों पर लटकी तलवार, एक ने कप्तानी छोड़ने का कर दिया ऐलान

पंत का बतौर कप्तान प्रदर्शन पंत की कप्तानी में, LSG ने दो सीजन में कुल दस जीत हासिल की, लेकिन 18 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. बल्लेबाजी की बात करें तो, पंत- जो कभी लीग के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक थे- LSG के लिए उस फॉर्म को दोहराने में संघर्ष करते दिखे. दो सालों में, उन्होंने 135.74 के स्ट्राइक रेट से 581 रन बनाए, जो उनके करियर के औसत से काफी कम आंकड़े हैं.

दो सीजन की कप्तानी पंत ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी छोड़कर LSG की कप्तानी संभाली थी. फ्रैंचाइजी ने 2024 में हुई मेगा नीलामी में उन्हें रिकॉर्ड तोड़ 27 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. लेकिन उनकी कप्तानी में, LSG को लगातार निराशाजनक सीजन का सामना करना पड़ा. पिछले सीजन में टीम सातवें स्थान पर रही और इस साल वो और भी नीचे खिसककर पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर रही, जहां उसने 14 मैचों में सिर्फ चार जीत हासिल कीं.

फ्रेंचाइजी ने क्या कहा? LSG टीम के ग्लोबल क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी ने 29 मई को एक बयान में कहा, 'ऋषभ ने कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया, जिसे हमने सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया है. ऐसे फैसले कभी आसान नहीं होते. हम हर उस चीज के लिए आभारी हैं जो ऋषभ ने कप्तान के तौर पर इस ड्रेसिंग रूम में लाई है. अब हमारा ध्यान सामूहिक प्रयासों पर है, सर्वश्रेष्ठ मानकों तक पहुंचने के लिए टीम का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन करना.'

LSG ने शुक्रवार (29 मई) को पुष्टि कर दी की ऋषभ पंत ने तत्काल प्रभाव से कप्तानी से हटने का फैसला किया है. जिसको स्वीकार कर लिया गया है. IPL 2026 में लखनऊ केवल 4 मैच जीत सकी थी. जिसके कारण वो अंक तालिका में सबसे नीचे दसवें स्थान पर रहे.

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का फाइनल मैच भी नहीं हुआ है, कि उससे पहले ही एक फ्रैंचाइजी ने अपना कप्तान बदलने का ऐलान कर दिया है. जबकि दूसरी फ्रेंचाईजी अपने कप्तान से नाता तोड़ने के लिए तैयार है. ये दोनों टीमें इस साल सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाली टीम रही हैं. जिसमें से एक लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) है और दूसरी मुंबई इंडियंस (MI) है.

हार्दिक पांड्या (IANS)

मुंबई इंडियंस भी बदलेगा अपना कप्तान

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद फ्रैंचाइजी अब हार्दिक पांड्या से नाता तोड़ने को तैयार हैं. समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पांड्या मानसिक रूप से तनावग्रस्त और पूरी तरह से थके हुए हैं. उन्होंने सीजन के बीच में ही फ्रेंचाइजी से नाता तोड़ने का अपना फैसला मैनेजमेंट को बता दिया था.

हार्दिक की कप्तानी में मुंबई का फ्लॉप शो

हार्दिक को 2024 में रोहित शर्मा की जगह मुंबई का कप्तान बनाया गया. जिसकी वजह से फैंस काफी नाराज थे और पहले साल हार्दिक को दर्शकों की तरफ से जबरदस्त हूटिंग का सामना करना पड़ा. उस सीजन मुंबई केवल चार मैच जीतकर अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर ही.

हालांकि 2025 में वो 13 मैच में से 8 मैच जीतकर प्लेऑफ तक पहुंचने में सफल जरूर हुए लेकिन एलीमिनेटर में गुजरात को हराने के बाद क्वालीफायर 2 में पंजाब से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए. उसके बाद 2026 में फिर मुंबई का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. जहां उन्होंने 14 मैच में केवल 4 मैच में जीत मिली और अंक तालिका में 9वें स्थान पर रहे.

कुल मिला कर हार्दिक की कप्तानी में मुंबई ने 39 मैच खेले. जिसमें उन्हें सिर्फ 15 मैच में जीत मिली जबकि 24 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस हिसाब से हार्दिक का जीत प्रतिशत 38.46 रहा.

बतौर कप्तान हार्दिक का प्रदर्शन

इस दौरान हार्दिक ने अपने प्रदर्शन से भी टीम को निराश किया. उन्होंने 2024 में 216 रन और 11 विकेट लिए, जबकि 2025 में 224 रन और 14 विकेट हासिल किए है. लेकिन 2026 में उन्होंने केवल 172 रन और चार विकेट ही ले सके है. जो कि हार्दिक की क्षमता के विपरीत है.

अजिंक्य रहाणे (IANS)

KKR को भी मिलेगा नया कप्तान

कोलकाता नाइट राइडर्स का भी प्रदर्शन इस साल काफी निराशाजनक रहा है. टीम 14 मैचों में 6 मैच जीतकर 13 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर ही रुक गई. पिछले सीजन भी केकेआर प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी थी. इन दोनों सालों में टीम के कमान अजिंक्य रहाणे ने की, जब 2024 में टीम को तीसरा टाइटल जीताने के बाद श्रेयस अय्यर ने टीम को छोड दिया. बतौर कप्तान रहाणे का प्रदर्शन भी काफी अच्छा नहीं गुजरा, वो आईपीएल 2026 में 14 मैच में 335 रन ही बना सके. इसलिए ये दावा किया जा रहा है कि अगले सीजन केकेआर भी मैदान में नया कप्तान उतार सकती है.

अक्षर पटेल (IANS)

दिल्ली कैपिटल्स भी...

दिल्ली कैपिटल्स भी अगले साल IPL 2027 में अपना कप्तान को बदलने पर विचार कर रही है. क्योंकि लगातार दो सीजन से अक्षर पटेल टीम को लीड कर रहे हैं लेकिन वो टीम को वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक टीम को पहुंचने की उम्मीद की जा रही है. इसके अलावा अक्षप में एक लीडर की झलक भी नहीं दिखाई देती. दिल्ली कैपिटल्स को एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो आगे आकर टीम को लीड करे और जीत का रास्ता दिखाए. अक्षर का निजी परफॉर्मेंस में भी बतौर कप्तान काफी कमी आई है. उन्होंने IPL 2026 में 14 मैच 173 रन और 11 विकेट लिए.