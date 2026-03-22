ETV Bharat / sports

आईपीएल 2026 : सीएसके के लिए सैमसन विकेटकीपिंग करेंगे या धोनी, अश्विन की पोस्ट से मिल रहा संकेत

नई दिल्ली : आईपीएल 2026 सीएसके के लिए सैमसन विकेटकीपिंग करेंगे या धोनी, अश्विन की पोस्ट से मिल रहे संकेत के बीच उत्सुकता बनी हुई है. सवाल यह है कि सीएसके के लिए विकेटकीपिंग संजू सैमसन करेंगे या फिर एमएस धोनी. सीएसके के लिए खेल चुके दिग्गज स्पिनर आर अश्विन की एक सोशल मीडिया पोस्ट से कहीं न कहीं इस सवाल का जवाब मिल सकता है.

आर अश्विन की सोशल मीडिया पोस्ट में संजू सैमसन को ग्राउंड फील्डिंग का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है. वह फील्डिंग कोच जेम्स फोस्टर के साथ अभ्यास कर रहे हैं. संजू ऊंचे कैच का अभ्यास करते हुए दिख रहे हैं.

आर अश्विन ने इस पोस्ट के साथ फैंस से सवाल किया कि क्या सैमसन आने वाले सीजन में सिर्फ आउटफील्डर के तौर पर खेलेंगे? उन्होंने कैप्शन में लिखा, "संकेत हैं या चीजें धीरे-धीरे आसान हो रही हैं."

माना जा रहा था कि आईपीएल 2026 में सीएसके में एंट्री के बाद संजू सैमसन विकेटकीपिंग की भूमिका में दिखेंगे और धोनी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं, लेकिन संजू का अभ्यास देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि धोनी इस सीजन भी विकेट के पीछे जिम्मेदारी संभालेंगे.