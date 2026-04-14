IPL 2026: प्रफुल्ल हिंगे ने रचा इतिहास, डेब्यू मैच में किया ऐसा कारनामा जो आज तक कोई नहीं कर सका
Who Is Praful Hinge? विदर्भ के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने पहले ही ओवर में तीन विकेट लेकर ऐतिहासिक डेब्यू किया.
Published : April 14, 2026 at 12:53 PM IST
Who Is Praful Hinge? विदर्भ के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे (Praful Hinge) का IPL डेब्यू शानदार रहा. उन्होंने अपने और पारी के पहले ही ओवर में तीन विकेट लेकर इतिहास रच दिया. जिसके साथ वो आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए. उन्होंने ये कारनामा सोमवार (13 अप्रैल) को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL 2026 के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अंजाम दिया.
प्रफुल्ल हिंगे का ड्रीम डेब्यू
प्रफुल्ल ने पहली ही गेंद पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को बिना कोई रन बनाए (डक पर) आउट कर दिया. इसके बाद उसी ओवर में उन्होंने ध्रुव जुरेल और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को भी पवेलियन भेज दिया और वो दोनों खिलाड़ी भी अपना खाता नहीं खोल सके थे. बाद में उन्होंने वापस आकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग को भी आउट किया, और 34 रन देकर 4 विकेटों के शानदार आंकड़ों के साथ अपना स्पेल समाप्त किया.
LADIES & GENTLEMEN - MEET PRAFUL HINGE:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 13, 2026
- The first bowler in history of the IPL to take 3 wickets in the opening over. 🥶🔥 pic.twitter.com/KuYFeai4HT
IPL के डेब्यू मैच में 4 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
- 4/24 - शादाब जकाती (CSK) बनाम DC, जोहान्सबर्ग, 2009
- 4/24 - अश्वनी कुमार (MI) बनाम KKR, मुंबई वानखेड़े, 2025
- 4/24 - साकिब हुसैन (SRH) बनाम RR, हैदराबाद, 2026
- 4/29 - पॉल वल्थाटी (PBKS) बनाम डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद, 2011
- 4/34 - प्रफुल हिंगे (SRH) बनाम RR, हैदराबाद, 2026
कौन हैं प्रफुल्ल हिंगे? (Who Is Praful Hinge?)
24 साल के हिंगे को हैदराबाद ने पिछले साल अबू धाबी में हुई नीलामी में उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा था. वो महाराष्ट्रा के नागपुर के रहने वाले हैं. घरेलू क्रिकेट में वो विदर्भ का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने 2024/25 सीजन में सभी फॉर्मेट में अपना सीनियर डेब्यू किया था.
हिंगे ने अब तक 10 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 26.66 की औसत से 27 विकेट लिए हैं. इसके अलावा, उन्होंने 6 लिस्ट-ए मैचों में भी पांच विकेट चटकाए हैं. T20 क्रिकेट में उनका अनुभव काफी सीमित रहा है, क्योंकि IPL से पहले उन्होंने सिर्फ एक सीनियर मैच खेला था. उस मैच में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आंध्र के खिलाफ 23 रन देकर 1 विकेट लिया था.
From early dreams to a dream debut 👀🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 13, 2026
Praful Hinge reflects on his journey, his love for yorkers and the mindset that shaped his rise in cricket 💥⚡
A debut star with clear ambition and a story just getting started 🚀#SRHvsRR #PrafulHinge pic.twitter.com/b9ThnJrrjP
हिंगे का फेवरेट खिलाड़ी
हिंगे ने 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और वह SRH के नियमित कप्तान पैट कमिंस को अपना आदर्श मानते हैं. बता दें कि पैट कमिंस इस समय पीठ के निचले हिस्से (लम्बर) में लगी चोट से उबर रहे हैं. वह भारत और विदर्भ के अपने साथी तेज गेंदबाज उमेश यादव से भी प्रेरणा लेते हैं.
फिलहाल, सोमवार को की गई उनकी शानदार गेंदबाजी ने इस कम-चर्चित खिलाड़ी हिंगे को IPL 2026 के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाड़ियों में से एक बना दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ऐसी गेंदबाजी की जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा.
प्रफुल्ल हिंगे की इंटरनेट पर धूम
IPL में डाली गई प्रफुल्ल की पहली 6 गेंद ने इंटरनेट पर धूम मचा दी, जिससे वो रातों रात वायरल हो गए. कुछ ही घंटों में उनके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स की संख्या 4 हजार से बढ़कर 1 लाख 85 हजार तक पहुंच गई. जो हिंगे की मैदान के बाहर की लोकप्रियता, मैदान के अंदर मचाए गए धमाल की ही एक झलक थी.
A true match-winner's mindset 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2026
🗣️ Praful Hinge on his spectacular #TATAIPL debut ✨
Scorecard ▶️ https://t.co/xGTDdKbXpY#KhelBindaas | #SRHvRR | @SunRisers pic.twitter.com/8Bon31A3WQ
IPL डेब्यू पर 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज
- 6/12 - अल्जारी जोसेफ (MI) बनाम SRH, हैदराबाद, 2019
- 5/17 - एंड्रयू टाय (GL) बनाम RPS, राजकोट, 2017
- 4/11 - शोएब अख्तर (KKR) बनाम DC, कोलकाता, 2008
- 4/26 - केवोन कूपर (RR) बनाम PBKS, जयपुर, 2012
- 4/24 - अश्वनी कुमार (MI) बनाम KKR, मुंबई WS, 2025
- 4/24 - साकिब हुसैन (SRH) बनाम RR, हैदराबाद, 2026
- 4/33 - डेविड वीजे (RCB) बनाम MI, बेंगलुरु, 2015
- 4/34 - प्रफुल्ल हिंगे (SRH) बनाम RR, हैदराबाद, 2026