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IPL 2026: प्रफुल्ल हिंगे ने रचा इतिहास, डेब्यू मैच में किया ऐसा कारनामा जो आज तक कोई नहीं कर सका

प्रफुल्ल हिंगे का ड्रीम डेब्यू प्रफुल्ल ने पहली ही गेंद पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को बिना कोई रन बनाए (डक पर) आउट कर दिया. इसके बाद उसी ओवर में उन्होंने ध्रुव जुरेल और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को भी पवेलियन भेज दिया और वो दोनों खिलाड़ी भी अपना खाता नहीं खोल सके थे. बाद में उन्होंने वापस आकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग को भी आउट किया, और 34 रन देकर 4 विकेटों के शानदार आंकड़ों के साथ अपना स्पेल समाप्त किया.

Who Is Praful Hinge? विदर्भ के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे (Praful Hinge) का IPL डेब्यू शानदार रहा. उन्होंने अपने और पारी के पहले ही ओवर में तीन विकेट लेकर इतिहास रच दिया. जिसके साथ वो आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए. उन्होंने ये कारनामा सोमवार (13 अप्रैल) को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL 2026 के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अंजाम दिया.

कौन हैं प्रफुल्ल हिंगे? (Who Is Praful Hinge?)

24 साल के हिंगे को हैदराबाद ने पिछले साल अबू धाबी में हुई नीलामी में उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा था. वो महाराष्ट्रा के नागपुर के रहने वाले हैं. घरेलू क्रिकेट में वो विदर्भ का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने 2024/25 सीजन में सभी फॉर्मेट में अपना सीनियर डेब्यू किया था.

हिंगे ने अब तक 10 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 26.66 की औसत से 27 विकेट लिए हैं. इसके अलावा, उन्होंने 6 लिस्ट-ए मैचों में भी पांच विकेट चटकाए हैं. T20 क्रिकेट में उनका अनुभव काफी सीमित रहा है, क्योंकि IPL से पहले उन्होंने सिर्फ एक सीनियर मैच खेला था. उस मैच में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आंध्र के खिलाफ 23 रन देकर 1 विकेट लिया था.

हिंगे का फेवरेट खिलाड़ी

हिंगे ने 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और वह SRH के नियमित कप्तान पैट कमिंस को अपना आदर्श मानते हैं. बता दें कि पैट कमिंस इस समय पीठ के निचले हिस्से (लम्बर) में लगी चोट से उबर रहे हैं. वह भारत और विदर्भ के अपने साथी तेज गेंदबाज उमेश यादव से भी प्रेरणा लेते हैं.

फिलहाल, सोमवार को की गई उनकी शानदार गेंदबाजी ने इस कम-चर्चित खिलाड़ी हिंगे को IPL 2026 के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाड़ियों में से एक बना दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ऐसी गेंदबाजी की जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

प्रफुल्ल हिंगे की इंटरनेट पर धूम

IPL में डाली गई प्रफुल्ल की पहली 6 गेंद ने इंटरनेट पर धूम मचा दी, जिससे वो रातों रात वायरल हो गए. कुछ ही घंटों में उनके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स की संख्या 4 हजार से बढ़कर 1 लाख 85 हजार तक पहुंच गई. जो हिंगे की मैदान के बाहर की लोकप्रियता, मैदान के अंदर मचाए गए धमाल की ही एक झलक थी.

IPL डेब्यू पर 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज