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MS Dhoni की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, इस मैच से बदल जाएगी CSK की किस्मत

CSK IPL 2026: दो हफ्ते के लिए टीम से बाहर चल रहे MS Dhoni पर बड़ा अपडेट सामने आया है.

MS Dhoni
एमएस धोनी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 5:28 PM IST

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MS Dhoni IPL Comeback: IPL 2026 में लगातार मिल रही हार से गहरे निराश चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को थोड़ी राहत मिली है. स्टार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की वापसी को लेकर एक अहम अपडेट आया है. धोनी IPL शुरू होने से पहले घुटने की चोट के कारण दो हफ्तों से मैदान से बाहर थे. चोट से उबर रहे धोनी ने नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है. चेन्नई क्रिकेट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि धोनी अब फिटनेस टेस्ट देने के लिए तैयार हैं.

मैदान पर उतरने के लिए तैयार
चोट से उबर रहे धोनी IPL में वापसी करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं. धोनी जल्द ही अपना फिटनेस टेस्ट देंगे. उम्मीद है कि यह टेस्ट एक-दो दिनों में पूरा हो जाएगा. फैंस चाहते हैं कि धोनी जल्द से जल्द फिटनेस टेस्ट पास करें और मैदान पर उतरें.

अगले मैच में वापसी
चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन का अपना अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी. यह मैच 11 अप्रैल (शनिवार) को MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई टीम मैनेजमेंट की कोशिश है कि धोनी इसी मैच में वापसी करें. हालांकि, धोनी ने नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है. इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में धोनी काफी सहज नजर आ रहे हैं.

फैंस को उम्मीद थी कि धोनी RCB के खिलाफ मैच में वापसी करेंगे. लेकिन, पता चला है कि CSK टीम मैनेजमेंट धोनी के मामले में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता और उन्होंने धोनी को मैदान पर उतारने में जल्दबाजी न करने का फैसला किया है. यही वजह है कि धोनी शुरुआती तीन मैच नहीं खेल पाए.

हार की हैट्रिक
जब CSK ने इस सीजन की शुरुआत से पहले यह घोषणा की थी कि धोनी दो हफ्तों तक मैदान से बाहर रहेंगे, तो फैंस चिंतित हो गए थे. लेकिन, साथ ही टीम में संजू सैमसन की मौजूदगी और युवा खिलाड़ियों से भरी टीम को लेकर फैंस को काफी उम्मीदें थीं. लेकिन, पिछले तीन मैचों में CSK के प्रदर्शन ने फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और उन्हें निराश किया है. CSK को पहले मैच में राजस्थान से, उसके बाद पंजाब किंग्स से और हाल ही में RCB से हार का सामना करना पड़ा है. और अब फैंस चाहते हैं कि चेन्नई हार का सिलसिला तोड़े और जीत की राह पर लौटे.

स्टार युवा बल्लेबाज की भी वापसी तय
धोनी के साथ-साथ टीम के युवा खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस भी इस सीजन से बाहर हैं. चोट की वजह से वह शुरुआती मैच नहीं खेल पाए थे. हालांकि, अब ब्रेविस ठीक होते दिख रहे हैं. टीम मैनेजमेंट उन्हें दिल्ली के खिलाफ मैच में मैदान पर उतारने की भी योजना बना रहा है. कोच फ्लेमिंग ने इस बात का खुलासा किया.

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