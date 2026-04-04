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RCB की प्लेइंग-11 में 5 विदेशी खिलाड़ी! विराट कोहली ने दिया ये जवाब

Virat Kohli IPL 2026: RCB के पांच विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने पर विराट कोहली ने क्या कहा?

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 8:32 PM IST

3 Min Read
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5 Overseas Players in RCB: इंडियन प्रीमियर लीग के नियमों के अनुसार कोई भी टीम ज्यादा से ज्यादा चार विदेशी खिलाड़ियों को मैदान पर उतार सकती है. एक मैच में इससे ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत नहीं है. यह नियम पहले सीजन से ही लागू है. हालांकि, सोशल मीडिया पर नेटिजन्स पोस्ट कर रहे हैं कि RCB की टीम मौजूदा सीजन में पांच विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल रही है.

बेंगलुरु के कॉमेडियन मिस्टर नैग्स ने इस बारे में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से सफाई मांगी. आखिर RCB पांच विदेशी खिलाड़ियों के साथ कैसे खेल रही है? क्या आप जानते हैं कि नाग ने विराट से यह सवाल क्यों पूछा?

विराट कोहली लंदन में भी रहते हैं
बता दें कि विराट कोहली का एक घर लंदन में भी है. जब वो टीम इंडिया के मैच नहीं होते, तो वो लंदन चले जाते हैं. जहां वह अपने परिवार के साथ रहते हैं. विराट को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ लंदन की सड़कों पर घूमते हुए वीडियो भी कभी-कभी सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं. इसी बात को लेकर फैंस मजेदार मीम्स बना रहे हैं कि विराट अब देशी खिलाड़ी नहीं रहे, क्योंकि वह अपना ज्यादातर समय लंदन में ही बिताते हैं.

RCB में पांच विदेशी खिलाड़ी?
इसीलिए मजाकिया तौर पर कहा जा रहा है कि RCB पांच विदेशी खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरती है. नाग ने RCB इन्साइडर शो में विराट से इसी बारे में पूछा. नैग्स ने कोहली से पूछा, 'नेटिजन्स कह रहे हैं कि RCB की टीम पांच विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल रही है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं. वे कहना क्या चाह रहे हैं?' जिस पर कोहली हंस पड़े. और कहा कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? यह तो विदेशी खिलाड़ियों के लिए है. मैं कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं हूं. तुम ही बताओ, क्या मैं विदेशी खिलाड़ी हूं?' विराट ने नाग से पलटकर पूछा. इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'बिल्कुल नहीं.' RCB ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिस पर मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं.

कोहली के बारे में ये अफवाह फैल रही है
ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि विराट कोहली ने फ्रैंचाइजी से कहा है कि अगर IPL में RCB के मैचों के बीच कोई बड़ा गैप हो, तो उन्हें लंदन जाने की परमीशन दे दी जाए, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं. जब विराट ने इसके लिए एक स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम करने को कहा, तो फ्रैंचाइजी ने भी हां कर दी. हालांकि, विराट ने इन बातों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है.

मिस्टर नैग्स कौन हैं?
मिस्टर नैग्स बेंगलुरु के एक कॉमेडियन हैं. उनका असली नाम दानिश सैत उर्फ ​​डैनी है. नैग्स की खासियत यह है कि वे दूसरों को बिना ठेस पहुंचाए हंसाते हैं. वे कई सालों से IPL में RCB के साथ यात्रा कर रहे हैं. हर सीजन में, वे RCB के खिलाड़ियों, खासकर विराट कोहली के साथ मजेदार बातचीत करते हैं. इसी तरह, दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई. वे बेझिझक विराट से सोशल मीडिया पर आने वाले ट्रोल्स और मीम्स के बारे में पूछते हैं. इसीलिए नेटिजन्स कमेंट कर रहे हैं कि विराट से ऐसे सवाल सिर्फ नैग्स ही पूछ सकते हैं.

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