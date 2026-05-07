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भुवनेश्वर कुमार का 200वां IPL मैच, किंग कोहली ने तारीफ में बोली बड़ी बात

200th IPL Match: भुवनेश्वर कुमार IPL का 200वां मैच खेलकर बड़ी उपलब्धि हासिल की.

विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार
विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
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200th IPL Match: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने IPL में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वो 200 IPL मैच खेलने वाले महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज ने ये उपलब्धि इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच में हासिल की.

इस मैच से पहले भुवनेश्वर ने 199 IPL मैचों में 26.40 की औसत और 7.68 की इकॉनमी रेट से 215 विकेट लिए हैं. इसमें दो बार पांच विकेट और दो बार चार विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है, और उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन 5/19 रहा है.

ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
इस मील के पत्थर से पहले, RCB के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने भुवनेश्वर की तारीफ की. एक्स पर RCB द्वारा जारी एक वीडियो में, कोहली ने भुवनेश्वर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ बॉलर्स में से एक बताया.
कोहली ने वीडियो में कहा, '200 मैच खेलना, खासकर एक तेज गेंदबाज के तौर पर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. मुझे पता है कि यह T20 क्रिकेट है, लेकिन यह उनकी लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता को दिखाता है. उन्होंने इन सभी सालों में हर तरह के फॉर्मेट में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है, जिसमें वह एक बहुत ही सफल बॉलर रहे हैं.'

IPL में टॉप-3 पेसर्स में से एक
उन्होंने आगे कहा, 'भुवी के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह हमेशा से उनकी खेल की समझ और उनकी क्रिकेट की सूझबूझ रही है. वह शायद IPL के इतिहास में टॉप-3 पेसर्स में से एक रहे हैं. अगर आप उनकी इकॉनमी, उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, और हर मैच में उनके द्वारा फेंकी गई डॉट बॉल्स की संख्या को देखें, तो यह कमाल का है. वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आप दबाव में हर बार भरोसा कर सकते हैं. इतने सालों तक उस स्तर के कौशल और प्रदर्शन को बनाए रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.'

200 IPL मैच खेलना एक खास उपलब्धि है. हाल ही में भुवनेश्वर ने अपना दो सौ IPL विकेट भी पूरा किया है, जो कि में ऐसा करने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं. बता दें कि विराट कोहली एक ही फ्रेंचाइजी (RCB) के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

200 IPL मैच खेलने वाले

  • एमएस धोनी - 278
  • रोहित शर्मा - 277
  • विराट कोहली - 276
  • रविंद्र जडेजा - 264
  • दिनेश कार्तिक - 257
  • शिखर धवन - 222
  • आर अश्विन - 221
  • अजिंक्य रहाणे - 207
  • सुरेश रैना - 205
  • रॉबिन उथप्पा - 205
  • अंबाती रायडू - 204

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