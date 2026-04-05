IPL 2026: 'CSK फैंस तो वहां घुसने भी नहीं देते...' विराट कोहली ने RCB vs CSK मैच पर बोली बड़ी बात
RCB vs CSK IPL 2026: आज का दूसरा मैच RCB और CSK के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा.
Published : April 5, 2026 at 4:25 PM IST
Virat Kohli on RCB vs CSK: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आमने सामने होंगे. जहां विराट कोहली की टीम लगातार दूसरी जीत की कोशिश करेगी तो वहीं संजू सैमसन की टीम लगातार तीसरी हार से बचने की कोशिश करेगी.
ये आज, रविवार 5 अप्रैल को खेला जाने वाला दूसरा मैच है. दिन का पहला मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेला जा रहा है. हैदराबाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है. वहीं दूसरा मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
ये एक ऐसी दो टीमों के बीच मैच होने वाला है जिसके फैंस सबसे ज्यादा है. इसी वजह से मैदान के अंदर खिलाड़ी तो मैदान के बाहर फैंस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का भी मानना है कि दोनों टीमों के फैंस की वजह से स्येडियम में अनोखा माहौल बन जाता है.
🚨VIRAT KOHLI ON RCB vs CSK RIVALRY IN CHINNASWAMY🚨— Sam (@Cricsam01) April 5, 2026
🎙️RCB vs CSK in Bengaluru is always an intense game bcz you’ll mostly see yellow in Chepauk, as our fans don’t travel much there. CSK fans show up in huge numbers. which makes atmosphere more exciting.pic.twitter.com/ZjzwqKqRBb
'फैंस के कारण शानदार माहौल बनता है...'
मैच से पहले जियोस्टार से बात करते हुए विराट कोहली ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक टीम जिसके खिलाफ हमने इतिहास में सबसे जोरदार मैच खेले हैं, वह बेंगलुरु में CSK है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम CSK के खिलाफ खेलते हैं, तो चेन्नई के भी बहुत सारे फैंस यहां आ जाते हैं. उनके स्टेडियम में, हर जगह सिर्फ CSK के फैंस ही नजर आते हैं. बेंगलुरु में लोग बहुत मेहमाननवाज होते हैं, वे कहते हैं, 'आइए और मैच देखिए.' लेकिन चेन्नई में, हर तरफ सिर्फ पीला रंग ही दिखता है, ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हों, 'हम तुम्हें अंदर ही नहीं आने देंगे.' और हमारे फैंस वहां उतनी बड़ी संख्या में नहीं जाते.'
उन्होंने आगे कहा, दूसरी तरफ, CSK के फैंस बहुत बड़ी संख्या में सफर करके आते हैं. वे काफी पहले ही टिकट खरीद लेते हैं और अक्सर स्टेडियम का पूरा का पूरा एक हिस्सा ही अपने कब्जे में कर लेते हैं. इससे CSK बनाम RCB मैचों में एक अनोखा माहौल बन जाता है, जिसमें दोनों टीमों के फैंस के बीच इस बात को लेकर तनाव और मजाक-मस्ती चलती रहती है कि कौन ज्यादा जोर से शोर मचा रहा है. और, जाहिर है, मैच भी अपने आप में बहुत जोरदार और मुकाबले वाला बन जाता है. मैं कहूंगा कि वह माहौल सबसे ज्यादा रोमांचक होता है.'
RCB vs CSK: हेड टू हेड
कुल मैच - 35
CSK - 21
RCB - 13
कोई नतीजा नहीं - 1
हालांकि इन दोनों टीमों के बीच हुए पिछले तीनों मुकाबले RCB ने ही जीते हैं.
🚨 TONIGHT 6:30 PM | RCB vs CSK at Chinnaswamy! 🔥— RAJAT (@RajatJain) April 5, 2026
RCB leads the Bengaluru rivalry 6-5… and has CRUSHED CSK in the last 3 meetings (by 2, 50 & 27 runs)!
But the Yellow Army NEVER backs down!
This is IPL at its absolute wildest! Who’s winning this clash? 🏏💥 #RCBvsCSK… pic.twitter.com/xlgPe2XwWH
RCB vs CSK: दोनों टीमों के स्क्वाड
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल.
चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, सरफराज खान, अमन खान.