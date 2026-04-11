IPL 2026: विराट कोहली ने जीत फैंस का दिल, मैच के बाद वैभव को दिया ये शानदार गिफ्ट
Virat Kohli to Vaibhav: वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी से किंग कोहली भी काफी प्रभावित हुए.
Published : April 11, 2026 at 12:07 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 12:14 PM IST
Vaibhav Sooryanavanshi IPL 2026: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में शानदार बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत रहे हैं. हाल ही में खेले गए RCB के खिलाफ मैच में भी उन्होंने 26 गेंदों पर 78 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. जिससे उनकी टीम राजस्थान ने 202 रनों के विशाल लक्ष्य को 18 ओवर में ही आसानी से चेज कर लिया.
वैभव की इस पारी से आरसीबी के स्टार बल्लेबाजी विराट कोहली भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए. उन्होंने मैच के बाद वैभव की कैप पर ऑटोग्राफ दिया, जिसपर लिखा था, 'डियर वैभव, वेल डन'. ये पल वैभव के लिए सबसे खास था, क्योंकि वो जिस खिलाड़ी को खेलते हुए देखकर बड़े हुए हैं और वो उसी खिलाड़ी के खिलाफ खेलकर कर उससे ऑटोग्राफ ले रहे हैं.
A job well done with a long road ahead! 💗 pic.twitter.com/tymVTrdeqK— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 11, 2026
शशि थरुर भी हुए प्रभावित
वैभव के शानदार प्रदर्शन से सिर्फ कोहली ही नहीं बल्कि देश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी प्रभावित हुई हैं. उन्हीं में से एक दिग्गज राजनेता शशि थरुर भी हैं. उन्हों ने एक्स पर लिखा, 'युवा सूर्यवंशी की जबरदस्त तरक्की को देखना सचमुच एक कमाल की बात है. 15 साल के इस अद्भुत खिलाड़ी को क्रीज पर खेलते देखना, खेल के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है.
उनके बल्ले की जबरदस्त रफ्तार, साथ ही टाइमिंग और ताकत का लगभग जादुई तालमेल, सचमुच होश उड़ा देने वाला है. वह सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. वह असल में नई पीढ़ी के लिए बैटिंग की कला को एक नया रूप दे रहे हैं.
जब भी वह स्ट्राइक लेते हैं, तो बाहर की दुनिया मानो थम सी जाती है. मैं सब कुछ छोड़कर बस उनकी हर गेंद देखने लगता हूं. हम अपनी आंखों के सामने एक दुर्लभ, पीढ़ी-दर-पीढ़ी याद रखा जाने वाला टैलेंट उभरते हुए देख रहे हैं. सचमुच बहुत रोमांचक!'
Ah! @Vaibhavsooryava is just out, caught by @imVkohli. May as well start doing other things now, like tweeting!— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 10, 2026
It is truly a marvel to witness the meteoric rise of young Sooryavanshi. Watching this 15-year-old phenom at the crease is a masterclass in the evolution of the game.… pic.twitter.com/P486I1Qsrq
वैभव को मिला ऑरेंज कैप
बता दें कि सूर्यवंशी ने अपनी पारी में आठ चौके और सात छक्के जड़े. इस मैच के बाद उन्हें IPL 2026 की ऑरेंज कैप भी मिली. वो अब सिर्फ चार मैचों में 200 रन बनाकर टॉप स्कोरर है. जो अपने करियर की शुरुआत में ही किसी खिलाड़ी के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है.