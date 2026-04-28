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किंग कोहली ने IPL में रचा इतिहास, 9K रन बनाने वाले बने पहले बल्लेबाज

Virat Kohli IPL Record: विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 12:48 PM IST

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Virat Kohli IPL Runs: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो IPL में 9 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने ये उपलब्धि 27 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में RCB vs DC के मैच में हासिल की.

इस मैच में उतरने से पहले, कोहली को यहां तक पहुंचने के लिए केवल 11 रनों की जरूरत थी. हालांकि कोहली ने 76 रनों के छोटे स्कोर का पीछा करते हुए मैच में 23 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को 9 विकेट से जीत दिला दी.

इस मील के पत्थर ने उन्हें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में और ऊपर पहुंचा दिया. दूसरे स्थान पर मौजूद रोहित शर्मा उनसे लगभग 1900 रन पीछे हैं. बता दें कि 275 IPL मैचों में कोहली ने 40.05 की औसत और 133.80 के स्ट्राइक रेट से कुल 9012 रन बनाए हैं, जिसमें आठ शतक और 66 अर्धशतक शामिल हैं.

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

  • विराट कोहली - 9012
  • रोहित शर्मा - 7183
  • शिखर धवन - 6769
  • डेविड वॉर्नर - 6565
  • केएल राहुल - 5580

IPL में कोहली का विराट रिकॉर्ड

  • एक सीजन में सर्वाधिक रन: विराट कोहली ने 2016 के सीजन में 973 रन बनाए, जो एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है.
  • सर्वाधिक शतक: IPL इतिहास में विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा 8 शतक हैं.
  • कप्तानी में सर्वाधिक रन: आईपीएल में बतौर कप्तान विराट कोहली ने 4994 रन बनाए.
  • सर्वाधिक अर्धशतक: आईपीए में विराट के नाम 66 अर्धशतक हैं.
  • एकमात्र खिलाड़ी: 2008 से अब तक एक फ्रैंचाईजी के लिए खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी.

RCB ने दिल्ली को 9 विकेट से हराया
भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की बेहतरीन तेज गेंदबाजी की बदौलत RCB ने DC को महज 75 रनों पर ही समेट दिया. हेजलवुड ने चार विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट चटकाए. RCB के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना बेहद आसान रहा, कोहली के 23 और पडिकल के 34 रनों की बदौलत मात्र 6.3 ओवर में ही एक विकेट खोकर हासिल कर लिया.

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