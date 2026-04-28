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किंग कोहली ने IPL में रचा इतिहास, 9K रन बनाने वाले बने पहले बल्लेबाज

Virat Kohli IPL Runs: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो IPL में 9 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने ये उपलब्धि 27 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में RCB vs DC के मैच में हासिल की.

इस मैच में उतरने से पहले, कोहली को यहां तक पहुंचने के लिए केवल 11 रनों की जरूरत थी. हालांकि कोहली ने 76 रनों के छोटे स्कोर का पीछा करते हुए मैच में 23 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को 9 विकेट से जीत दिला दी.

इस मील के पत्थर ने उन्हें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में और ऊपर पहुंचा दिया. दूसरे स्थान पर मौजूद रोहित शर्मा उनसे लगभग 1900 रन पीछे हैं. बता दें कि 275 IPL मैचों में कोहली ने 40.05 की औसत और 133.80 के स्ट्राइक रेट से कुल 9012 रन बनाए हैं, जिसमें आठ शतक और 66 अर्धशतक शामिल हैं.