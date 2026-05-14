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IPL 2026: RCB ने KKR को 6 विकेट से दी मात, कोहली ने खेली शानदार शतकीय पारी

RCB vs KKR IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को छह विकेट से मात दे दी . बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में RCB ने 193 रनों के लक्ष्य को विराट कोहली के नाबाद शतक की बदौलत 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. इस जीत के साथ RCB ने IPL 2026 के पॉइंट्स टेबल में फिर से टॉप पर पहुंच गया है.

कोहली का शानदार शतक

विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे. यह उनका 9वां IPL शतक और T20 में कुल मिलाकर 10वां शतक था. इस शानदार पारी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड भी दिया गया. जिसके साथ वो IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा ये अवॉर्ड पाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा की बराबरी कर ली. दोनों खिलाड़ी अब तक 21-21 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत चुके हैं. तीसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिन्होंने 18 बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है.

IPL में सर्वाधिक PoTM पुरस्कार (भारतीय)

21- विराट कोहली

21 - रोहित शर्मा

18 - एमएस धोनी

17-रविन्द्र जडेजा

मैच की बात करें तो बारिश की वजह से मैच एक घंटा देरी से शुरू हुआ, लेकिन एक भी ओवर की कटौती नहीं की गई. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने अंगकृष रघुवंशी के शानदार 71 रन और रिंकू सिंह के नाबाद 49 रनों की बदौलत 192/4 का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में RCB ने पांच गेंदें शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

केकेआर की तरफ से रघुवंशी ने 46 गेंद में 71, रिंकू सिंह ने 29 गेंद में 49 और कैमरून ग्रीन ने 24 गेंद में 32 रनों की पारी खेली. RCB के गेंदबाजों की तरफ से भुवनेश्वर, हेजलवुड और डार को एक-एक विकेट मिली.

193 रनों के लक्ष्य को चेज करने में RCB की बल्लेबाजी का केंद्र केवल विराट कोहली ही रहे. इसके अलावा बेथल ने 15, पडिक्कल ने 39, रजत पाटीदार ने 11, टिम ने 2 और जितेश ने 8 रनों के योगदान दिया. केकेआर की तरफ से कार्तिक त्यागी ने 4 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट हासिल करने में सफल रहे.