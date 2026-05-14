IPL 2026: RCB ने KKR को 6 विकेट से दी मात, कोहली ने खेली शानदार शतकीय पारी
IPL 2026: कोहली के नाबाद 105 रनों की बदौलत RCB कोलकाता को हराकर अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गया.
Published : May 14, 2026 at 9:23 AM IST
RCB vs KKR IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को छह विकेट से मात दे दी . बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में RCB ने 193 रनों के लक्ष्य को विराट कोहली के नाबाद शतक की बदौलत 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. इस जीत के साथ RCB ने IPL 2026 के पॉइंट्स टेबल में फिर से टॉप पर पहुंच गया है.
कोहली का शानदार शतक
विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे. यह उनका 9वां IPL शतक और T20 में कुल मिलाकर 10वां शतक था. इस शानदार पारी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड भी दिया गया. जिसके साथ वो IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा ये अवॉर्ड पाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा की बराबरी कर ली. दोनों खिलाड़ी अब तक 21-21 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत चुके हैं. तीसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिन्होंने 18 बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है.
Making it look easy, yet again 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) May 13, 2026
Virat Kohli is adjudged the Player of the Match for his unbeaten century 🏅
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IPL में सर्वाधिक PoTM पुरस्कार (भारतीय)
- 21- विराट कोहली
- 21 - रोहित शर्मा
- 18 - एमएस धोनी
- 17-रविन्द्र जडेजा
मैच की बात करें तो बारिश की वजह से मैच एक घंटा देरी से शुरू हुआ, लेकिन एक भी ओवर की कटौती नहीं की गई. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने अंगकृष रघुवंशी के शानदार 71 रन और रिंकू सिंह के नाबाद 49 रनों की बदौलत 192/4 का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में RCB ने पांच गेंदें शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया.
केकेआर की तरफ से रघुवंशी ने 46 गेंद में 71, रिंकू सिंह ने 29 गेंद में 49 और कैमरून ग्रीन ने 24 गेंद में 32 रनों की पारी खेली. RCB के गेंदबाजों की तरफ से भुवनेश्वर, हेजलवुड और डार को एक-एक विकेट मिली.
193 रनों के लक्ष्य को चेज करने में RCB की बल्लेबाजी का केंद्र केवल विराट कोहली ही रहे. इसके अलावा बेथल ने 15, पडिक्कल ने 39, रजत पाटीदार ने 11, टिम ने 2 और जितेश ने 8 रनों के योगदान दिया. केकेआर की तरफ से कार्तिक त्यागी ने 4 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट हासिल करने में सफल रहे.
Another day, another table topper! 🙈👀— Star Sports (@StarSportsIndia) May 13, 2026
Match after match, #TATAIPL Race to Playoffs just keeps getting tighter and more exciting! 🔥#RCBvsKKR | #ViratKohli, #RunMachine, #ChaseMaster, #SunilNarine, #RinkuSingh pic.twitter.com/GLLDoxHase
RCB vs KKR: स्कोरकार्ड
कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवर में 192/4 (अंगकृष रघुवंशी 71, रिंकू सिंह 49 नाबाद)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 19.1 ओवर में 194/4 (विराट कोहली 105 नाबाद, देवदत्त पडिक्कल 39)
मैच में बनने वाले रिकॉर्ड पर एक नजर:
IPL में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक शतक
- 3 - जोस बटलर
- 3 - विराट कोहली
- 2 - बेन स्टोक्स
IPL में RCB बनाम KKR के बीच शतक
102* (55) - क्रिस गेल, कोलकाता, 2011
100 (58) - विराट कोहली, कोलकाता, 2019
105* (60) - विराट कोहली, रायपुर, 2026
The start was delayed, but the entertainment certainly wasn't 🍿— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2026
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