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IPL 2026 में नया विवाद, ड्रेसिंग रूम में कश लगाते खिलाड़ी का वीडियो वायरल, होगी जेल?

राजस्थान रॉयल्स ( IANS )

Riyan Parag Smoking: राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 में एक बार फिर विवादों घिर गई है. इस बार टीम अपने कप्तान रियान पराग के गलत कारणों से सुर्खियों में आई है. यह दाएं हाथ का बल्लेबाज पहले से ही अपने खराब प्रदर्शन के कारण सवालों के घेरे में है, और अब एक और विवाद ने उन पर सबका ध्यान खींच लिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक मैच के दौरान लाइव प्रसारण के एक क्लिप में रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया. यह घटना न्यू-चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान 16वें ओवर में कैमरे में कैद हुई. फैंस ने तुरंत इस पल को पकड़ लिया, और तब से यह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है. हालांकि इस मैच को राजस्थान ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया था, जिसकी वजह से पंजाब को इस सीजन पहली हार का सामना करना पड़ा. रियान पराग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हुए

वायरल क्लिप में पराग को राजस्थान के ड्रेसिंग रूम में दूसरी पारी के दौरान ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. इन दृश्यों को लाइव कैमरों ने कैद कर लिया, और तब से यह फुटेज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. IPL के नियमों के अनुसार, ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम परिसर में धूम्रपान प्रतिबंधित है, सिवाय उन जगहों के जो इसके लिए तय की गई हैं.