IPL 2026 में नया विवाद, ड्रेसिंग रूम में कश लगाते खिलाड़ी का वीडियो वायरल, होगी जेल?
IPL मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स के कप्तान को ड्रेसिंग रूम में सिगरेट पीते देखा गया.
Published : April 29, 2026 at 1:47 PM IST
Riyan Parag Smoking: राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 में एक बार फिर विवादों घिर गई है. इस बार टीम अपने कप्तान रियान पराग के गलत कारणों से सुर्खियों में आई है. यह दाएं हाथ का बल्लेबाज पहले से ही अपने खराब प्रदर्शन के कारण सवालों के घेरे में है, और अब एक और विवाद ने उन पर सबका ध्यान खींच लिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक मैच के दौरान लाइव प्रसारण के एक क्लिप में रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया.
यह घटना न्यू-चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान 16वें ओवर में कैमरे में कैद हुई. फैंस ने तुरंत इस पल को पकड़ लिया, और तब से यह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है. हालांकि इस मैच को राजस्थान ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया था, जिसकी वजह से पंजाब को इस सीजन पहली हार का सामना करना पड़ा.
रियान पराग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हुए
वायरल क्लिप में पराग को राजस्थान के ड्रेसिंग रूम में दूसरी पारी के दौरान ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. इन दृश्यों को लाइव कैमरों ने कैद कर लिया, और तब से यह फुटेज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. IPL के नियमों के अनुसार, ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम परिसर में धूम्रपान प्रतिबंधित है, सिवाय उन जगहों के जो इसके लिए तय की गई हैं.
Riyan Parag smoking Vape in dressing room 🤯. pic.twitter.com/sOZp5MHynE— Harshit (@I_am_Harshit_17) April 28, 2026
क्या पराग को होगी जेल?
पराग के इस काम की जांच इसलिए हो रही है क्योंकि भारत में 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA), 2019' के तहत ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है. यह अधिनियम इनके उत्पादन, बिक्री, खरीद और उपयोग पर रोक भी लगाता है. इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है.
पराग को क्या सजा मिल सकती है?
राजस्थान के कप्तान रियान पराग को अभी तक कोई आधिकारिक सजा नहीं दी गई है, लेकिन IPL के अनुशासन संबंधी नियमों और देश के कानून का उल्लंघन करने के मामले में उनके इस काम की समीक्षा होने की पूरी संभावना है, और यह घटना 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA), 2019' के कारण और भी गंभीर हो जाती है, जो अधिनियम भारत में ई-सिगरेट के इस्तेमाल पर रोक लगाता है. अगर बीसीसीआई अपनी जांच में पराग को दोषी पाता है तो फिर उन पर मैच फीस का जुर्माना लगाने के साथ साथ कुछ मैचों का प्रतिबंध लगना भी तय है.
खास बात यह है कि इस सीजन की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स टीम के मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
IPL 2026 में रियान पराग का प्रदर्शन
पराग ने पंजाब के खिलाफ मैच में 16 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली, लेकिन पूरे सीजन में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इस 24 वर्षीय खिलाड़ी ने नौ मैचों में केवल 117 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 14.63 और स्ट्राइक रेट 124.47 रहा है.