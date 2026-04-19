IPL 2026: वरुण चक्रवर्ती ने किया कमाल तो कप्तान रहाणे के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
वरुण चक्रवर्ती 200 टी20 विकेट पूरे किये तो कप्तान रहाणे सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए.
Published : April 19, 2026 at 8:55 PM IST
IPL 2026 में अजिंक्य रहाणे रविवार (19 अप्रैल) को ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ दो गेंदों पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. इसके साथ ही, वह टूर्नामेंट के इतिहास में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा बार 'डक' (बिना कोई रन बनाए आउट होने) का अनचाहा रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.
यह इस सीजन में रहाणे का लगातार दूसरा 'डक' था, और IPL के इतिहास में ओपनर के तौर पर उनका 12वां 'डक' था. इसके साथ ही, उन्होंने पार्थिव पटेल (11) को पीछे छोड़ते हुए इस अनचाही सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया.
ऐसा सिर्फ 13वीं बार हुआ
इसके अलावा इस मैच में KKR के दोनों ओपनर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. IPL के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. यह सिर्फ 13वां ऐसा मौका था, जब किसी एक पारी में दोनों ओपनर बिना कोई रन बनाए आउट हुए हों. KKR के लिए ऐसा आखिरी बार 2014 में हुआ था, जब गौतम गंभीर और जैक्स कैलिस के साथ भी यही हुआ था. इस मैच में टिम सीफर्ट और रहाणे, लक्ष्य का पीछा करते हुए क्रमशः पहले और दूसरे ओवर में ही पवेलियन लौट गए.
वरुण ने किया कमाल
वहीं दूसरी वरुण चक्रवर्ती 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय स्पिनर बन गए. इस मैच में चक्रवर्ती ने अपने पहले ही ओवर में विकेट लिया. उन्होंने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आउट किया. इस विकेट से न सिर्फ KKR को शुरुआती सफलता मिली, बल्कि चक्रवर्ती T20 क्रिकेट में सभी भारतीय स्पिनरों के बीच रिकॉर्ड समय में 200 विकेट का आंकड़ा पार करने वाले खिलाड़ी भी बन गए.
चक्रवर्ती ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 14 रन देकर 3 विकेट लिए. उन्होंने रियान पराग और यशस्वी जायसवाल को भी आउट करके राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उनकी गेंदबाजी मैच का रुख तय करने में निर्णायक साबित हुई, क्योंकि RR 20 ओवरों में सिर्फ 155 रन ही बना पाई.
सबसे तेज 200 टी20 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
T20 क्रिकेट में भारतीय गेंदबाजों में से बहुत कम ही ऐसे हैं जो 200 विकेट के मील के पत्थर तक इतनी तेजी से पहुंचे हैं, लेकिन चक्रवर्ती ऐसा करने वाले सबसे तेज स्पिनर के तौर पर सबसे अलग नजर आते हैं. उन्होंने सिर्फ 155 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जो भारतीय क्रिकेट के कई बड़े नामों से भी आगे है.
उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वियों में कुलदीप यादव शामिल हैं, जिन्होंने 160 पारियों में यह आंकड़ा छुआ. अर्शदीप सिंह एकमात्र ऐसे भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने कुल मिलाकर सबसे तेजी से (सिर्फ 151 पारियों में) यह उपलब्धि हासिल की है, लेकिन स्पिनरों की श्रेणी में चक्रवर्ती अब सबसे ऊपर हैं.
चक्रवर्ती का IPL विकेट
अपने IPL करियर में चक्रवर्ती ने 89 मैचों में 24.17 की औसत और 7.65 की इकॉनमी रेट से कुल 105 विकेट लिए हैं. मौजूदा सीजन में उन्होंने पांच मैचों में 30.60 की औसत से पांच विकेट चटकाए हैं. T20I में, उन्होंने 45 मैचों में 16.61 की औसत और 7.55 की इकॉनमी रेट से 73 विकेट लिए हैं, जिसमें भारत के लिए दो बार 5-5 विकेट लेना भी शामिल है.