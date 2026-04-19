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IPL 2026: वरुण चक्रवर्ती ने किया कमाल तो कप्तान रहाणे के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

वरुण चक्रवर्ती ने किया कमाल ( IANS )

IPL 2026 में अजिंक्य रहाणे रविवार (19 अप्रैल) को ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ दो गेंदों पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. इसके साथ ही, वह टूर्नामेंट के इतिहास में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा बार 'डक' (बिना कोई रन बनाए आउट होने) का अनचाहा रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. यह इस सीजन में रहाणे का लगातार दूसरा 'डक' था, और IPL के इतिहास में ओपनर के तौर पर उनका 12वां 'डक' था. इसके साथ ही, उन्होंने पार्थिव पटेल (11) को पीछे छोड़ते हुए इस अनचाही सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया. ऐसा सिर्फ 13वीं बार हुआ

इसके अलावा इस मैच में KKR के दोनों ओपनर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. IPL के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. यह सिर्फ 13वां ऐसा मौका था, जब किसी एक पारी में दोनों ओपनर बिना कोई रन बनाए आउट हुए हों. KKR के लिए ऐसा आखिरी बार 2014 में हुआ था, जब गौतम गंभीर और जैक्स कैलिस के साथ भी यही हुआ था. इस मैच में टिम सीफर्ट और रहाणे, लक्ष्य का पीछा करते हुए क्रमशः पहले और दूसरे ओवर में ही पवेलियन लौट गए. वरुण ने किया कमाल

वहीं दूसरी वरुण चक्रवर्ती 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय स्पिनर बन गए. इस मैच में चक्रवर्ती ने अपने पहले ही ओवर में विकेट लिया. उन्होंने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आउट किया. इस विकेट से न सिर्फ KKR को शुरुआती सफलता मिली, बल्कि चक्रवर्ती T20 क्रिकेट में सभी भारतीय स्पिनरों के बीच रिकॉर्ड समय में 200 विकेट का आंकड़ा पार करने वाले खिलाड़ी भी बन गए.