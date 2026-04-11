ETV Bharat / sports

बुमराह से हेजलवुड तक, वैभव के सामने फेल हुए वर्ल्ड के दिग्गज गेंदबाज, जानें किस गेंदबाज को जड़ा सबसे ज्यादा रन ?

वैभव के सामने फेल हुए वर्ल्ड के दिग्गज गेंदबाज ( IANS )