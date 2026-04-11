बुमराह से हेजलवुड तक, वैभव के सामने फेल हुए वर्ल्ड के दिग्गज गेंदबाज, जानें किस गेंदबाज को जड़ा सबसे ज्यादा रन ?
Vaibhav Suryavanshi IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने लगातार दो मैच में बुमराह-बोल्ट और भुवनेश्वर-हेजलवुड जैसे तेज बॉलिंग अटैक का सामना किया.
Published : April 11, 2026 at 4:55 PM IST
हैदराबाद: वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को बच्चों का खेल बना दिया है. जिस लीग में दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज-जोस बटलर, फिल साल्ट, फिन एलन और संजू सैमसन एक-एक रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं तो वहीं 15 साल का वैभव हर बॉल को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाकर क्रिकेट की सबसे बड़ी लगी को बच्चों का खेल बना दिया है.
IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन
आईपीएल 2026 में उसने अब तक केवल चार मैच ही खेले हैं. जिसमें उन्होंने 267 रनों के स्ट्राइक रेट से 200 रन बना दिए हैं. जिसमें 18 चौके और 18 छक्के शामिल हैं. वो इस समय जारी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है. जिसकी वजह से ऑरेंज कैप भी उन्हीं के पास है. स्ट्राइक रेट और बाउंड्री लगाने के मामले में उनके आगे कोई भी खिलाड़ी नहीं है.
पिछले दो मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जब वो मुंबई इंडियंस और आरसीबी के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की. जहां उन्होंने दुनियां के सबसे अच्छे गेंदबाजों के सामना किया. मुंबई के खिलाफ वैभव ने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का सामना किया और दोनों के खिलाफ पहली ही गेंद पर छक्के से शुरुआत की. वहीं आरसीबी के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड का सामना किया, और दोनों के खिलाफ चौके से शुरुआत की.
First ball vs Jasprit Bumrah - 6️⃣— IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2026
First ball vs Trent Boult - 6️⃣
First ball vs Bhuvneshwar Kumar - 4️⃣
First ball vs Josh Hazlewood - 4️⃣
That's Vaibhav Sooryavanshi for you 🫡#TATAIPL | #KhelBindaas | @rajasthanroyals pic.twitter.com/wYzmQnua4k
बुमराह-बोल्ट के खिलाफ वैभव का प्रदर्शन
मुंबई इंडियंस के खिलाफ वैभव ने 14 गेंद में 39 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें एक चौका और पांच छक्का शामिल था. इस दौरान वैभव ने बुमराह की 5 गेंद में 260 कि स्ट्राइक से 13 रन बनाए और दो छक्का भी जड़ा. वहीं बोल्ट की दो गेंद पर 350 की स्ट्राइक रेट से एक छक्का के साथ 7 रन बनाए.
भुवनेश्वर और हेजलवुड के खिलाफ
वहीं आरसीबी के खिलाफ वैभव ने 26 गेंद पर 8 चौका और 7 छक्का जड़कर 78 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. इस पारी की वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी दिया गया. मैच में 15 वर्षीय बालक ने किंग के स्विंग भुवनेश्वर कुमार की 9 गेंदों का सामना किया, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के जड़कर 266 की स्ट्राइक से कुल 24 रन बनाए. जबकि जोश हेजलवुड की 4 गेंदों का सामना किया और 450 की स्ट्राइक से 18 रन बनाए. जिसमें 3 चौका और 1 छक्का शामिल है.
वैभव के इस शानदार और दमदार प्रदर्शन से हर कोई हैरान है. पूर्व क्रिकेटर इसे स्पेशल टैलेंट करार दे रहे हैं. साथ में ये भी कह रहे हैं कि क्रिकेट में भारत का भविष्य रोशन है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तो वैभव को टीम इंडिया में चुने जाने की मांग कर दी है.