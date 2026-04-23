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IPL 2026: हर मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी करते हैं ये काम, जानकर हो जाएंगे हैरान

वैभव सूर्यवंशी ( IANS )

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. 15 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज मैदान पर बड़े से बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे रहा है. लेकिन मैदान के बाहर वो एक बच्चा ही नजर आता है. वैभव ने खुलासा किया है कि वो हर मैच से पहले अभी भी कार्टून देखता है. लखनऊ सुपर जायंट्स पर राजस्थान की आसान जीत के बाद स्टार स्पोर्ट से बात करते हुए, सूर्यवंशी ने अपने मैच से पहले के रूटीन के बारे में बताया. जब उनसे भोजपूरी जुबान में पूछा गया कि जिस उम्र में बच्चे कार्टून देखते हैं उस उम्र तुम गेंद को कार्टून बना रहे हो, क्या दिमाग में चल रहा होता है? इसके जवाब में वैभव ने कहा, 'मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है. आज भी, हर मैच से पहले मैं कार्टून देखता हूं. यह एक आदत है. मैं अभी भी कार्टून देखता हूं, लेकिन मेरा ध्यान खेल पर भी रहता है. हम सबका प्लान ये है कि अच्छा करना है और जीतकर दो पॉइंट हासिल करना और प्लेऑफ की ओर बढ़ना है.'