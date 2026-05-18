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वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा कोहली-अभिषेक का बड़ा रिकॉर्ड, क्या क्रिस गेल को भी छोड़ेंगे पीछे ?

वैभव सूर्यवंशी ( IANS )

Vaibhav Sooryavanshi Sixes in IPL 2026: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रिकॉर्ड तोड़ने का अपना सिलसिला जारी रखे हुए हैं. इसी कड़ी में, राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने IPL में छक्कों का एक नया रिकॉर्ड बनाया है. वह IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने 17 मई को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. सूर्यवंशी ने मैच में 21 गेंदों में 46 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें तीन छक्के भी शामिल थे. इसके साथ इस सीजन में उनके छक्कों की कुल संख्या 43 हो गई. जिसके साथ एक ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम था. उन्होंने 2024 के सीजन में कुल 42 छक्के लगाए थे. इसके अलावा वैभव ने श्रेयस अय्यर (2025 में 39) और विराट कोहली (2016 में 38) द्वारा बनाए गए पिछले भारतीय रिकॉर्डों को भी पीछे छोड़ दिया.