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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी का कमाल, क्वालीफायर 2 में भी बनाए काई बड़े रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi Records: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लनपुर में खेले गए मैच में 215 रनों के विशाल लक्ष्य को गुजरात ने कप्तान शुभमन गिल के शतक और साईं सुदर्शन के अर्धशतक की बदौलत 18.4 ओवर में हासिल कर लिया.

इस मैच में जहां शुभमन गिल ने 53 गेंद में 104 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाने और फाइनल का टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई वहीं राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने एक बार फिर 96 रन बनाकर सबका दिल जीत लिया.

एक सीजन में 3 बार नर्वस 90

लेकिन हैरत की बात ये है कि ये लगातार दूसरा मौका था जब वैभव अपने शतक से चूक गए. इससे पहले वो एलिमिनेटर ने 97 रन पर आउट हो गए थे. इसके अलावा एक लीग मैच में भी वैभव शतक से चूके थे. इसके साथ वो आईपीएल के एक सीजन में 3 बार नर्वस 90 होने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए. इससे पहले ग्लेन मैक्सवेल 2014 के सीजन में तीन बार नर्वस 90 के शिकार हुए थे.

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का कमाल (IANS)

सबसे तेज 1000 IPL रन

ये अहम और बड़ा मैच वैभव की टीम राजस्थान रॉयल्स जरूर हार गई, लेकिन वैभव ने IPL के कई रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे. वो सबसे कम गेंद में 1000 IPL रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने ये आंकड़ा 440 गेंदों में पार किया जबकि लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहने वाली खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने ये आंकड़ा पार करने के लिए 545 गेंदों का सामना करना पड़ा था जो कि वैभव से 100 से ज्यादा गेंदों का अंतर है.

सबसे कम गेंदें में 1000 IPL रन