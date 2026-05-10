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IPL 2026: चेपॉक में उर्विल पटेल का आया तूफान, 13 गेंदों में फिफ्टी जड़कर बदला IPL का इतिहास

fastest fifty in IPL history: उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.

उर्विल पटेल
उर्विल पटेल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 7:30 PM IST

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Updated : May 10, 2026 at 8:00 PM IST

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CSK vs LSG IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने IPL के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच में टूर्नामेंट के इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक बनाया.

इस दौरान उर्विल ने सिर्फ 13 गेंदों का सामना किया. इसके साथ उन्होंने यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. जायसवाल ने 2023 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 13 गेंदों में अर्धशतक बनाया था.

IPL के सबसे तेज फिफ्टी

13 - यशस्वी जायसवाल (RR) बनाम KKR, कोलकाता, 2023

13 - उर्विल पटेल (CSK) बनाम LSG, लखनऊ, 2026

14 - KL राहुल (PBKS) बनाम DC, मोहाली, 2018

14 - पैट कमिंस (KKR) बनाम MI, पुणे, 2022

14 - रोमारियो शेफ़र्ड (RCB) बनाम CSK, बेंगलुरु, 2025

हालांकि उर्विल पटेल की ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी औ 23 गेंदों में 65 रन बनाकर ही आउट हो गए. इस दौरान ने उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 8 छक्के लगाए. उर्विल की इस पारी की वजह से CSK 204 रनों के विशाल लक्ष्य को चेज करने में काफी सहज दिखी.

उर्विल ने तोड़ा डिविलियर्स का रिकॉर्ड
उर्विल ने अपनी पारी की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की और 10 गेंद में ही 42 रन जड़ दिए. जिसके साथ वो IPL के इतिहास में पहली 10 गेंद पर सबसे ज्यादा रन बनाने का एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. जिन्होंने 10 गेंद में 41 रन बनाए थे.

IPL पारी की पहली 10 गेंदों के बाद सबसे ज्यादा स्कोर

42* - उर्विल पटेल बनाम LSG, चेन्नई, 2026

41* - एबी डिविलियर्स बनाम MI, बेंगलुरु, 2015

41* - यशस्वी जायसवाल बनाम KKR, कोलकाता, 2023

40* - अभिषेक शर्मा बनाम DC, दिल्ली, 2024

39* - रोमारियो शेफर्ड बनाम DC, मुंबई WS, 2024

39* - प्रियांश आर्य बनाम CSK, चेन्नई, 2026

CSK ने LSG के 5 विकेट से हराया
मैच की बात करें तो एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए LSG ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए. जवाब में CSK ने 19.3 ओवर में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. इस हार के साथ LSG IPL 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई. जबकि CSK 11 मैच में 6 जीत के साथ अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई. जिससे उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है.

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Last Updated : May 10, 2026 at 8:00 PM IST

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